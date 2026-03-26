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日本の低炭素発電を支えるカナダ産木質ペレット
ライフサイクル評価で石炭火力発電と比較して温室効果ガス排出量を91％削減
カナダの木質ペレット業界団体であるカナダ木質ペレット協会（WPAC: Wood Pellet Association of Canada）より、カナダ産木質ペレットの日本のエネルギー転換における貢献について紹介します。
日本のエネルギー転換とバイオマス
安定した電力供給を維持しながら温室効果ガス排出量の削減に取り組む日本において、バイオマス発電は再生可能エネルギーの中で重要な役割を果たしています。日本はバイオマス発電の燃料をほぼ輸入に頼っているため、サプライチェーンの環境性能と持続可能性が非常に大きな意味を持ちます。カナダ産木質ペレットは、この点で日本のエネルギー転換に貢献する燃料と言えます。
カナダは、産業用木質ペレットの世界有数の生産国であり、輸出国でもあります。日本をはじめ欧州やアジアのエネルギー市場にペレットを供給しています。
ライフサイクルに基づく排出量分析
温室効果ガスの削減にあたっては、森林経営からペレット製造、そして輸送と発電に至るまでのサプライチェーンの全体で排出量を評価することが重要です。
カナダ木質ペレット協会では、研究と技術サービスを提供する世界的企業Laboretec社と協業し、西部カナダから輸出するペレット工場17カ所のデータを用いてライフサイクル排出量を評価しました。
その結果、日本国内で使用される西部カナダ産木質ペレットの温室効果ガス排出量は、ライフサイクルベースで石炭火力発電のわずか8.37％にとどまることが分かりました。これは91％もの削減に相当します。
ライフサイクル全体評価においては、輸送時の排出量も対象です。日本はアジアでカナダ西部の港から最も近い市場のため、輸送距離が他のペレット輸出地域よりも短いことも、カナダ産ペレットのサプライチェーンの利点として挙げられます。
残材由来の木質繊維と統合型のサプライチェーン
カナダ産木質ペレットの排出量がこれほど削減されているのは、カナダ国内の生産方法によるところが大きいと言えます。カナダでは木質ペレットは、おがくずやチップなどの製材所の残材やペレット以外では利用されることのない伐採地の残材など、林産業由来の残材を100%原料としています。
カナダの林産業では、まず原木から製材品などの価値の高い製品を加工し、残った端材がペレットの原料となります。このように一体化したサプライチェーンが確立されているため、ペレットのために新たに立木を伐採するということはありません。既存の林業施業の中でペレットは生産されています。
森林ガバナンスと独立した認証制度
また、カナダ産ペレットは森林経営の包括的な枠組みの中で生産されています。伐採は州政府の規制下にあり、森林再生が法律で要求され、施業状況は常に監視下にあります。加えて、独立機関による認証制度で保証されています。
カナダは森林認証でも世界をリードしています。Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) や Forest Stewardship Council (FSC) といった国際的に認知された第三者認証制度のもとで、カナダの推定1億5,500万ヘクタールの森林が認証されています。PEFCは、 Canadian Standards Association (CSA) や Sustainable Forest Initiative (SFI) など、カナダの森林管理認証制度を承認しています。
カナダの森林産業において、木質ペレットは木材資源利用の小さな部分を占めるにすぎず、基本的に既存の林産品サプライチェーンの中で出てくる木質材料を原料としています。
日本の気候変動対策目標を支援
日本が気候変動とエネルギーに対する政策を推進していく上で、持続可能性のあるバイオマスは安定した電力供給を維持しながら温室効果ガス排出量を削減することに貢献することができます。
カナダ産木質ペレットは、強固な森林ガバナンス、独立した認証制度、残材の効率的な活用によって、日本の発電業界の排出削減に向けた取り組みを支える再生可能な燃料という選択肢を提供しています。
関連情報
■気候変動対策目標における木質ペレットの役割
https://pellet.gotbdev.com/ja/resources-ja/%e6%b0%97%e5%80%99%e5%a4%89%e5%8b%95%e5%af%be%e7%ad%96%e7%9b%ae%e6%a8%99%e3%82%92%e9%81%94%e6%88%90%e3%81%99%e3%82%8b-%e6%9c%a8%e8%b3%aa%e3%83%9a%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%ae%e6%8b%85%e3%81%86/
■日加温室効果ガス研究
https://pellet.gotbdev.com/ja/resources-ja/%e6%b8%a9%e5%ae%a4%e5%8a%b9%e6%9e%9c%e3%82%ac%e3%82%b9%e6%8e%92%e5%87%ba%e9%87%8f%e3%81%ae%e6%af%94%e8%bc%83%ef%bc%9a%e6%97%a5%e5%8a%a0%e6%b8%a9%e5%ae%a4%e5%8a%b9%e6%9e%9c%e3%82%ac%e3%82%b9%e7%a0%94/
■カーボン・ストーリー（動画）
https://www.youtube.com/watch?v=NA2vxa2AejQ
カナダ木質ペレット協会（WPAC: Wood Pellet Association of Canada）
