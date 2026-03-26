株式会社ブルボン(本社：新潟県柏崎市、代表取締役社長：吉田 匡慶)は、凍らせて食べる二層構造のカップデザート“フローズンフロートゼリー”を2026年4月7日(火)に新発売いたします。





凍らせておいしい“フローズンフロートゼリー”





“フローズンフロートゼリー”は、クリームとゼリーの二層構造のカップデザートです。凍らせることでゼリーはシャーベット状になり、上層のクリームと一緒に食べることでフロートのような味わいをお楽しみいただけます。

また、常温保管が可能で、ご家庭で好きな時に冷凍させることでおいしくお召し上がりいただけます。









【3品共通の商品概要】

内容量 ：144g

発売日 ：2026年4月7日(火) 全国発売

販売チャネル(予定)：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格 ：オープンプライス

賞味期限 ：6カ月





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フローズンフロートゼリー コーラ味





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フローズンフロートゼリー メロンソーダ味





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フローズンフロートゼリー いちごソーダ味









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株式会社ブルボン お客様相談センター

Tel：0120-28-5605