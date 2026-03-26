英語ネタの習得に挑む芸人の姿に密着！中京テレビ「凸ッ！！?」3月27日から3週にわたり放映決定。～シカゴ公演の「夢」を掴む、オーダーメイドのAI英語学習～
トライズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：三木雄信）が展開する英語コーチングスクール「TORAIZ（トライズ）」は、多言語お笑いプロジェクト「OWARAI」がアメリカ・シカゴ（2026年3月19日～22日）で実施した英語ネタ公演に向け、出演芸人たちの英語力向上を支援いたしました。
出演芸人の「英語ネタ」を当社開発のAI英語学習アプリ「TORAbit（トラビット）」に組み込み、発音や間（ま）をオーダーメイドに個別最適化して練習に励む姿に密着した様子が、2026年3月27日（金）から3週にわたり放送の中京テレビ「凸ッ！！?（とつっ）」にて紹介されることが決定いたしました。
■ 番組放映 概要
番組名： 中京テレビ「凸ッ！！?（とつっ）」
放送日時： 2026年3月27日（金）、4月3日（金）、4月10日（金） 22:54～23:00
※放送日時および内容は、予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345202/images/bodyimage1】
▲公演前の日本でのネタ練習の様子と本番
■芸人の英語力をサポートしているAI英語学習アプリ「TORAbit」とは
今回、英語コーチングの知見を活かし、AI英語学習アプリ「TORAbit」内に芸人一人ひとりの「持ちネタ専用コンテンツ」をオーダーメイドで構築。芸人ごとの独特な言い回しやキャラクターを壊さず、英語でも「その人らしさ」がでるように、瞬間英作文ではネタの即応力、シャドーイングでは笑いのリズムを以下の手法でサポートしています。
● 瞬間英作文： 監修された英語台本をベースに、ネタ独特の表現を瞬時に英語で出すトレーニング
● シャドーイング：英語台本すべてに英語独特の音声変化を色付け。その音声変化を確認しながらシャドーイングすることでネイティブの話す正しい音と意味を紐づけながら練習しリスニング力と英語の音に慣れる練習をする。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345202/images/bodyimage2】
▲芸人さん専用のコンテンツ
■OWARAI Project
・公式サイト：https://owarai.world/
・YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCg8TPE5nLLOqlNnBivmQwww
・［vol.1］海外公演ドキュメンタリー 「コントの精鋭、集う」：https://www.youtube.com/watch?v=c4OFa9DmJ5Q
・出演者：
岩崎う大(かもめんたる) 公式X : @udaikamomental
上田航平(元ゾフィー) 公式X : @zoffy_ueda 公式Instagram : @zoffy_ueda
クロコップ 公式Instagram : @crocoparaki
ザ・ギース 尾関 公式X : @geeseojeck 尾関 公式Instagram : @ojecky
篠宮暁(元オジンオズボーン) 公式X : @shinomiyaakira 公式Instagram: @shinomiyaakira
公式YouTube: SHINOMIYeah【篠宮暁】
だーりんず 松本りんす公式X : @matsumotorince 小田公式X : @Sma507827126
忠犬立ハチ高 公式X : @chuken8high 王坂 公式X : @waxingmoor 公式Instagram : @chuken8high
星野光樹(Gパンパンダ) 公式X : @panpakapan_hsn 公式Instagram : @gpanpanda_hoshino
※五十音順
【TORAIZ（トライズ）について】https://toraiz.jp/
学習デザイン理論「インストラクショナルデザイン」に基づき、ゴールから逆算した学習設計と個別指導により、1 年間でグローバルビジネスに必要な英語を話す力＝VERSANT（※1）43 点相当を身につける英語コーチングスクール。高い英語力（※2）を持った専属コンサルタントによる日々の学習サポートと、専属のネイティブコーチによる週３回の英会話レッスンを行います。2015 年の開校以来約 17,000名が当社のプログラムを受講。受講生満足度 97.4%（※3）、継続率 96.1%（※4）という実績を持ちます。世界で活躍するサッカー選手をはじめ、トップアスリートの英語学習もサポートしています。
※1 イギリスの教育大手ピアソン社が全世界向けに販売している英語のスピーキングテスト。10 点～90 点で評価され、日本人の平均は 40 点（ピアソン調べ）。
※2 コンサルタントの各種英語テスト平均スコア：VERSANT62.7点、TOEIC（R）L&R TEST 915点（2025年4月時点）。TOEIC（R）L&R TEST満点（990点）：3名（2023年7月時点）
※3 当社お客様満足度調査（2024年5月実施）
