イタリア・ローマ発 ― 2026年4月16日から19日にかけて開催される第1回アナンタラ・コンコルソ・ローマに先立ち、アナンタラ・コンコルソ・ローマはローマにて記者発表会を実施し、ローマの中心部に集結する70台の歴史的なイタリア車ラインアップ、審査員、イベントパートナーを発表いたしました。

審査は、コンコルソのベテランであるアドルフォ・オルシが率い、2名のスペシャリストがこれをサポート。アナンタラ・ホテル＆リゾート主催のもと、UBSをプレゼンティングパートナーに迎え、アナンタラ・パラッツォ・ナイアディ・ローマ・ホテルを舞台に開催されます。





アナンタラ・コンコルソ・ローマ 2026 出展車両一部





■アナンタラ・コンコルソ・ローマとは

●1960年以来ローマで初となるコンコルソで、ローマの中心部に70台の歴史的イタリア車を一堂に集めます。イタリアの自動車工学とデザインの象徴的存在と、ローマの卓越したホスピタリティが融合し、「La Dolce Vita delle Automobili──自動車が彩るラ・ドルチェ・ヴィータ(甘美な人生)」を祝い、体現するイベントです。





●ル・マン優勝を誇るフェラーリから、完璧なコンディションを誇るランチアまで、本コンコルソはイタリア車のみに特化し、それぞれの車両が魅力的なストーリーを有しています。コンクールレベルの車両の保存・修復には数百、時には数千時間が費やされるため、このような状態と価値を持つ車両を一度に目にできる本イベントは、非常に貴重な機会となります。





●ローマ教皇フランシスコの逝去を受けて2025年の開催は延期されましたが、その後12か月で規模と内容がさらに拡充されました。イタリア車両の一般公開は4月18日および19日に行われ、審査は土曜日、受賞発表は日曜日に実施されます。





●参加する70台の歴史的なイタリア車は、「第二次世界大戦以前のザガート」から「ハイパーカー」まで16のクラスに分かれ、フェラーリ、ランボルギーニ、アルファロメオ、マセラティ、ランチア、フィアットなどの、ロードカーおよびレーシングカーがそれぞれのカテゴリーで競演します。





●参加車両には、以下が含まれます。

・1932年式 マセラティ V4 スポーツ・スパイダー(ザガート)

・1955年式 フェラーリ 375 MM クーペ・スペチアーレ(ギア)

・1959年式 フェラーリ 250 GT ベルリネッタ “インテリム”(ピニンファリーナ)

およびランチア フラミニア スポルト・スペリメンターレ(ザガート)

・1986年式 フェラーリ テスタロッサ・スパイダー など





●アナンタラ・ホテル＆リゾート主催のもと、UBSがプレゼンティングパートナーを務め、アナンタラ・パラッツォ・ナイアディ・ローマ・ホテルを舞台に開催されます。





●リシャール・ミルおよびロックトン・ワタナがイベントパートナーとして本イベントをサポートし、以下のような多数のパートナーも参加しています。





・マセラティ

・スケドーニ・モデナ

・RMサザビーズ

・アメリカン・エキスプレス

・ガルフストリーム

・サンロレンツォ

・グローブエア

・テヌーテ・ルネッリ

・ウィスパリング・エンジェル

・ヴーヴ・クリコ

・ラバッツァ

・アクア・ディ・パルマ

・テクノジム

・ルノー

・CARS

・オクタン

・カバー・カー

・リペンセ

・アンティカ・マニファットゥーラ・カッペッリ

・ラ・ドルチェ・ヴィータ

・FICOFI

・ACI(イタリア自動車クラブ)

・ASI

・ローマ市(Comune di Roma)

・ACLI(イタリア勤労者キリスト教協会)





アナンタラ・コンコルソ・ローマ 2026 出展車―2023 Ferrari 499P

アナンタラ・コンコルソ・ローマ 2026 出展車―1963 Ferrari 275 P

アナンタラ・パラッツォ・ナイアディ・ローマ・ホテル





■マイナー・インターナショナル 創業者 兼 会長 ウィリアム・E・ハイネッケ コメント

クラシックカーコレクターとしても知られるハイネッケは、次のようにコメントしています。

「ローマは、唯一無二の雰囲気と、モーターレースやコンクールにおける豊かな歴史を有する都市です。世界最高峰の歴史的イタリア車を集めた新たなコンコルソイベントを立ち上げるにあたり、「永遠の都」であるローマは当然の選択でした。本イベントの実現にご尽力いただいたローマ市(Roma Capitale)、ローマの皆さま、そして関係者の皆さまに、深く感謝申し上げます。今後は、尊敬するパートナーの皆さまのご支援のもと、アナンタラ・コンコルソ・ローマを、コンコルソ・カレンダーにおける国際的な年次イベントとして確立してまいります。」









