【ドルビックス】代表取締役社長CEO交代及び経営体制変更並びに組織変更及び執行役員人事のお知らせ

2026年3月26日

ドルビックスコンサルティング株式会社

代表取締役社長CEO交代及び経営体制変更 並びに組織変更及び執行役員人事のお知らせ ～創業5年間成長を続け、6年目の節目を迎え、コンサルティング業界出身者が新社長に～

ドルビックスコンサルティング株式会社（本社：東京都中央区、以下「DOLBIX」）は、2026年4月1日付で武藤 覚（むとう さとる）が代表取締役社長CEOに就任することをお知らせいたします。

DOLBIXは、丸紅株式会社（本社：東京都千代田区、以下「丸紅」）の100%出資により2020年12月に設立されたコンサルティングファームであり、創業以来2代にわたり丸紅出身者が代表取締役社長CEOを務めてきました。創業から5年が経過し、6年目の節目を迎えるにあたり、コンサルティング業界出身の創業メンバーであり、これまで取締役COOとしてゼロからの事業立ち上げと経営をリードしてきた武藤が代表取締役社長CEOに就任することで、DOLBIXは新たな成長ステージへと舵を切ります。

DOLBIXは、これまでの5年間を「0→1を成功させ、1→10への挑戦に入ったフェーズ」と位置づけ、総合商社発の独自の事業コンセプトの具現化、専門性を軸としたサービスラインの構築、組織・人材基盤づくりを行い、多様なプロジェクトを通じてお客様からの信頼を獲得してきました。今後の5年間は「1→10を成功させ、10→100への挑戦に入るフェーズ」と捉えており、これまで培った強みを磨き上げると同時に、その価値をより広く社会へ届けることを目指します。

今回の社長交代は、DOLBIXにとって「新章の幕開け」となります。コンサルティング業界での豊富な経験を活かして創業時から当社の経営をリードしてきた武藤が経営トップに就くことで、「0→1」の立ち上げで築かれた土台の上に、「1→10」「10→100」へと連なる新たな成長ストーリーを描いていくことを狙いとしています。

DOLBIXはまた2026年4月1日付で、事業部門を3本部体制から5本部体制に拡大させ、成長領域の専門性を強化するほか、お客様に一層密着したご支援を行う体制を整えることとします。

記

経営体制変更（2026年4月1日付）

代表取締役の異動（社長交代）

取締役の異動

非常勤取締役の交代

非常勤監査役の交代

新経営体制（2026年4月1日付）

代表取締役会長 菅 隆之 （前・代表取締役社長CEO）

代表取締役社長CEO 武藤 覚 （昇任）

取締役COO 柴田 武之 （昇任）

取締役 瀧本 愼平 （重任）

取締役 永田 真隆 （新任）

取締役（非常勤） 保田 俊祐 （新任）

取締役（非常勤） 堀 佳介 （新任）

監査役（非常勤） 園田 勝臣 （新任）

組織変更（2026年4月1日付）

サステナビリティ＆デジタルイノベーション本部を「サステナブルグロース＆レジリエンス戦略本部」と「IT戦略＆サイバー本部」に新設分割

ビジネスプロデュース＆トランスフォーメーション本部を「ビジネスプロデュース＆トランスフォーメーション本部」と「ビジネスグロースパートナー本部」に新設分割

2026年4月1日付組織図





執行役員人事（2026年4月1日付）

以上

CEO・COOメッセージ

武藤 覚

代表取締役社長CEO

このたび、ドルビックスコンサルティングの代表取締役社長CEOという大役を拝命し、身が引き締まる思いです。創業期の5年間で、私たちは『0→1』を成功させ、『1→10』への挑戦に踏み出すことができました。これまで当社を支えてくださったお客様、パートナーの皆様、そしてともに走ってきた仲間たちに心より感謝申し上げます。

これからの5年間は、『1→10』をしっかりと成功させ、その先の『10→100』への挑戦に入っていく重要な時期であると考えています。今回の社長就任のタイミングを、ドルビックスコンサルティングにとっての『新章の幕開け』と位置づけ、戦略から実行までを一気通貫で支援するコンサルティングサービスの高度化、デジタル・データ活用を軸とした新たなDXソリューションの展開、丸紅グループを含むパートナーとの連携強化などに、これまで以上のスピードで取り組んでまいります。

変化の激しい時代において、私たちはお客様とともに考え、課題解決をともに実行する『お客様の伴走者』であり続けたいと考えています。そのために、現場に根ざした視点と、中長期の視座をあわせ持つ経営を心がけ、社会や産業に対して持続的なインパクトを生み出していく所存です。

柴田 武之

取締役COO

このたび、ドルビックスコンサルティングの取締役COOに就任する運びとなりました。よろしくお願い申し上げます。

生成AIの急速な発達により、コンサルティング業界においてもお客様への価値提供のあり方が正に今、根本的な意味で問い直されています。当社は変化を恐れることなく我々自身を含めて多様な変革に挑み続けてまいります。

当社は設立5年ほどの若いファームです。大手コンサルティングファームとは差別化された当社ならではの「スピード感」と「実現・実行への強い拘り」をもって事業を推進してまいります。丸紅グループ内外のプロジェクトにおいてこれまで蓄積してきた経験・知見を活かした最新のアプローチと徹底的な伴走力を駆使し、お客様の企業価値向上に直結する課題解決に貢献することによって、ご期待に応えていく所存です。

今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。