医療機器展示会『Medtec Japan 2026』出展のお知らせ／株式会社サン・フレア
医療機器に関する薬事トータルサポートを提供する株式会社サン・フレアのリサーチ&コンサルティング部門（本社：東京都新宿区、代表取締役：笹井 紘幸）は、2026年4月21日（火）～23日（木）に開催される、医療機器の設計・製造に関する展示会『Medtec Japan 2026』に出展いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345107/images/bodyimage1】
展示ブースでは、欧州CEマーキング（*1）支援（欧州進出支援）、FDA申請支援（米国進出支援）や日本国内の薬事対応支援等、国内外における医療機器薬事コンサルティングサービスのご紹介を行います。
＜Medtec Japan 2026 詳細＞
会期：2026年4月21日（火）～23日（木） 10:00～17:00
会場：東京ビッグサイト東展示棟 東7ホール
ブース位置：小間番号 200（東7ホール 認証・コンサルエリア）
展示会WEBサイト：http://www.medtecjapan.com/
■株式会社サン・フレア リサーチ&コンサルティング部門について
株式会社サン・フレア リサーチ&コンサルティング部門は、医療機器の開発初期段階から事業化に至るまで、薬機法（*2）や海外薬事を見据えたワンストップかつグローバルな支援を通して、医療機器関連企業を始めとしたステークホルダーの皆様の医療機器薬事ニーズに応えるべく活動しております。主に、グローバルな戦略・薬事コンサルティング、世界各国における法規制・規格・製品に関する調査、各国規制・ガイドライン参考和訳販売、セミナー・講習会、人材育成プログラムなどの企画・実施等のサービスを提供し、医療機器の薬事をトータルでサポートしております。
サン・フレアの医療機器に関する薬事トータルサポートの詳細は以下WEBサイトよりご覧ください。
医療機器WEBサイト：https://md.sunflare.com/
■用語解説
*1 欧州CEマーキング:
欧州において、医療機器・体外診断用医療機器等の製造業者が、適用するEC指令の必須要求事項に適合していることの証として機器にマークを貼付する制度です。
*2 薬機法:
医薬品や医療機器等の有効性、安全性等を確保するために必要な規制を行う法律である「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の略称です。「医療機器」「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」「再生医療等製品」がこの法律の規制対象品目です。医薬品医療機器等法とも呼ばれます。
■会社概要
会社名：株式会社サン・フレア
本社所在地：東京都新宿区四谷4-7 新宿ヒロセビル
創業：1971年8月1日
資本金：9,500万円
代表者：代表取締役 笹井 紘幸
コーポレートサイト：https://www.sunflare.com/
■本リリースに関するお問い合わせ先
株式会社サン・フレア リサーチ＆コンサルティング部門
Mail: info@sunflare.co.jp
担当：武川
配信元企業：株式会社サン・フレア
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展示ブースでは、欧州CEマーキング（*1）支援（欧州進出支援）、FDA申請支援（米国進出支援）や日本国内の薬事対応支援等、国内外における医療機器薬事コンサルティングサービスのご紹介を行います。
＜Medtec Japan 2026 詳細＞
会期：2026年4月21日（火）～23日（木） 10:00～17:00
会場：東京ビッグサイト東展示棟 東7ホール
ブース位置：小間番号 200（東7ホール 認証・コンサルエリア）
展示会WEBサイト：http://www.medtecjapan.com/
■株式会社サン・フレア リサーチ&コンサルティング部門について
株式会社サン・フレア リサーチ&コンサルティング部門は、医療機器の開発初期段階から事業化に至るまで、薬機法（*2）や海外薬事を見据えたワンストップかつグローバルな支援を通して、医療機器関連企業を始めとしたステークホルダーの皆様の医療機器薬事ニーズに応えるべく活動しております。主に、グローバルな戦略・薬事コンサルティング、世界各国における法規制・規格・製品に関する調査、各国規制・ガイドライン参考和訳販売、セミナー・講習会、人材育成プログラムなどの企画・実施等のサービスを提供し、医療機器の薬事をトータルでサポートしております。
サン・フレアの医療機器に関する薬事トータルサポートの詳細は以下WEBサイトよりご覧ください。
医療機器WEBサイト：https://md.sunflare.com/
■用語解説
*1 欧州CEマーキング:
欧州において、医療機器・体外診断用医療機器等の製造業者が、適用するEC指令の必須要求事項に適合していることの証として機器にマークを貼付する制度です。
*2 薬機法:
医薬品や医療機器等の有効性、安全性等を確保するために必要な規制を行う法律である「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の略称です。「医療機器」「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」「再生医療等製品」がこの法律の規制対象品目です。医薬品医療機器等法とも呼ばれます。
■会社概要
会社名：株式会社サン・フレア
本社所在地：東京都新宿区四谷4-7 新宿ヒロセビル
創業：1971年8月1日
資本金：9,500万円
代表者：代表取締役 笹井 紘幸
コーポレートサイト：https://www.sunflare.com/
■本リリースに関するお問い合わせ先
株式会社サン・フレア リサーチ＆コンサルティング部門
Mail: info@sunflare.co.jp
担当：武川
配信元企業：株式会社サン・フレア
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