株式会社エヌエフ貿易(本社：東京都練馬区、代表取締役：目時 美帆)は、米国のサーキュレーターメーカーVornado Air LLC.(ボルネード・エアー)の日本総代理店として、大型ボックスサーキュレーター『80X-JP』(～45畳対応)を2026年3月27日より販売開始します。


URL： https://vornado.jp/store/products_item/80X-JP


80X-JP 製品画像


・80X-JP_製品動画

https://youtu.be/jPV3-Kdq3h8



■ 工業用のパワーと家庭に馴染むデザイン

「80X-JP」は、工業用ボックスファンの「圧倒的な大風量」と「高い収納性」を活かしつつ、家庭に馴染むスタイリッシュなデザインへと進化させたボルネードの最大級モデルです。

DCモーターの採用により、驚きの静音と省エネを実現。金属素材を活かしたデザインと、収納しやすい奥行16.5cmのスリムなボディも特徴。


【本製品の7つのポイント】

1. 猛暑を打破する大風量

2. 99段階の微細な風量調節

3. 超静音・省エネ設計

4. 直径44cmの広い送風面

5. スリム＆ポータブル

6. お手入れ簡単

7. 便利な機能



1. 猛暑を打破する大風量

最大78m3/分 (6畳間を1分間で約3周)の圧倒的なパワー。


猛暑を打破する大風量


2. 99段階の微細な風量調節

そよ風から強風まで、デジタルディスプレイで自在に操作。


3. 超静音・省エネ設計

最小28dB以下(設定1)。電気代は1時間わずか0.03円*～。

*電気代は、50Hz/60Hz共に電力料金目安単価31円/kWh(税込)を基に計算。


就寝時も静音


4. 直径44cmの広い送風面

ボルネード最大の送風面。「太く柔らかな風」は直接当たっても心地よく、年中快適。


5. スリム＆ポータブル

奥行16.5cmで隙間や壁際に収納可能。一体型ハンドルで持ち運びも簡単。


スリム＆ポータブル

https://www.atpress.ne.jp/releases/582881/img_582881_4.png

持ち運び簡単

https://www.atpress.ne.jp/releases/582881/img_582881_5.jpg


6. お手入れ簡単

取り外しできるカバーで掃除が簡単。

お手入れ簡単

https://www.atpress.ne.jp/releases/582881/img_582881_6.png


7. 便利な機能

オフタイマー(最大12時間まで設定可能)、キックスタンド(垂直を含む5段階に角度調整可能)


オフタイマー＆デジタルディスプレイ

https://www.atpress.ne.jp/releases/582881/img_582881_7.jpg

キックスタンド

https://www.atpress.ne.jp/releases/582881/img_582881_8.jpg



■ 圧倒的な循環力で「節電」と「快適」を両立

近年の猛暑による電気代高騰の中、80X-JPは強力な空気循環により体感温度を下げ、エアコンの効率を最大化します。


● 夏

冷気を一気に循環。直接当たってもストレスのない「やわらかい風」で涼しさを提供。

● 冬

暖気を足元へ届ける穏やかな循環力で、家中どこでも温度ムラを解消。

● シーン

LDKや吹き抜け、オフィス、店舗、会議室の換気にも最適。



■サイズ感 (モデル身長173cm)

サイズ感

https://www.atpress.ne.jp/releases/582881/img_582881_9.jpg



■ 商品概要

商品名　　：ボルネード ボックスサーキュレーター DCモーターモデル 80X-JP

モデル名　：80X-JP

標準価格　：35,200円(税込)

サイズ　　：幅51.0cm×奥行16.5cm×高さ51.5cm

重量　　　：5.1kg

電源　　　：100V 50/60Hz

消費電力　：最強(99)73W 中(50)11W 最弱(1) 1W

電気代(＊)：(1時間当たり)

　　　　　　最強(99) 2.26円 中(50)0.34円 最弱(1)0.03円

音量　　　：最強(99)61dB 中(50)45dB 最弱(1)≦28dB

風量調節　：99段階

素材・材質：ABS樹脂、鋼鉄

カラー　　：黒・ライトグレー

角度調整　：45°(下0°上45°)垂直を含む5段階

適用畳数　：～45畳

生産　　　：中国

日本仕様　：PSE認証取得済み

保証期間　：安心の長期3年間


＊電気代は、電力料金目安単価31円／kWh(税込)を基に計算。



＜販売サイト＞

・EC直販サイト： ボルネードジャパン公式オンラインストア

　　　　　　　　 https://vornado.jp/store/products_item/80X-JP

・Amazon　　　： 当社運営ストア【ボルネードジャパン】

　　　　　　　　 https://www.amazon.co.jp/dp/B0GKFDMN9H

・楽天市場　　： 当社運営ショップ【ボルネード公式 楽天市場店】

　　　　　　　　 https://item.rakuten.co.jp/vornado/v-80x/



■ボルネード・エアー概要

ボルネード・エアーは世界で初めてサーキュレーターを開発したアメリカのメーカー。

風の到達距離と80年以上にわたり培ってきた技術の相乗効果が、ボルネードの圧倒的な循環力を実現。


商号　　　　　　：Vornado Air LLC.

所在地　　　　　：Andover, Kansas, USA

設立　　　　　　：1945年

事業内容　　　　：家電製品の企画・設計・製造・販売

日本での販売開始：1990年


・VORNADOの歴史

https://www.youtube.com/watch?v=MlB0_Fl5s50



■会社概要

商号　　　　　　　　： 株式会社エヌエフ貿易

代表者　　　　　　　： 代表取締役　目時 美帆

所在地　　　　　　　： 〒176-0024　東京都練馬区中村3-38-8

設立　　　　　　　　： 1987年6月

事業内容　　　　　　： 輸入業

URL　　　　　　　　 ： https://www.nfimports.com/

ボルネード公式サイト： https://vornado.jp/



■本製品に関するお客様からのお問い合わせ先

ボルネードジャパン　株式会社エヌエフ貿易

Tel　　　　　　　　 ： 03-3970-1306

お問い合わせフォーム： https://vornado.jp/contact.cgi