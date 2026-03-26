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2026年度 東京都立大学入学式について
東京都立大学では、入学式を以下のとおり執り行いますので、お知らせします。
１ 開催日時
2026年４月５日（日曜日）14時30分から15時40分まで
（開場：13時30分）
２ 会場
東京国際フォーラム ホールＡ
（東京都千代田区丸の内３−５−１）
３ 参加人数（予定）
約4,700人
（学部生・大学院生2,400人、プレミアム・カレッジ生100人、保護者2,200人）
４ 来賓（予定）
東京都知事、東京都議会議長 他
５ 次第
開式の辞
国歌演奏
学長式辞
東京都知事祝辞
東京都議会議長祝辞
来賓紹介
理事長挨拶
教職員紹介
管弦楽団演奏
校歌演奏
応援団エール
閉式の辞
当日ご参加いただけない方のため、式典をライブ配信します。
4月上旬に東京都立大学HPでご案内を予定しています。
https://www.tmu.ac.jp/
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
１ 開催日時
2026年４月５日（日曜日）14時30分から15時40分まで
（開場：13時30分）
２ 会場
東京国際フォーラム ホールＡ
（東京都千代田区丸の内３−５−１）
３ 参加人数（予定）
約4,700人
（学部生・大学院生2,400人、プレミアム・カレッジ生100人、保護者2,200人）
４ 来賓（予定）
５ 次第
開式の辞
国歌演奏
学長式辞
東京都知事祝辞
東京都議会議長祝辞
来賓紹介
理事長挨拶
教職員紹介
管弦楽団演奏
校歌演奏
応援団エール
閉式の辞
当日ご参加いただけない方のため、式典をライブ配信します。
4月上旬に東京都立大学HPでご案内を予定しています。
https://www.tmu.ac.jp/
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/