東京都立大学では、入学式を以下のとおり執り行いますので、お知らせします。

１　開催日時

　　2026年４月５日（日曜日）14時30分から15時40分まで

　　（開場：13時30分）

２　会場

　　東京国際フォーラム　ホールＡ

　　（東京都千代田区丸の内３−５−１）

３　参加人数（予定）

　　約4,700人

　　（学部生・大学院生2,400人、プレミアム・カレッジ生100人、保護者2,200人）

４　来賓（予定）

　　東京都知事、東京都議会議長　他

５　次第

　　開式の辞

　　国歌演奏

　　学長式辞

　　東京都知事祝辞

　　東京都議会議長祝辞

　　来賓紹介　

　　理事長挨拶

　　教職員紹介

　　管弦楽団演奏

　　校歌演奏

　　応援団エール

　　閉式の辞

当日ご参加いただけない方のため、式典をライブ配信します。

4月上旬に東京都立大学HPでご案内を予定しています。

https://www.tmu.ac.jp/

【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/