※4 2024年1月～2024年12月に受講開始した方（受講開始1ヶ月以内での全額返金者除く）の内、途中退会していない受講生の割合
【トライズ株式会社 代表取締役社長 三木雄信】 https://toraiz.jp/miki/
話せる英語コーチング「TORAIZ（トライズ）」主宰 元ソフトバンク社長室長
配信元企業：トライズ株式会社
出演芸人の「英語ネタ」を当社開発のAI英語学習アプリ「TORAbit（トラビット）」に組み込み、発音や間（ま）をオーダーメイドに個別最適化して練習に励む姿に密着した様子が、2026年3月27日（金）から3週にわたり放送の中京テレビ「凸ッ！！?（とつっ）」にて紹介されることが決定いたしました。
■ 番組放映 概要
番組名： 中京テレビ「凸ッ！！?（とつっ）」
放送日時： 2026年3月27日（金）、4月3日（金）、4月10日（金） 22:54～23:00
※放送日時および内容は、予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345202/images/bodyimage1】
▲公演前の日本でのネタ練習の様子と本番
■芸人の英語力をサポートしているAI英語学習アプリ「TORAbit」とは
今回、英語コーチングの知見を活かし、AI英語学習アプリ「TORAbit」内に芸人一人ひとりの「持ちネタ専用コンテンツ」をオーダーメイドで構築。芸人ごとの独特な言い回しやキャラクターを壊さず、英語でも「その人らしさ」がでるように、瞬間英作文ではネタの即応力、シャドーイングでは笑いのリズムを以下の手法でサポートしています。
● 瞬間英作文： 監修された英語台本をベースに、ネタ独特の表現を瞬時に英語で出すトレーニング
● シャドーイング：英語台本すべてに英語独特の音声変化を色付け。その音声変化を確認しながらシャドーイングすることでネイティブの話す正しい音と意味を紐づけながら練習しリスニング力と英語の音に慣れる練習をする。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345202/images/bodyimage2】
▲芸人さん専用のコンテンツ
■OWARAI Project
・公式サイト：https://owarai.world/
・YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCg8TPE5nLLOqlNnBivmQwww
・［vol.1］海外公演ドキュメンタリー 「コントの精鋭、集う」：https://www.youtube.com/watch?v=c4OFa9DmJ5Q
・出演者：
岩崎う大(かもめんたる) 公式X : @udaikamomental
上田航平(元ゾフィー) 公式X : @zoffy_ueda 公式Instagram : @zoffy_ueda
クロコップ 公式Instagram : @crocoparaki
ザ・ギース 尾関 公式X : @geeseojeck 尾関 公式Instagram : @ojecky
篠宮暁(元オジンオズボーン) 公式X : @shinomiyaakira 公式Instagram: @shinomiyaakira
公式YouTube: SHINOMIYeah【篠宮暁】
だーりんず 松本りんす公式X : @matsumotorince 小田公式X : @Sma507827126
忠犬立ハチ高 公式X : @chuken8high 王坂 公式X : @waxingmoor 公式Instagram : @chuken8high
星野光樹(Gパンパンダ) 公式X : @panpakapan_hsn 公式Instagram : @gpanpanda_hoshino
※五十音順
【TORAIZ（トライズ）について】https://toraiz.jp/
学習デザイン理論「インストラクショナルデザイン」に基づき、ゴールから逆算した学習設計と個別指導により、1 年間でグローバルビジネスに必要な英語を話す力＝VERSANT（※1）43 点相当を身につける英語コーチングスクール。高い英語力（※2）を持った専属コンサルタントによる日々の学習サポートと、専属のネイティブコーチによる週３回の英会話レッスンを行います。2015 年の開校以来約 17,000名が当社のプログラムを受講。受講生満足度 97.4%（※3）、継続率 96.1%（※4）という実績を持ちます。世界で活躍するサッカー選手をはじめ、トップアスリートの英語学習もサポートしています。
※1 イギリスの教育大手ピアソン社が全世界向けに販売している英語のスピーキングテスト。10 点～90 点で評価され、日本人の平均は 40 点（ピアソン調べ）。
※2 コンサルタントの各種英語テスト平均スコア：VERSANT62.7点、TOEIC（R）L&R TEST 915点（2025年4月時点）。TOEIC（R）L&R TEST満点（990点）：3名（2023年7月時点）
※3 当社お客様満足度調査（2024年5月実施）
※4 2024年1月～2024年12月に受講開始した方（受講開始1ヶ月以内での全額返金者除く）の内、途中退会していない受講生の割合
【トライズ株式会社 代表取締役社長 三木雄信】 https://toraiz.jp/miki/
話せる英語コーチング「TORAIZ（トライズ）」主宰 元ソフトバンク社長室長
配信元企業：トライズ株式会社
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