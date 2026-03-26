振動式傾斜スクリーンの世界市場2026年、グローバル市場規模（乾式材料用振動式傾斜スクリーン、湿式材料用振動式傾斜スクリーン）・分析レポートを発表
2026年3月26日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「振動式傾斜スクリーンの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、振動式傾斜スクリーンのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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市場概要
最新の調査によると、世界の振動式傾斜スクリーン市場規模は2024年に10億6100万ドルと評価されています。鉱業や建設材料処理の需要拡大に伴い、市場規模は2031年までに15億8400万ドルへ拡大すると予測されています。調査期間における年平均成長率は6.0％と見込まれています。
振動式傾斜スクリーンは、振動運動と傾斜構造を組み合わせて異なる粒径の固体粒子を分離するために設計された機械式選別装置です。装置は通常、穴またはメッシュ構造を持つスクリーン面と振動機構で構成されています。スクリーン面は水平に対して一定の角度で設置されており、振動機構によって連続的な振動運動が与えられます。
処理対象となる材料はスクリーンの上部から供給され、振動によって小さな粒子はスクリーンの開口部を通過し、大きな粒子は傾斜面に沿って下方へ移動し排出されます。この仕組みにより粒径ごとの効率的な分類が可能となります。本レポートでは、米国の関税制度および国際政策の変化を踏まえ、市場競争構造、地域経済の動向、サプライチェーンの安定性について包括的に分析しています。
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調査内容と分析範囲
本レポートは、世界の振動式傾斜スクリーン市場について詳細かつ包括的に分析した市場調査です。メーカー別、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の観点から定量分析と定性分析を組み合わせ、市場構造と成長動向を評価しています。
市場規模の分析では、消費額（百万ドル）、販売数量（千台）、平均販売価格（ドル／台）を主要指標として、2020年から2031年までの市場動向および将来予測を示しています。さらに、地域別および国別の市場規模、成長率、価格動向などについても詳細な分析が行われています。
また、2025年時点の主要企業の市場シェア推計、企業プロフィール、製品事例なども掲載されています。これにより、企業の競争戦略や市場ポジションを把握することが可能となっています。
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市場セグメント分析
振動式傾斜スクリーン市場は、主に材料の処理方式と用途の観点から分類されています。
処理方式では、乾式材料用振動式傾斜スクリーンと湿式材料用振動式傾斜スクリーンの2種類に分類されています。乾式材料用装置は主に乾燥状態の鉱石や建設材料の粒度分級に使用されます。湿式材料用装置は水分を含む材料の処理に適しており、スラリー状の材料や湿潤鉱石の選別に利用されます。
用途別では、鉱石選別、建設材料選別、石炭選別、肥料選別、食品および農産物選別などの分野に分類されています。特に鉱業や建設材料産業では大量の材料を効率的に分類する必要があるため、振動式傾斜スクリーンの需要が高まっています。
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主要企業と競争環境
本市場には複数の鉱業機械メーカーおよび材料処理設備メーカーが参入しています。主要企業として、Metso Outotec、Sandvik、Terex Corporation、McLanahan Corporation、FLSmidth、JOST Group、Astec Industries、Shandong Xinhai Mining Technology & Equipment Inc.、Liwell Screens、Derrick Corporationなどが挙げられます。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「振動式傾斜スクリーンの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、振動式傾斜スクリーンのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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市場概要
最新の調査によると、世界の振動式傾斜スクリーン市場規模は2024年に10億6100万ドルと評価されています。鉱業や建設材料処理の需要拡大に伴い、市場規模は2031年までに15億8400万ドルへ拡大すると予測されています。調査期間における年平均成長率は6.0％と見込まれています。
振動式傾斜スクリーンは、振動運動と傾斜構造を組み合わせて異なる粒径の固体粒子を分離するために設計された機械式選別装置です。装置は通常、穴またはメッシュ構造を持つスクリーン面と振動機構で構成されています。スクリーン面は水平に対して一定の角度で設置されており、振動機構によって連続的な振動運動が与えられます。
処理対象となる材料はスクリーンの上部から供給され、振動によって小さな粒子はスクリーンの開口部を通過し、大きな粒子は傾斜面に沿って下方へ移動し排出されます。この仕組みにより粒径ごとの効率的な分類が可能となります。本レポートでは、米国の関税制度および国際政策の変化を踏まえ、市場競争構造、地域経済の動向、サプライチェーンの安定性について包括的に分析しています。
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調査内容と分析範囲
本レポートは、世界の振動式傾斜スクリーン市場について詳細かつ包括的に分析した市場調査です。メーカー別、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の観点から定量分析と定性分析を組み合わせ、市場構造と成長動向を評価しています。
市場規模の分析では、消費額（百万ドル）、販売数量（千台）、平均販売価格（ドル／台）を主要指標として、2020年から2031年までの市場動向および将来予測を示しています。さらに、地域別および国別の市場規模、成長率、価格動向などについても詳細な分析が行われています。
また、2025年時点の主要企業の市場シェア推計、企業プロフィール、製品事例なども掲載されています。これにより、企業の競争戦略や市場ポジションを把握することが可能となっています。
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市場セグメント分析
振動式傾斜スクリーン市場は、主に材料の処理方式と用途の観点から分類されています。
処理方式では、乾式材料用振動式傾斜スクリーンと湿式材料用振動式傾斜スクリーンの2種類に分類されています。乾式材料用装置は主に乾燥状態の鉱石や建設材料の粒度分級に使用されます。湿式材料用装置は水分を含む材料の処理に適しており、スラリー状の材料や湿潤鉱石の選別に利用されます。
用途別では、鉱石選別、建設材料選別、石炭選別、肥料選別、食品および農産物選別などの分野に分類されています。特に鉱業や建設材料産業では大量の材料を効率的に分類する必要があるため、振動式傾斜スクリーンの需要が高まっています。
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主要企業と競争環境
本市場には複数の鉱業機械メーカーおよび材料処理設備メーカーが参入しています。主要企業として、Metso Outotec、Sandvik、Terex Corporation、McLanahan Corporation、FLSmidth、JOST Group、Astec Industries、Shandong Xinhai Mining Technology & Equipment Inc.、Liwell Screens、Derrick Corporationなどが挙げられます。