株式会社エヌエフ貿易(本社：東京都練馬区、代表取締役：目時 美帆)は、米国のサーキュレーターメーカーVornado Air LLC.(ボルネード・エアー)の日本総代理店として、大型ボックスサーキュレーター『80X-JP』(～45畳対応)を2026年3月27日より販売開始します。





URL： https://vornado.jp/store/products_item/80X-JP





80X-JP 製品画像





・80X-JP_製品動画

https://youtu.be/jPV3-Kdq3h8









■ 工業用のパワーと家庭に馴染むデザイン

「80X-JP」は、工業用ボックスファンの「圧倒的な大風量」と「高い収納性」を活かしつつ、家庭に馴染むスタイリッシュなデザインへと進化させたボルネードの最大級モデルです。

DCモーターの採用により、驚きの静音と省エネを実現。金属素材を活かしたデザインと、収納しやすい奥行16.5cmのスリムなボディも特徴。





【本製品の7つのポイント】

1. 猛暑を打破する大風量

2. 99段階の微細な風量調節

3. 超静音・省エネ設計

4. 直径44cmの広い送風面

5. スリム＆ポータブル

6. お手入れ簡単

7. 便利な機能









1. 猛暑を打破する大風量

最大78m3/分 (6畳間を1分間で約3周)の圧倒的なパワー。





猛暑を打破する大風量





2. 99段階の微細な風量調節

そよ風から強風まで、デジタルディスプレイで自在に操作。





3. 超静音・省エネ設計

最小28dB以下(設定1)。電気代は1時間わずか0.03円*～。

*電気代は、50Hz/60Hz共に電力料金目安単価31円/kWh(税込)を基に計算。





就寝時も静音





4. 直径44cmの広い送風面

ボルネード最大の送風面。「太く柔らかな風」は直接当たっても心地よく、年中快適。





5. スリム＆ポータブル

奥行16.5cmで隙間や壁際に収納可能。一体型ハンドルで持ち運びも簡単。





スリム＆ポータブル

https://www.atpress.ne.jp/releases/582881/img_582881_4.png

持ち運び簡単

https://www.atpress.ne.jp/releases/582881/img_582881_5.jpg





6. お手入れ簡単

取り外しできるカバーで掃除が簡単。

お手入れ簡単

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7. 便利な機能

オフタイマー(最大12時間まで設定可能)、キックスタンド(垂直を含む5段階に角度調整可能)





オフタイマー＆デジタルディスプレイ

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キックスタンド

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■ 圧倒的な循環力で「節電」と「快適」を両立

近年の猛暑による電気代高騰の中、80X-JPは強力な空気循環により体感温度を下げ、エアコンの効率を最大化します。





● 夏

冷気を一気に循環。直接当たってもストレスのない「やわらかい風」で涼しさを提供。

● 冬

暖気を足元へ届ける穏やかな循環力で、家中どこでも温度ムラを解消。

● シーン

LDKや吹き抜け、オフィス、店舗、会議室の換気にも最適。









■サイズ感 (モデル身長173cm)

サイズ感

https://www.atpress.ne.jp/releases/582881/img_582881_9.jpg









■ 商品概要

商品名 ：ボルネード ボックスサーキュレーター DCモーターモデル 80X-JP

モデル名 ：80X-JP

標準価格 ：35,200円(税込)

サイズ ：幅51.0cm×奥行16.5cm×高さ51.5cm

重量 ：5.1kg

電源 ：100V 50/60Hz

消費電力 ：最強(99)73W 中(50)11W 最弱(1) 1W

電気代(＊)：(1時間当たり)

最強(99) 2.26円 中(50)0.34円 最弱(1)0.03円

音量 ：最強(99)61dB 中(50)45dB 最弱(1)≦28dB

風量調節 ：99段階

素材・材質：ABS樹脂、鋼鉄

カラー ：黒・ライトグレー

角度調整 ：45°(下0°上45°)垂直を含む5段階

適用畳数 ：～45畳

生産 ：中国

日本仕様 ：PSE認証取得済み

保証期間 ：安心の長期3年間





＊電気代は、電力料金目安単価31円／kWh(税込)を基に計算。









＜販売サイト＞

・EC直販サイト： ボルネードジャパン公式オンラインストア

https://vornado.jp/store/products_item/80X-JP

・Amazon ： 当社運営ストア【ボルネードジャパン】

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GKFDMN9H

・楽天市場 ： 当社運営ショップ【ボルネード公式 楽天市場店】

https://item.rakuten.co.jp/vornado/v-80x/









■ボルネード・エアー概要

ボルネード・エアーは世界で初めてサーキュレーターを開発したアメリカのメーカー。

風の到達距離と80年以上にわたり培ってきた技術の相乗効果が、ボルネードの圧倒的な循環力を実現。





商号 ：Vornado Air LLC.

所在地 ：Andover, Kansas, USA

設立 ：1945年

事業内容 ：家電製品の企画・設計・製造・販売

日本での販売開始：1990年





・VORNADOの歴史

https://www.youtube.com/watch?v=MlB0_Fl5s50









■会社概要

商号 ： 株式会社エヌエフ貿易

代表者 ： 代表取締役 目時 美帆

所在地 ： 〒176-0024 東京都練馬区中村3-38-8

設立 ： 1987年6月

事業内容 ： 輸入業

URL ： https://www.nfimports.com/

ボルネード公式サイト： https://vornado.jp/









■本製品に関するお客様からのお問い合わせ先

ボルネードジャパン 株式会社エヌエフ貿易

Tel ： 03-3970-1306

お問い合わせフォーム： https://vornado.jp/contact.cgi