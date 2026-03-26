東急セキュリティ株式会社(本社：東京都世田谷区、代表取締役社長：下形 和永、以下 「東急セキュリティ」)が提供するシニア見守りサービス「置くだけ見まもりSAFE-1」(以下「本サービス」)が、東京都立川市の「高齢者あんしん見守り支援事業」における“あんしん見守り機器”として登録されました。





立川市では、70歳以上の一人暮らし高齢者などを対象に、緊急事態をご家族などへ知らせる「あんしん見守り機器」への助成事業を実施しています。本事業への登録により、立川市在住の対象者は、本サービスの初期登録費用5,500円(税込)について、制度に応じた助成を受けることが可能となります。





本サービスは、月額1,628円(税込)から利用できる見守りサービスです。ご利用者が非常ボタンを押した場合、または宅内で24時間動きが確認できない場合に、自動的にご家族などへメールで通知を行います。通信回線を内蔵しているため、電話回線や設置工事が不要で、機器を設置するだけで簡単に導入できる点が特長です。さらに、追加契約サービスとして、電話による依頼に応じて警備員が24時間体制で駆けつける「駆けつけサービス」も提供しており、見守る方が遠方にお住いの場合でも安心してご利用いただけます。





本サービスは、横浜市の「高齢者見守り・安否確認機器補助事業」に登録されているほか、UR都市機構との連携事業としてUR賃貸住宅でも提供されています。導入のしやすさや、ご利用者のニーズに応じてサービスを選択できる点が評価され、幅広い地域で多くの高齢者の皆さまにご利用いただいています。





東急セキュリティは、長年にわたりシニア見守りサービスの提供を通じて、高齢者の皆さまが安心して暮らせる街づくりに貢献してまいりました。また、警察や消防と連携し、特殊詐欺防止や救急・防災に関する啓発活動にも取り組んでいます。今後も、地域の安全・安心を支える企業として、行政機関との連携を一層強化し、社会課題の解決に貢献してまいります。









■「置くだけ見まもりSAFE-1」サービス概要





置くだけ見まもり SAFE-1





【ご利用料金】

［初期登録費用］

5,500円(税込) ※助成対象





［月額契約料金］

基本サービス：1,628円(税込)

基本サービス＋駆けつけサービス〈鍵預託なしプラン〉：2,563円(税込)

基本サービス＋駆けつけサービス〈鍵預託ありプラン〉：3,003円(税込)





［駆けつけ料金］

8,800円／回(税込)









■東急セキュリティ株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 下形 和永

所在地 ： 東京都世田谷区太子堂4丁目1番1号 キャロットタワー21F

事業内容： セキュリティ事業

URL ： https://www.tokyu-security.co.jp/





(参考)本資料は国土交通記者会、東京都庁記者クラブにお届けしています。