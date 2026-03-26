AIコミュニケーション統合プラットフォーム「カイクラ」の開発・販売を行う株式会社シンカ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 CEO：江尻 高宏、以下「シンカ」）は、「カイクラ」の生成AIを活用した新機能「重要会話判定機能」の無償提供（※1）を、2026年3月30日より開始します。本機能は、電話や対面商談の文字起こしデータから、ユーザーが事前に設定した「重要事項」が含まれる会話をAIが自動で解析・判定するものです。昨今のコンプライアンス遵守や管理強化の流れを受け、自動車・不動産業界などの「重要事項説明」や「保険案内」といった、契約に直結する特定シーンを自動で抽出します。これにより、確認業務の工数削減とともに、重要事項の確認漏れを早期に発見し、組織全体のコンプライアンス体制構築を強力に支援します。（※1） カイクラAI機能をご利用中のお客様は、追加費用なくご利用いただけます。

「重要会話判定機能」開発の背景と目的

これまで「カイクラ」では、通話や対面商談の録音・文字起こしにより、会話の可視化を推進してきました。また昨今、コンプライアンス遵守やガバナンス確立が強く求められるようになり、導入企業様からは「録音データが膨大になり、特定の重要な会話を探し出すのに時間がかかる」「新人スタッフが正しく説明できているか全件チェックするのが難しい」といった声が寄せられていました。今回の「重要会話判定機能」は、こうした現場の確認コストと心理的負担をAIで解決するために開発されました。AIが「聞くべき会話」を自ら選別することで、管理者は効率的なフィードバックが可能になり、現場スタッフは自信を持って顧客対応に専念できる環境を構築します。

「重要会話判定機能」の主な特長とメリット

本機能は、音声をAIが解析し、事前に定義した条件に基づき「どの会話が重要か」を自動でラベル付けします。（1）業務ルールに合わせた高度なカスタマイズ設定「分類 ＞ 条件」の2階層により、自社の業務フローに最適化した判定基準を作成できます。「必須キーワード」の組み合わせにより、業界特有の専門用語や、多様な言い回しを網羅した精度の高い判定を実現します。（2）一覧画面で「何の話か」が即座にわかるUI重要と判定された会話には、履歴一覧に「重要事項説明」「次回アポ」といった分類ラベルが自動で表示されます。詳細画面を開く手間を省き、一覧をスクロールするだけで「どの顧客と、どんな重要なやり取りがあったか」を即座に把握できます。シンカは、今後も「カイクラ」を通じて、企業と顧客のコミュニケーションの質をAIで最大化し、すべてのお客様のビジネス成長をサポートしてまいります。

カイクラについて

「カイクラ」は、お客様との“会話”をクラウド管理するAIコミュニケーション統合プラットフォームです。電話・メール・SMS・LINEなど多様なコミュニケーション手段の履歴を顧客ごとに整理します。担当者以外でもこれまでの経緯を正確に把握できるため、属人化を防ぎ、誰でも高い品質で顧客対応ができる環境を実現します。通話は固定電話・携帯電話を問わず時間無制限で録音でき、さらに生成AIが録音データを自動で文字起こし・要約します。加えて、「クレーム・カスハラの可能性がある会話」や「応対品質」もAIが自動判定。これにより、電話対応の負荷軽減だけでなく、誰でも高品質な電話応対ができる運用を支援します。カイクラは、これらの機能を通じて顧客対応の品質向上、業務効率化、顧客満足度・従業員満足度の向上、事業の成長に貢献します。2014年8月のサービス開始以来、3,100社・6,200拠点以上に導入され（2025年12月末時点）、継続率99.7%を達成。近年も「ITreview Grid Award」のCTI部門「2023 Winter Leader」の受賞や、「BOXIL SaaS AWARD Spring 2023」コールセンターシステム（インバウンド）部門で「Good Service」「カスタマイズ性No.1」に選出されるなど、高い評価を得ています。AIコミュニケーション統合プラットフォーム「カイクラ」公式サイト：https://kaiwa.cloud/※「カイクラ」は株式会社シンカの登録商標です。

株式会社シンカについて

社名：株式会社シンカ（東証グロース：149A）代表者：代表取締役社長 CEO 江尻 高宏所在地（本社）：〒101-0054 東京都千代⽥区神⽥錦町3-17 廣瀬ビル10階設立：2014年1月8日事業内容：ITを活⽤したシステム企画・開発及び運⽤、クラウドサービス商品の企画・開発及び販売運⽤、ITサービス利⽤のコンサルティング資本金：397百万円従業員数：75名（2025年12月末時点）URL：https://www.thinca.co.jp/【シンカ IR note】https://note.com/thinca_2025シンカの事業戦略・成長可能性に関する情報を詳しく発信しています。