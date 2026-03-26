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【銀座 蔦屋書店】アーティスト 中原ちひろが "ウルトラ怪獣"をテーマに幻想的で物語性豊かな世界観を描いた展覧会「かいじゅうたちの楽園 Paradise of Kaiju」を4月10日（金）より開催。
銀座 蔦屋書店（東京都 中央区 GINZA SIX 6F）では、アーティスト 中原ちひろが描いた"ウルトラ怪獣"の展覧会「かいじゅうたちの楽園 Paradise of Kaiju」を、4月10日（金）より4月28日（火）の期間、店内アートスペースFOAM CONTEMPORARYにて開催します。
概要
「かいじゅうたちの楽園 Paradise of Kaiju」は、アートの力で"ウルトラ怪獣"の可能性を拡張するプロジェクトの第一弾として、アーティスト 中原ちひろ氏が幻想的で物語性豊かな作品を描いた展覧会です。
会場では、「虹や知恵や遊びの庭」や、かいじゅう「ダダ」を描いた作品など原画全11点のほか、制作過程のスケッチも展示します。さらに、「虹や知恵や遊びの庭」をもとに、若い感性を持つクリエイターたちが中原氏と共創し、独自の技術でアニメーション化した映像インスタレーションも展開。表現の拡張ツールとしてAI技術を活用しながら、各クリエイターの作家性を活かした「動くアート作品」として、3面投影空間を彩ります。また、会場前のGINZA ART SQUAREでは、メインビジュアルに起用した7体のかいじゅうを中心に、アクリルスタンド、Tシャツ、トートバッグなど、大人も楽しめるグッズを多数販売します。
日本が誇るIPをライフスタイル領域で事業創造する共創プロジェクトについて
本件は、ライフスタイル領域において自社IP との接点と顧客層の拡大を目指す円谷プロと、IP企業との事業共創により知的資本の活用を目指すCCCアートラボが、今年60 周年をむかえるウルトラマンシリーズから「ウルトラ怪獣」をテーマに、IPと日本の現代アーティストとの共創に挑戦するプロジェクトです。
「ウルトラ怪獣」とは 今年60周年を迎える「ウルトラマンシリーズ」に登場する、個性豊かな怪獣・星人・ロボットたちの総称です。彼らは単なる敵ではなく、それぞれが物語を背負い、魅力的なデザインとともに作品に深みを与えてきました。その存在は、もう一つの主役として、長年にわたり多くの人々の心に残り、愛され続けています。詳細はこちら｜https://digitalpr.jp/r/129537
アーティスト紹介｜中原 ちひろ
1990年 京都に生まれ京都に育つ。2012年富山大学芸術文化学部卒業。2014年同大学大学院芸術文化学研究科修了。主な展覧会に「創藝無限展覧」 (新光三越A11/台北/2021)、「夢の漂流物」(耘非凡美術館/台南/2023)、「188夜の合掌団」（イムラアートギャラリー/京都/2025）など。
自ら創り続けてきたキャラクター図鑑から、登場人物たちをキャスティングし、言葉遊びや記憶の断片を重ねながら、〈生き物〉たちが 自由に戯れる物語空間を描き出している。
販売について
本展会場のFOAM CONTEMPORARYに隣接するGINZA ART SQUAREにて、複製画、立体作品、各種グッズを展示販売します。詳細は会場にてご覧ください。「蔦屋書店オンラインストア」と、アートのECプラットフォーム「OIL」でも4月10日（金）より販売します。
蔦屋書店オンラインストア｜https://store.tsite.jp/
OIL｜https://oil.bijutsutecho.com/
展覧会詳細
かいじゅうたちの楽園 Paradise of Kaiju
会期｜2026年4月10日（金）〜4月28日（火）
時間｜11：00〜19：00
※会期中無休 ※最終日は17：00まで
会場｜FOAM CONTEMPORARY
主催｜CCCアートラボ、メタフィールド株式会社
協力｜AiHUB株式会社
監修｜円谷プロダクション
入場｜無料
お問い合わせ｜info.ginza@ccc.co.jp
特集ページ｜https://store.tsite.jp/ginza/event/art/53515-1111570323.html
X｜https://x.com/kaiju_rakuen
Instagram｜https://www.instagram.com/kaiju_rakuen/
CCCアートラボ
CCCアートラボは、企画会社カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の中で「アートがある生活」の提案をする企画集団です。わたしたちは「アートがある生活」の提案を通じて、アートを身近にし、誰かの人生をより幸せにすること、より良い社会をつくることに貢献したいと考えています。これまで行ってきた、店舗企画やアートメディア、商品開発やイベントプロデュースなど、長年の実業経験を通して培った知見をもとに、わたしたちだからできるアプローチで企画提案をします。
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