■UBS グローバル・ウェルス・マネジメント ストラテジック・クライアント＆グローバル・コネクティビティ 責任者 兼EMEA OneUBS 共同責任者 ベンジャミン・カヴァリ コメント

「UBSは、卓越したクラフツマンシップ、デザイン、エンジニアリングが融合する「アナンタラ・コンコルソ・ローマ」をお届けできることを大変嬉しく思います。本イベントを通じて、世界中のコミュニティが一堂に会し、伝統と革新を祝う特別な機会となることを楽しみにしています。」









■ローマ市 (Roma Capitale) スポーツ・観光・ファッションおよび大型イベント担当評議員 アレッサンドロ・オノラート コメント

「アナンタラ・コンコルソ・ローマは、世界中から羨望されるイタリアのライフスタイルを称える国際的な大型イベントであり、ローマの魅力をポジティブに発信する機会となります。本イベントには特別な思い入れがあります。昨年はフランシスコ教皇のご逝去という悲しい出来事により延期となりましたが、それでもなお、余剰食品の回収・配布を支援するため、ACLI(イタリア勤労者キリスト教協会)ローマへ冷蔵車を寄贈するという具体的なレガシーが生み出されました。今年は、イベント参加者による募金を通じて、ACLIローマの「ソリダリティ・パントリー(連帯型食品支援拠点)」の設立が実現します。具体的には、冷蔵設備の導入および保管・配布エリアの整備が行われます。こうした具体的なレガシーは、都市の発展に寄与する大規模イベントの意義を力強く示すものです。」









■初開催となるコンコルソの審査員を発表

初開催を迎えるアナンタラ・コンコルソ・ローマでは、主席審査員アドルフォ・オルシを筆頭に、2名のスペシャリストのサポートのもと、以下の12名の審査員が選出されました。また、ロレンツォ・ラマチョッティが名誉審査員として参加します。





【審査員】

Miki Bellagarda

Donald Osborne

Massimo Delbo

Stefano Pasini

Giordano Diena

Paul Russell

Alessandra Giorgetti

Laura Kukuk von Glahn

Marco Makaus

Joanne Marshall

Francois Melcion

James Nicholls





【スペシャリスト】

Pietro Cremonini

Andrea Maieli





【名誉審査員】

Lorenzo Ramaciotti

Jean Todt





【主席審査員】

Adolfo Orsi









アナンタラ・コンコルソ・ローマ記者発表会(ローマ)出席者





―左から、主席審査員Adolfo Orsi、 審査員Alessandro Onorato、 アナンタラ・パラッツォ・ナイアディ・ローマ・ホテル総支配人Francesco Mennella、マイナー・ホテルズ ヨーロッパ地域ラグジュアリーホテル担当 シニア・バイスプレジデントGiles Selves、ACLIローマ会長Lidia Borzi、コンコルソ・ディレクターJeremy Jackson-Sytner









■アナンタラ・コンコルソ・ローマ 2026 出展車一覧

●Classe I - Le Zagato ante-guerra (3)

A. 1929 Alfa Romeo 6C 1750 Sport Zagato

B. 1931 Alfa Romeo 6C 1750 Gran Sport Zagato

C. 1932 Maserati V4 Sport Zagato





●Classe II - Le 8C Alfa (3)

A. 1933 Alfa Romeo 8C 2300 Cabriolet Castagna

B. 1933 Alfa Romeo 8C 2300 Spider Touring

C. 1938 Alfa Romeo 8C 2900B Cabriolet Stab. Farina





●Classe III - Le Alfa 6C 2300 (3)

A. 1934 Alfa Romeo 6C 2300 Gran Turismo

B. 1935 Alfa Romeo 6C 2300 Gran Turismo Pescara Spider Touring

C. 1938 Alfa Romeo 6C 2300 B Berlinetta Mille Miglia Touring





●Classe IV - Le coupe del primo dopo-guerra (4)

