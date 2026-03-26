低成長でも揺るがぬ需要基盤：車両エアバッグ用糸市場、CAGR1.4%で拡大し2032年11.33億ドルへ
車両エアバッグ用糸とは、衝突時に瞬時に展開するエアバッグの基幹構造を担う高性能繊維であり、自動車安全システムの中核を成す戦略的素材である。主に高強度ナイロン66やポリエステルを原料とし、極限環境下でも安定した引張強度、耐熱性、耐老化性、均一な繊度を維持することが求められる。エアバッグ用糸は、単なる繊維製品ではなく、車両衝突時のエネルギー吸収挙動、展開速度、乗員保護性能を左右する安全設計要素そのものである。近年では、自動車の軽量化要求や衝突安全基準の高度化に伴い、より薄く、より強く、より信頼性の高い糸構造が求められている。製造工程においても、ポリマー設計、溶融紡糸、延伸、熱処理、品質トレーサビリティに至るまで、高度に統合された技術体系が不可欠である。車両エアバッグ用糸は、完成車メーカーやエアバッグモジュールメーカーの品質要求に直接結びつくため、参入障壁が高く、長期的な信頼関係を前提としたBtoB素材市場として形成されてきた。
静かな成長曲線の裏側にある構造的ドライバー
LP Information調査チームの最新レポートである「世界車両エアバッグ用糸市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/594383/vehicle-airbag-yarn）によると、2026年から2032年の予測期間中のCAGRが1.4%で、2032年までにグローバル車両エアバッグ用糸市場規模は11.33億米ドルに達すると予測されている。市場成長を支える最大の要因は、新興国を含む世界的な自動車保有台数の増加と、法規制主導によるエアバッグ搭載点数の拡大である。運転席・助手席に加え、サイド、カーテン、ニーエアバッグの標準化が進み、1台当たりのエアバッグ使用糸量は着実に増加している。一方で、市場制約要因としては、原材料価格の変動、エネルギーコスト上昇、完成車生産の景気循環リスクが挙げられる。さらに、電動化が進む中でも安全基準の引き下げは起こらず、品質不良が即座にリコールリスクへ直結する点は、サプライヤーにとって恒常的な経営リスクである。
図. 車両エアバッグ用糸世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345214/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345214/images/bodyimage2】
図. 世界の車両エアバッグ用糸市場におけるトップ13企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、車両エアバッグ用糸の世界的な主要製造業者には、Toray、INVISTA、Indorama Ventures (PHP Fibers)、Asahi Kasei、Zhejiang Hailide New Material、Shenma Industrial、Toyobo Indorama Advanced Fibers、Hyosung Advanced Material 、Far East Holding Group、Sinowin Chemical FIBERなどが含まれている。2025年、世界のトップ10企業は売上の観点から約83.0%の市場シェアを持っていた。
寡占と信頼が支配するプレイヤー地図
本市場は典型的な寡占構造を呈しており、Torayが技術力とグローバル供給体制の両面で相対的に高いポジションを占めている。これに続き、INVISTA、Indorama Ventures（PHP Fibers）が世界市場で存在感を示し、Asahi Kasei、Zhejiang Hailide New Material、Shenma Industrialなどが地域別・用途別で競争力を発揮している。加えて、Hyosung Advanced Materials、Toyobo Indorama Advanced Fibers、Far East Holding Group、Sinowin Chemical Fiber、Nexis Fibers、Zhejiang Unifull Industrial Fibre、Hengli Groupといった企業群が、価格競争力や特定顧客への深耕戦略を通じて市場に参画している。頭部企業に共通するのは、長年にわたる自動車OEMおよびTier1サプライヤーとの取引実績、厳格な品質認証、グローバル拠点による安定供給能力であり、新規参入が容易でない理由がここに集約されている。
静かな成長曲線の裏側にある構造的ドライバー
LP Information調査チームの最新レポートである「世界車両エアバッグ用糸市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/594383/vehicle-airbag-yarn）によると、2026年から2032年の予測期間中のCAGRが1.4%で、2032年までにグローバル車両エアバッグ用糸市場規模は11.33億米ドルに達すると予測されている。市場成長を支える最大の要因は、新興国を含む世界的な自動車保有台数の増加と、法規制主導によるエアバッグ搭載点数の拡大である。運転席・助手席に加え、サイド、カーテン、ニーエアバッグの標準化が進み、1台当たりのエアバッグ使用糸量は着実に増加している。一方で、市場制約要因としては、原材料価格の変動、エネルギーコスト上昇、完成車生産の景気循環リスクが挙げられる。さらに、電動化が進む中でも安全基準の引き下げは起こらず、品質不良が即座にリコールリスクへ直結する点は、サプライヤーにとって恒常的な経営リスクである。
図. 車両エアバッグ用糸世界総市場規模
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図. 世界の車両エアバッグ用糸市場におけるトップ13企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、車両エアバッグ用糸の世界的な主要製造業者には、Toray、INVISTA、Indorama Ventures (PHP Fibers)、Asahi Kasei、Zhejiang Hailide New Material、Shenma Industrial、Toyobo Indorama Advanced Fibers、Hyosung Advanced Material 、Far East Holding Group、Sinowin Chemical FIBERなどが含まれている。2025年、世界のトップ10企業は売上の観点から約83.0%の市場シェアを持っていた。
寡占と信頼が支配するプレイヤー地図
本市場は典型的な寡占構造を呈しており、Torayが技術力とグローバル供給体制の両面で相対的に高いポジションを占めている。これに続き、INVISTA、Indorama Ventures（PHP Fibers）が世界市場で存在感を示し、Asahi Kasei、Zhejiang Hailide New Material、Shenma Industrialなどが地域別・用途別で競争力を発揮している。加えて、Hyosung Advanced Materials、Toyobo Indorama Advanced Fibers、Far East Holding Group、Sinowin Chemical Fiber、Nexis Fibers、Zhejiang Unifull Industrial Fibre、Hengli Groupといった企業群が、価格競争力や特定顧客への深耕戦略を通じて市場に参画している。頭部企業に共通するのは、長年にわたる自動車OEMおよびTier1サプライヤーとの取引実績、厳格な品質認証、グローバル拠点による安定供給能力であり、新規参入が容易でない理由がここに集約されている。