株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)は2026年3月28日(土)、北海道北斗市に「GiGOクレーンゲームオアシス」としては道内初、全国で6店舗目となる「GiGO(ギーゴ)クレーンゲームオアシス スーパーセンタートライアル上磯」をグランドオープンします。

「景品を獲得する楽しさ」を堪能！「GiGOクレーンゲームオアシス」が北海道に初登場

北海道・函館市中心部から北に約8kmの商業施設「スーパーセンタートライアル上磯」1階のGiGOが、北海道初の「GiGOクレーンゲームオアシス」となってリニューアルオープンします。19テナントが出店する「スーパーセンタートライアル上磯」は24時間営業、約1,170台の駐車場を完備した地域密着型の商業施設です。「GiGOクレーンゲームオアシス スーパーセンタートライアル上磯」の店舗面積は374坪。174台のクレーンゲームを備え、人気キャラクターをはじめ、日用品・食品・お菓子など幅広い景品を取り揃えています。“取れすぎ注意!!!コーナー”や、フックで輪を狙うゲーム設定など遊びのバリエーションも豊富。お子様連れのファミリーやクレーンゲーム初心者の方でも「景品を獲得する楽しさ」を堪能できます。店内の各所には、クレーンゲームをより身近に、より楽しくしてくれる「GiGOクレーンゲームオアシス」専用のオリジナルキャラクターをデザイン。リーダーのライオン「ぎごまる」をはじめ、カバ、シマウマなど、動物をモチーフにした個性豊かなキャラクターが空間を華やかに彩ります。何度来ても長時間でも楽しんでいただける、GiGOの滞在型クレーンゲームの“オアシス”です。

景品ラインナップも大幅リニューアル！日用品やお菓子を多数展開

今回、「GiGOクレーンゲームオアシス」にリニューアルすることでクレーンゲームの景品ラインナップを大幅に変更し、日用品や食品、お菓子を大量に増やしています。さらに、景品を獲得する楽しさを存分に味わっていただけるよう、フックで輪を狙う獲得方法など初心者の方やお子様にもやさしいゲーム設定を多数ご用意しました。

クレーンゲームをより楽しくサポートする「GiGOクレーンゲームオアシス」のオリジナルキャラクター

クレーンゲームをより身近に、より楽しくしてくれる「GiGOクレーンゲームオアシス」のオリジナルキャラクター。リーダーであるライオンの「ぎごまる」やカバ、シマウマなど、動物をモチーフにした個性豊かなキャラクターがクレーンゲームのオアシスを華やかに彩ります。

オープン記念！誰でも参加できる「おかしプレゼント」イベント

「GiGOクレーンゲームオアシス スーパーセンタートライアル上磯」のオープンを記念して、各日10:00から「先着500名様」限定で「おかしプレゼント」のイベントを開催します。無料でご参加いただけます。

「おかしプレゼント」日時：3月28日(土)・29日(日)／4月の土日いずれの日も10:00から実施します。※各日500個限定。なくなり次第、終了となります。

「GiGOクレーンゲームオアシス スーパーセンタートライアル上磯」概要

●住所：北海道北斗市七重浜7丁目14番地1 スーパーセンタートライアル上磯店内●アクセス 電車：道南いさりび鉄道「七重浜」駅南口より徒歩16分 車：函館茂辺地道路「北斗追分IC」より12分 駐車場：1,170台●営業時間：10:00～23:00●営業面積：374坪●設置台数：合計178台 クレーンゲーム/174台、キッズゲーム/3台、体感音楽ゲームその他/1台●店舗URL：https://www.gigo.co.jp/shops/kamiiso●店舗X：https://x.com/GiGO_CGOKamiiso●電子マネー：非対応●GiGOアプリ：スタッフが対応(回数券・サービス券利用可、チェックイン・アンギャ対応)

GiGOの意味

Get into the Gaming Oasis＝ゲームのオアシスに飛び込め！

どんな時代であっても、人々の欲求を「リアルな場」で満たし進化し続けること、これが新しいゲームセンターの価値だと考えています。人々の欲求を満たすオアシスであり続ける。それを表すキーワードが「Get into the Gaming Oasis＝ゲームのオアシスに飛び込め！」であり、その頭文字をとって「GiGO(ギーゴ)」といたしました。