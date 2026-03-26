六甲山観光株式会社（本社：神戸市灘区 社長：妹尾昭孝）が運営する六甲高山植物園では、春の妖精カタクリ、キクザキイチゲの群落が見頃です。





◆カタクリ（ユリ科）

北海道～九州の山林原野に広く群生し、晴天時のみ開花する多年草です。

葉などの地上部があるのは林床の明るい5月までで、その後は翌春まで休眠します。こういった生活周期の植物をスプリング・エフェメラル（春の儚いもの）と呼び、カタクリもそれにあたります。高さ10～20cmの花茎に1輪の花を咲かせ、種から開花するまでは7、8年ほどかかります。昔は片栗粉の原料として用いられ、この鱗茎より製した質の良い澱粉が使用されていましたが、現在はジャガイモの澱粉で代用されます。

園内では約5,000株が随時開花し、4月下旬までお楽しみいただける見込みです。





◆キクザキイチゲ（キンポウゲ科）

落葉広葉樹林帯の林床に生える多年草です。15cmほどの花茎に一つだけ花を咲かせることからついた和名です。

園内では樹林区のあちこちで群落が見頃を迎え、カタクリと同じ場所に咲くため、並んだ姿を楽しんでいただけます。

4月中旬までお楽しみいただける見込みです。





■イベント情報「六甲高山植物園×暦生活・花びより」

七十二候の暦と花の色の展示や、花あつめスタンプラリーを開催。アルプスやヒマラヤ、日本の高山植物の花々とともに、四季をめでる、いとおしむ時間を。

【開催日】4月1日（水）～7月12日（日）

【時間】10：00～17：00（16：30チケット販売終了）

【参加費】無料（別途入園料要）





◆営業概要

【開園期間】開園中～11月29日（日） ※休園日あり。HPを要確認。

【開園時間】10：00～17：00（16：30 チケット販売終了）

【入園料】大人（中学生以上）900円 ／ 小人（4歳～小学生）450円

【駐車料金】1,000円、繁忙日（GW）：2,000円

※荒天により営業・イベントの内容を変更・中止する場合があります。









六甲山ポータルサイト https://www.rokkosan.com/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/03/97571ce474a8b74525cf6d220010a53b570b6d73.pdf





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