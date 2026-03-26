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【甲南大学】4.6人に1人が挑戦中！ 成績評価では測れない学生の取り組みを評価・認定する「KONANサーティフィケイト」認定証授与式を開催しました
甲南大学（神戸市東灘区）では、成績評価では測れない学生の取り組みを評価・認定する本学独自の制度「KONANサーティフィケイト」を導入しています。評価する活動分野は、ライブラリ、グローバル、ボランティアなどの6分野。分野ごとに3級から1級までの認定要件が定められ、活動の実績に応じた等級を大学が公式に認定しています。今年度、各分野の1級認定を受けた学生を表彰する認定証授与式が3月18日（水）に開催され、25名の学生が出席、サーティフィケイト認定への活動を通じた自身の成長などを語りました。
本件のポイント
成績評価では測れない学生の取り組みを評価・認定する独自の制度「KONANサーティフィケイト」を2015年度から導入
累計エントリー数は4,000名を超え、現在では在学生の約4.6人に1人がサーティフィケイトに挑戦中
3月18日に2025年度認定証授与式を開催。各サーティフィケイト1級認定者のうち25名が参加し、喜びの声や自身の成長について語った。
KONANサーティフィケイトとは
甲南大学の教育方針の根本には、甲南学園創立者平生釟三郎が主唱した「人格の修養と健康の増進を重んじ、個性を尊重して各人の天賦の特性を啓発する人物教育の率先」という建学の理念があります。この理念に基づく本学独自の取り組みとして、2015年度から導入され、累計エントリー数は4,000名を超えました。現在では在学生の約4.6人に1人がこの制度に挑戦しています。
現在認定を行っているのは、ライブラリ、グローバル、ボランティア、スポーツ、ラーニングサポート、キャリアデザインの6分野。それぞれに1級（極めたレベル）、2級（優れたレベル）、3級（挑んだレベル）の等級が設けられ、定められた取得要件に沿って認定し、学生たちの個性豊かな挑戦を応援しています。
認定者には学びのデジタル証明となるオープンバッジを授与し、就職活動など学外に向けた証明にも活用できる環境を整えています。
グローバルサーティフィケイト 1級オープンバッジ
認定証授与式には、サーティフィケイト1級認定を受けた25名の学生が参加
3月18日（水）に開催された「2025年度KONANサーティフィケイト認定証授与式」には、中井伊都子学長、高龍秀副学長、渡邉順司副学長、各サーティフィケイト1級認定を受けた25名の学生が参加しました。中井学長から学生たちに祝辞が贈られた後、学生一人ひとりが、活動を通じて感じたことや、自身の成長などをコメントしました。
○学生のコメント（一部）
・グローバルサーティフィケイト1級認定者
「認定への活動を通じて、英語力だけではなく、コミュニケーション能力や対人スキルが磨かれた」
・スポーツサーティフィケイト1級認定者
「小学生から続けている陸上競技について多方面から考えるようになった。今年は陸上人生最後の年となるため、活動を通じて学んだことを生かして、悔いのない一年を過ごしたい」
・ラーニングサポートサーティフィケイト１級認定者
「人と話すことが苦手で避けてきたが、活動を通じてコミュニケーションが楽しくなった」
中井学長（右）が学生に認定証を手渡す様子
活動を通じて成長した部分など、学生がコメントを述べた
【参考情報】
2023年9月29日発行の甲南学園広報誌「KONAN TODAY No.64」でKONANサーティフィケイトを特集しています。
https://www.konan-u.ac.jp/pdf/gakuen/kouhou/today64.pdf
▼本件に関する問い合わせ先
甲南学園広報部
住所：兵庫県神戸市東灘区岡本8-9-1
TEL：078-435-2314
メール：kouhou@adm.konan-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
成績評価では測れない学生の取り組みを評価・認定する独自の制度「KONANサーティフィケイト」を2015年度から導入
累計エントリー数は4,000名を超え、現在では在学生の約4.6人に1人がサーティフィケイトに挑戦中
3月18日に2025年度認定証授与式を開催。各サーティフィケイト1級認定者のうち25名が参加し、喜びの声や自身の成長について語った。
KONANサーティフィケイトとは
甲南大学の教育方針の根本には、甲南学園創立者平生釟三郎が主唱した「人格の修養と健康の増進を重んじ、個性を尊重して各人の天賦の特性を啓発する人物教育の率先」という建学の理念があります。この理念に基づく本学独自の取り組みとして、2015年度から導入され、累計エントリー数は4,000名を超えました。現在では在学生の約4.6人に1人がこの制度に挑戦しています。
現在認定を行っているのは、ライブラリ、グローバル、ボランティア、スポーツ、ラーニングサポート、キャリアデザインの6分野。それぞれに1級（極めたレベル）、2級（優れたレベル）、3級（挑んだレベル）の等級が設けられ、定められた取得要件に沿って認定し、学生たちの個性豊かな挑戦を応援しています。
認定者には学びのデジタル証明となるオープンバッジを授与し、就職活動など学外に向けた証明にも活用できる環境を整えています。
グローバルサーティフィケイト 1級オープンバッジ
認定証授与式には、サーティフィケイト1級認定を受けた25名の学生が参加
3月18日（水）に開催された「2025年度KONANサーティフィケイト認定証授与式」には、中井伊都子学長、高龍秀副学長、渡邉順司副学長、各サーティフィケイト1級認定を受けた25名の学生が参加しました。中井学長から学生たちに祝辞が贈られた後、学生一人ひとりが、活動を通じて感じたことや、自身の成長などをコメントしました。
○学生のコメント（一部）
・グローバルサーティフィケイト1級認定者
「認定への活動を通じて、英語力だけではなく、コミュニケーション能力や対人スキルが磨かれた」
・スポーツサーティフィケイト1級認定者
「小学生から続けている陸上競技について多方面から考えるようになった。今年は陸上人生最後の年となるため、活動を通じて学んだことを生かして、悔いのない一年を過ごしたい」
・ラーニングサポートサーティフィケイト１級認定者
「人と話すことが苦手で避けてきたが、活動を通じてコミュニケーションが楽しくなった」
中井学長（右）が学生に認定証を手渡す様子
活動を通じて成長した部分など、学生がコメントを述べた
【参考情報】
2023年9月29日発行の甲南学園広報誌「KONAN TODAY No.64」でKONANサーティフィケイトを特集しています。
https://www.konan-u.ac.jp/pdf/gakuen/kouhou/today64.pdf
▼本件に関する問い合わせ先
甲南学園広報部
住所：兵庫県神戸市東灘区岡本8-9-1
TEL：078-435-2314
メール：kouhou@adm.konan-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/