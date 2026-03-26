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工学院大学と東京都立国分寺高等学校が教育連携に関する協定を締結
工学院大学(学長：今村 保忠、所在地：東京都新宿区／八王子市)は、東京都立国分寺高等学校 (統括校長：勝嶋 憲子、所在地：東京都国分寺市)と教育連携に関する協定を締結しました。協定書の調印式が、両校の関係者の出席により、2026年3月22日(日)に行われました。
左：工学院大学 今村保忠学長 右：東京都立国分寺高等学校 勝嶋憲子校長
本協定は両校の相互連携により、同高等学校生徒の資質向上、ならびに理数教育、工学教育の推進・充実を図ることを目的としています。
■教育連携の内容
（１） ＳＳＨ支援、探究活動等の連携
（２） 模擬授業、研究支援等の連携
（３） 教育システムにおける高大接続プログラムの開発・研究
今後は、相互に合意した教育連携を積極的に推進するとともに、この連携により視野が広く科学的、論理的思考を兼ね備えた国際社会に貢献するリーダーを育成していきます。また、教育連携を通して社会の進歩・発展に貢献できるようより一層努めてまいります。
■東京都立国分寺高等学校
国分寺市の東京都立高等学校。将来の日本のリーダーになり得る生徒を育成するために、教養を深め、進取の気性を養い、知、情、意を兼ね備え、心身共に健康で調和のとれた人間を育成している。
東京都立国分寺高等学校HP：https://www.metro.ed.jp/kokubunji-h/
■工学院大学
首都圏の理工系大学として、保有する教育資源を活かしたSSH教育、探究活動支援を行う。これまでにSSH指定校や理数教育重点高等学校と連携協定を結び、理工系人材育成に取り組んでいる。
工学院大学HP：https://www.kogakuin.ac.jp/
▼本件に関する問い合わせ先
学校法人 工学院大学 経営企画部広報課
住所：東京都新宿区西新宿1-24-2
メール：gakuen_koho@sc.kogakuin.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
左：工学院大学 今村保忠学長 右：東京都立国分寺高等学校 勝嶋憲子校長
本協定は両校の相互連携により、同高等学校生徒の資質向上、ならびに理数教育、工学教育の推進・充実を図ることを目的としています。
（１） ＳＳＨ支援、探究活動等の連携
（２） 模擬授業、研究支援等の連携
（３） 教育システムにおける高大接続プログラムの開発・研究
今後は、相互に合意した教育連携を積極的に推進するとともに、この連携により視野が広く科学的、論理的思考を兼ね備えた国際社会に貢献するリーダーを育成していきます。また、教育連携を通して社会の進歩・発展に貢献できるようより一層努めてまいります。
■東京都立国分寺高等学校
国分寺市の東京都立高等学校。将来の日本のリーダーになり得る生徒を育成するために、教養を深め、進取の気性を養い、知、情、意を兼ね備え、心身共に健康で調和のとれた人間を育成している。
東京都立国分寺高等学校HP：https://www.metro.ed.jp/kokubunji-h/
■工学院大学
首都圏の理工系大学として、保有する教育資源を活かしたSSH教育、探究活動支援を行う。これまでにSSH指定校や理数教育重点高等学校と連携協定を結び、理工系人材育成に取り組んでいる。
工学院大学HP：https://www.kogakuin.ac.jp/
▼本件に関する問い合わせ先
学校法人 工学院大学 経営企画部広報課
住所：東京都新宿区西新宿1-24-2
メール：gakuen_koho@sc.kogakuin.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/