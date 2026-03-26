株式会社清川屋（本社：山形県鶴岡市、代表取締役：伊藤舞）は、旬の露地さくらんぼに先駆けて楽しめる「温室さくらんぼ」の予約販売を開始しました。出荷は2026年4月下旬より順次開始予定です。あわせて、人気スイーツ「ほわいとぱりろーる」の季節限定フレーバーである苺味の販売も開始しました。

『わずか約1％』春の訪れを告げる希少な「温室さくらんぼ」

山形を代表する果物であるさくらんぼは、例年6月頃に旬を迎えます。雪深い冬の時期からビニールハウス内で丁寧に育てられる温室さくらんぼは、露地栽培よりも高度な栽培技術が必要とされる希少な果実です。山形県のさくらんぼ収量のうち、ハウス栽培の割合はわずか約1％といわれています。春の新生活が始まる季節に、旬を先取りして楽しめるさくらんぼとして、贈り物や季節の手土産としても人気があります。清川屋では30年以上にわたりさくらんぼを取り扱い、年間17,000箱以上を全国へ出荷しています。近年、この温室さくらんぼの販売を強化している背景には、ここ数年の気温変化による高温被害の影響で、露地さくらんぼの収穫が不安定になっていることが挙げられます。安定した品質でお届けするための取り組みとして、温室栽培への注力を進めております。また、新生活が始まる4月のお祝いや、5月の連休の手土産としての需要にもお応えするため、ビニールハウスの中でじっくりと育てられた、希少性の高い「温室そだち」のさくらんぼを厳選し、4月からお届けできる体制を整えました。【露地さくらんぼ】予約開始：４月20日頃から出荷開始：６月中旬頃から（天候により前後する場合があります）

季節限定「ほわいとぱりろーる いちご味」販売開始

清川屋のロングセラースイーツ「ほわいとぱりろーる」の季節限定フレーバーとして苺味の販売を開始しました。「ほわいとぱりろーる」は人気TV番組や人気YouTuberにも紹介されており、販売開始から現在まで、有名ショッピングモールで数々の賞を受賞している人気商品です。提携農園の苺を使用したこのフレーバーは、苺の味が最も濃くなる時期にあわせて販売される季節限定商品です。ぱりろーるシリーズの中でも特に人気が高く、販売開始を楽しみに来店するリピーターも多い商品となっています。詳細ページ：https://www.kiyokawaya.com/c/gr5/gr232/A218

福島県大熊町産いちご「おおくまベリー」の限定ほわいとぱりろーる200本完売

シリーズ累計50万本突破! 長年愛され続けている当店人気No.1スイーツ「ほわいとぱりろーる」が、福島県大熊町の復興のシンボルである特産いちご「おおくまベリー」と出会いました。2026年3月14日に開催された復興交流イベント『OKUMA ODYSSEY（おおくま学園祭）』の開催を記念して生まれた、売上の一部に寄付金を含んだ、特別なコラボレーションです。雪のように真っ白でもっちりとした生地と、シュワッとミルキーな特製クリーム。そこに「おおくまベリー」が持つ爽やかな酸味と完熟の甘みが優しく溶け合います。ぱりろーるのコクといちごの爽やかさがベストマッチした、春の訪れを感じさせる限定ロールケーキ。

季節限定「手づくり笹巻」も販売開始

「笹巻」は庄内地方に伝わる伝統料理。もち米を笹の葉で包み煮た「ちまき」のことで、きな粉や黒蜜をつけて食べる、庄内地方・春の風物詩です。庄内の中でも地域ごとに巻き方や味が異なる笹巻。灰汁水で煮た黄色の笹巻は鶴岡地区特有のもので、飴色に輝く色合いと、表面のぷるぷるとした食感が特徴です。きな粉、黒蜜、黒砂糖入りですので、ご自宅用に、おすそ分けにも重宝します。【2023年3月、鶴岡市の笹巻は文化庁の「100年フード」に認定されました】詳細ページ：https://www.kiyokawaya.com/c/gr5/gr104

