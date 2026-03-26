英語ネタの習得に挑む芸人の姿に密着！中京テレビ「凸ッ！！?」3月27日から3週にわたり放映決定。～シカゴ公演の「夢」を掴む、オーダーメイドのAI英語学習～

英語ネタの習得に挑む芸人の姿に密着！中京テレビ「凸ッ！！?」3月27日から3週にわたり放映決定。～シカゴ公演の「夢」を掴む、オーダーメイドのAI英語学習～