カナダの木質ペレット業界団体です。カナダの持続可能で世界をリードする木質ペレットセクターの代弁者として、WPAC会員とともに責任ある再生可能なクリーンエネルギーを世界に供給することに尽力しています。カナダ全土に施設を有する50以上の生産者と組合員を代表し、かつては廃棄物とみなされていた繊維をペレットの変容力を利用した責任ある再生可能エネルギーに変えています。詳しくは https://pellet.org/ja をご覧ください。
カナダの木質ペレット業界団体であるカナダ木質ペレット協会（WPAC: Wood Pellet Association of Canada）より、カナダ産木質ペレットの日本のエネルギー転換における貢献について紹介します。
日本のエネルギー転換とバイオマス
安定した電力供給を維持しながら温室効果ガス排出量の削減に取り組む日本において、バイオマス発電は再生可能エネルギーの中で重要な役割を果たしています。日本はバイオマス発電の燃料をほぼ輸入に頼っているため、サプライチェーンの環境性能と持続可能性が非常に大きな意味を持ちます。カナダ産木質ペレットは、この点で日本のエネルギー転換に貢献する燃料と言えます。
ライフサイクルに基づく排出量分析
温室効果ガスの削減にあたっては、森林経営からペレット製造、そして輸送と発電に至るまでのサプライチェーンの全体で排出量を評価することが重要です。
カナダ木質ペレット協会では、研究と技術サービスを提供する世界的企業Laboretec社と協業し、西部カナダから輸出するペレット工場17カ所のデータを用いてライフサイクル排出量を評価しました。
その結果、日本国内で使用される西部カナダ産木質ペレットの温室効果ガス排出量は、ライフサイクルベースで石炭火力発電のわずか8.37％にとどまることが分かりました。これは91％もの削減に相当します。
ライフサイクル全体評価においては、輸送時の排出量も対象です。日本はアジアでカナダ西部の港から最も近い市場のため、輸送距離が他のペレット輸出地域よりも短いことも、カナダ産ペレットのサプライチェーンの利点として挙げられます。
残材由来の木質繊維と統合型のサプライチェーン
カナダ産木質ペレットの排出量がこれほど削減されているのは、カナダ国内の生産方法によるところが大きいと言えます。カナダでは木質ペレットは、おがくずやチップなどの製材所の残材やペレット以外では利用されることのない伐採地の残材など、林産業由来の残材を100%原料としています。
カナダの林産業では、まず原木から製材品などの価値の高い製品を加工し、残った端材がペレットの原料となります。このように一体化したサプライチェーンが確立されているため、ペレットのために新たに立木を伐採するということはありません。既存の林業施業の中でペレットは生産されています。
森林ガバナンスと独立した認証制度
また、カナダ産ペレットは森林経営の包括的な枠組みの中で生産されています。伐採は州政府の規制下にあり、森林再生が法律で要求され、施業状況は常に監視下にあります。加えて、独立機関による認証制度で保証されています。
カナダは森林認証でも世界をリードしています。Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) や Forest Stewardship Council (FSC) といった国際的に認知された第三者認証制度のもとで、カナダの推定1億5,500万ヘクタールの森林が認証されています。PEFCは、 Canadian Standards Association (CSA) や Sustainable Forest Initiative (SFI) など、カナダの森林管理認証制度を承認しています。
カナダの森林産業において、木質ペレットは木材資源利用の小さな部分を占めるにすぎず、基本的に既存の林産品サプライチェーンの中で出てくる木質材料を原料としています。
日本の気候変動対策目標を支援
日本が気候変動とエネルギーに対する政策を推進していく上で、持続可能性のあるバイオマスは安定した電力供給を維持しながら温室効果ガス排出量を削減することに貢献することができます。
カナダ産木質ペレットは、強固な森林ガバナンス、独立した認証制度、残材の効率的な活用によって、日本の発電業界の排出削減に向けた取り組みを支える再生可能な燃料という選択肢を提供しています。
関連情報
■気候変動対策目標における木質ペレットの役割
https://pellet.gotbdev.com/ja/resources-ja/%e6%b0%97%e5%80%99%e5%a4%89%e5%8b%95%e5%af%be%e7%ad%96%e7%9b%ae%e6%a8%99%e3%82%92%e9%81%94%e6%88%90%e3%81%99%e3%82%8b-%e6%9c%a8%e8%b3%aa%e3%83%9a%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%ae%e6%8b%85%e3%81%86/
■日加温室効果ガス研究
https://pellet.gotbdev.com/ja/resources-ja/%e6%b8%a9%e5%ae%a4%e5%8a%b9%e6%9e%9c%e3%82%ac%e3%82%b9%e6%8e%92%e5%87%ba%e9%87%8f%e3%81%ae%e6%af%94%e8%bc%83%ef%bc%9a%e6%97%a5%e5%8a%a0%e6%b8%a9%e5%ae%a4%e5%8a%b9%e6%9e%9c%e3%82%ac%e3%82%b9%e7%a0%94/
■カーボン・ストーリー（動画）
https://www.youtube.com/watch?v=NA2vxa2AejQ
カナダ木質ペレット協会（WPAC: Wood Pellet Association of Canada）
カナダの木質ペレット業界団体です。カナダの持続可能で世界をリードする木質ペレットセクターの代弁者として、WPAC会員とともに責任ある再生可能なクリーンエネルギーを世界に供給することに尽力しています。カナダ全土に施設を有する50以上の生産者と組合員を代表し、かつては廃棄物とみなされていた繊維をペレットの変容力を利用した責任ある再生可能エネルギーに変えています。詳しくは https://pellet.org/ja をご覧ください。