東北芸術工科大学との産学連携プロジェクト

山形の手仕事とお酒のセレクトショップ「0035gather」では、東北芸術工科大学 芸術学部 工芸デザイン学科と連携し、学生が制作した酒器の展示販売を行います。参加する同学科3年生9名が、陶芸・漆芸・金工などそれぞれの専攻を生かして作品を制作。器のデザインだけでなく、パッケージや売り場づくりまで学生自身が手がけ、「作る」から「売る」までを実践的に学ぶ産学連携企画です。学生作品は2026年3月27日～4月10日まで、「0035gather」店頭で期間限定販売します。

受賞記念イベント“ががちゃおこわ試食会”開催

清川屋の自社商品「ががちゃおこわ」が、第6回 山形うまいものファインフードコンテストにおいて、最高賞である「山形のうまいもの食品大賞（山形県知事賞）」を受賞しました。あわせて「主食部門 最優秀賞」「パッケージデザイン賞」を含む計3つの賞を受賞しています。「ががちゃおこわ」は、鶴岡のだだちゃ豆農家に伝わる郷土のおこわをもとに開発した商品で、山形県産の米やだだちゃ豆、県内メーカーの調味料など原材料の99.5％に山形県産食材を使用。だだちゃ豆本来の香りと旨味を生かした味わいが評価されました。地域の農家やメーカーと連携しながら、山形の食文化を未来へつなぐ商品づくりを行っています。【開催予定】 ・4月4日（土） 清川屋 鶴岡駅前本店※イベントの詳細は決まり次第、改めてご案内いたします。

清川屋の春の売れ筋商品

がぶっとかじれば甘く、シューシー！山形アスパラ

太陽の光をたっぷり浴びて、鮮やかな緑色に育った旬のアスパラ。寒暖差のある気候と豊かな雪解け水が、甘いアスパラガスを育てます。地元にいてもなかなかお目にかかれないLサイズ以上の山形県産アスパラガスは、立派な太さと甘くジューシーな味わいで、毎年リピーターが多い人気商品。滋養強壮効果があるアスパラギン酸をはじめとした栄養素を豊富に含み、近年注目されています。詳細ページ：https://www.kiyokawaya.com/c/gr7/gr221/KA322

商品概要

【温室さくらんぼ】予約開始：2026年3月出荷開始：2026年4月下旬予定https://www.kiyokawaya.com/c/gr7/gr1/gr1317【露地さくらんぼ】予約開始：４月20日頃から出荷開始：６月中旬頃から（天候により前後する場合があります）【ほわいとぱりろーる いちご味】販売中：2026年3月から5月上旬https://www.kiyokawaya.com/c/gr5/gr232/A218【ほわいとぱりろーる 福島県大熊町の完熟いちご】販売終了https://www.kiyokawaya.com/c/gr4/gr745/gr595/okuma【手づくり笹巻】販売中：2026年3月から5月上旬https://www.kiyokawaya.com/c/gr5/gr104【山形アスパラ】受付期間の目安：3月上旬～5月中旬お届け時期：5月中旬～5月下旬https://www.kiyokawaya.com/c/gr7/gr221/KA322※いずれも数量限定・季節限定商品

URL

・清川屋公式オンラインショップ https://www.kiyokawaya.com/・楽天市場 清川屋ショップ https://www.rakuten.co.jp/sakuranbo/・清川屋 各店舗

清川屋について

山形県を中心に東北地方の13店舗と、ネットやカタログによる通信販売を展開し、東北ゆかりの特産品の企画開発から、製造、販売まで一貫して行っています。地域の特産物に真心を込めて、「特産品文化創造企業」を目指しています。会社名：株式会社清川屋所在地：山形県鶴岡市宝田1-4-25代表者：代表取締役 伊藤舞事業内容：山形県および東北地方の特産品販売（店舗・通信販売・菓子製造）企業サイト：https://www.kiyokawaya.co.jp/公式通販サイト：https://www.kiyokawaya.com/公式Instagram：https://www.instagram.com/kiyokawaya/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社清川屋（広報担当：高橋）住所：山形県鶴岡市宝田1-4-25TEL：0235-23-2111（平日9:00～17:00）E-mail：y-takahashi@kiyokawaya.com