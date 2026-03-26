一般社団法人日本損害保険協会(会長：舩曵 真一郎)は、タレント・モデルの塚本 恋乃葉(つかもと このは)さんをポスターモデルに起用して、2026年度防火ポスターを20万枚作成しました。今後、総務省消防庁の協力のもと、全国の消防署や役所などの公共機関等に、2026年4月から翌年3月まで掲出し、塚本さんの明るく元気な笑顔とともに、日々における防火意識の大切さを全国に呼びかけます。





同ポスターに記載する防火標語は、後援をいただいている総務省消防庁と協力のうえ、「火の確認 いい日を支える いい習慣」に決定しました。

火災の原因が多様化・複雑化するいま、火を確認するということを習慣にして、安心で平穏無事な毎日を過ごしてほしいとの願いから生まれた標語です。

なお、本標語は2026年度の「全国統一防火標語」として住宅防火対策のほか、近年増加しているモバイルバッテリーの発火による火災への対策等に活用されます。

当協会では、社会の安心・安全に貢献するため、今後も防火・防災に係る啓発活動に取り組んでまいります。





2026年度防火ポスター





■ 全国統一防火標語

火の確認 いい日を支える いい習慣









■2026年度のポスターモデル「塚本 恋乃葉(つかもと このは)」さんのプロフィール

2004年10月26日生まれ、広島県出身。

第46回ホリプロタレントスカウトキャラバンでグランプリ受賞。

日本テレビ「世界の果てまでイッテQ!」にて新メンバー、出川ガールとして出演中。

広島ホームテレビ「ピタニュー」、隔週レギュラーとして出演中。

そのほか、「永谷園」「株式会社イズミ」「みどりグループ」などの広告にも出演中。





〈塚本 恋乃葉さんからのコメント〉

この度、歴史ある防火ポスターのモデルを務めさせていただけたことを、大変光栄に思います。

火の確認を習慣にすることが、自分自身や大切な人を守ることにつながると感じています。

このポスターを通して、そんな思いが一人でも多くの方に届き、皆さんの「いい日」をつくるお手伝いができればと願っています。









(参考)防火ポスターについて

〇 防火ポスターの歴史

・当協会では、防火・防災意識の向上を目的として、1949年度から「全国統一防火ポスター」を制作し、総務省消防庁へ寄贈しています。

・1979年度から、ポスターをより親しみやすいものにするため、ポスターモデルにタレントを起用しています。過去の防火ポスターモデルには、「松田聖子さん(1981年度)」「南野陽子さん(1992年度)」「上戸彩さん(2002年度)」「長澤まさみさん(2004年度)」「戸田恵梨香さん(2007年度)」「松岡茉優さん(2015年度)」「清原果耶さん(2017年度)」等がいます。





〇 過去5年の全国統一防火標語と防火ポスターモデル

年度 全国統一防火標語 防火ポスターモデル

2025年度 急ぐ日も 足止め火を止め 準備よし 田畑 志真 さん

2024年度 守りたい 未来があるから 火の用心 山粼 玲奈 さん

2023年度 火を消して 不安を消して つなぐ未来 野口 絵子 さん

2022年度 お出かけは マスク戸締り 火の用心 天翔 愛 さん

2021年度 おうち時間 家族で点検 火の始末 福本 莉子 さん