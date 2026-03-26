【銀座 蔦屋書店】アーティスト 中原ちひろが "ウルトラ怪獣"をテーマに幻想的で物語性豊かな世界観を描いた展覧会「かいじゅうたちの楽園 Paradise of Kaiju」を4月10日（金）より開催。

銀座 蔦屋書店（東京都 中央区 GINZA SIX 6F）では、アーティスト 中原ちひろが描いた"ウルトラ怪獣"の展覧会「かいじゅうたちの楽園 Paradise of Kaiju」を、4月10日（金）より4月28日（火）の期間、店内アートスペースFOAM CONTEMPORARYにて開催します。













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《虹や知恵や遊びの庭》©円谷プロ























《ダダ》©円谷プロ























アクリルスタンド（全7種）











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