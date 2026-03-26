第１回　都医学研　都民講座を5月23日（土）に開催します

2026年度「第１回都民講座」を2026年5月23日（土）に開催します。

「新しい血液がん治療 ～免疫ががんを倒す時代へ～」

東京都医学総合研究所では、神経疾患、精神疾患、がん、感染症等の未解明の重要疾患に関する研究を総合的に行い、予防法や治療法などの開発に向けた研究に取り組んでいます。

こうした多岐にわたる研究内容の一端や関連する最新情報を、都民の皆様に分かりやすくお伝えすることを目的に、当研究所では毎年度「都民講座」を開催しています。

今回は横浜市立大学附属市民総合医療センター 血液内科 講師 宮崎拓也先生をお迎えします。

１ 日 時 2026年5月23日（土曜日）14：00～15：30まで

２ 開催方法 会場とWeb会議システム「Zoom」によるハイブリッド開催

３ 演 題

「新しい血液がん治療 ～免疫ががんを倒す時代へ～」

横浜市立大学附属市民総合医療センター 血液内科 講師 宮崎拓也

東京都医学総合研究所 フロンティア研究室 免疫医薬グループリーダー 鈴木輝彦

【講演要旨】

血液がん（白血病・リンパ腫・多発性骨髄腫）の治療は、従来の抗がん剤に加え、免疫の力を活かした治療が大きく発展しています。「二重特異性抗体」は、免疫細胞をがん細胞に誘導して攻撃を促す“免疫を働かせる抗体治療”として期待が高まっています。また、患者さん自身の免疫細胞を改良して用いる「CAR-T療法」は、すでに高い効果が実証された免疫細胞治療です。さらに「造血幹細胞移植」は、移植されたドナーの免疫を利用してがんを抑える治療であり、新たな移植方法の普及により治療の幅が広がっています。

本講座では、免疫の力が血液がん治療を大きく変えつつある現状を、最新の知見や研究を交えて分かりやすく紹介します。

４ 参 加 （定員600名）

(都医学研講堂：100名、オンライン：500名 事前申込、先着順、無料）

５ 申 込

対面式・Zoomウェビナーどちらも東京都以外にお住まいの方もお申込みいただけます。

＜対面式での参加をご希望の場合＞

「申込みフォーム」または「往復ハガキ」によりご応募ください。

○ 申込みフォームの場合

都医学研ホームページ(https://www.igakuken.or.jp/public/tomin.html）の申込みフォームよりお申し込みください。

○往復ハガキの場合

往復ハガキでお申し込みください。

往復ハガキには、「第１回都民講座（対面式希望）」と記入の上、住所、氏名（フリガナ）、年齢、電話番号及び複数名希望の場合は同伴者氏名と同伴者年齢をご記載いただき、下記【申込先】までお申し込みください。

【申込先】

〒156－8506 東京都世田谷区上北沢2-1-6

東京都医学総合研究所 普及広報係 宛

＜オンラインでの視聴をご希望の場合＞

都医学研ホームページ(https://www.igakuken.or.jp/public/tomin.html）の登録フォームよりお申し込みください。

【締切】

対面式：2026年5月21日（木曜日）

オンライン：講座開催時刻

聴講＋アンケートの回答で【東京ポイント100pt】を進呈します。

詳しくは東京都公式アプリ「東京アプリ」サイトをご覧ください。

https://www.tokyoapp.metro.tokyo.lg.jp/