A. 1949 Alfa Romeo 6C 2500 SS Berlinetta Pinin Farina

B. 1953 Siata 208S Berlinetta

C. 1953 Lancia Aurelia B20 “Competizione”

D. 1954 Fiat 8V





●Classe V - Le barchette Ferrari (6)

A. 1951 Ferrari 340 America Barchetta Touring

B. 1951 Ferrari 340 America Barchetta Touring

C. 1953 Ferrari 340 MM Spyder Touring

D. 1954 Ferrari 500 Mondial Pinin Farina

E. 1955 Ferrari 121 LM Spider Scaglietti

F. 1957 Ferrari 500 TRC Scaglietti





●Classe VI - Le aperte del dopo-guerra (6)

A. 1951 Cisitalia 202 SC Gran Sport Cabriolet Vignale

B. 1953 Alfa Romeo 1900 C Sprint Cabriolet Pinin Farina

C. 1955 Lancia Aurelia B24S Spider Pinin Farina

D. 1955 Lancia Aurelia B24S Spider Pinin Farina

E. 1957 Fiat 500 Spider Allemano

F. 1958 Lancia Aurelia B24S Convertible Pinin Farina





●Classe VII - Le prime granturismo di Modena (5)

A. 1952 Ferrari 212 Coupe Speciale Ghia

B. 1954 Ferrari 250 Europa Pinin Farina

C. 1955 Ferrari 375 MM Coupe Speciale Ghia

D. 1955 Ferrari 250 Europa GT Pinin Farina

E. 1957 Maserati 3500 GT Coupe Touring





●Classe VIII - Vestite leggere da Zagato (6)

A. 1956 Alfa Romeo 1900 SSZ

B. 1959 Lancia Flaminia 2500 Sport Zagato “pre-serie”

C. 1959 Lancia Flaminia Sport “sperimentale” Zagato

D. 1962 Alfa Romeo Giulietta SZ “coda tronca”

E. 1964 Lancia Flaminia Sport Zagato

F. 1966 Alfa Romeo Giulia TZ2





●Classe IX - Le berlinette Ferrari di Pininfarina (5)

A. 1959 Ferrari 250 GT Berlinetta interim Pinin Farina

B. 1962 Ferrari 250 GT Berlinetta passo corto

C. 1963 Ferrari 250 GT Berlinetta “Lusso”

D. 1965 Ferrari 275 GTB

E. 1967 Ferrari 275 GTB4





●Classe X - Le spider di Viale Ciro Menotti (4)

A. 1959 Maserati 3500 GT Vignale Spider "prototipo"

B. 1960 Maserati 3500 GT Vignale Spider

C. 1961 Maserati 3500 GT Vignale Spider

D. 1961 Maserati 3500 GT Vignale Spider





●Classe XI - Le spider di Maranello (5)

A. 1962 Ferrari 250 GT California “passo corto”

B. 1963 Ferrari 250 GT California “passo corto”

C. 1965 Ferrari 275 GTS

D. 1965 Ferrari 275 GTS

E. 1986 Ferrari Testarossa Spider





●Classe XII - Le Ferrari vincitrici a Le Mans (3)

A. 1963 Ferrari 275P Fantuzzi

B. 1964 Ferrari 250 LM

C. 2023 Ferrari 499P





●Classe XIII - Le eleganti Ferrari di Pininfarina (5)

A. 1965 Ferrari 500 Superfast

B. 1965 Ferrari 500 Superfast

C. 1967 Ferrari 330 GTC

D. 1968 Ferrari 330 GTC

E. 1969 Dino 206 GT





●Classe XIV --- Le granturismo sportive degli Anni Sessanta (4)

A. 1968 Lamborghini Miura

B. 1968 Bizzarrini 5300 GT

C. 1970 Maserati Ghibli SS

D. 1972 Lamborghini Miura SV





●Classe XV --- Le sportive degli Anni Ottanta e Novanta (4)

A. 1982 Ferrari 512 BBi

B. 1989 Lamborghini Countach 25th Anniversary

C. 1989 Lamborghini Countach 25th Anniversary

D. 1993 Bugatti EB 110 GT





●Classe XVI - Le hypercar (2)

A. 2005 Ferrari Enzo

B. 2021 Pagani Huayra Roadster BC









■入場パスを発売中

土曜・日曜いずれか1日有効のデイパス(95ユーロ)は現在販売中のほか、週末通しのウイークエンドパスもご用意しています。





●お問合せ先： guest-relations@anantaraconcorsoroma.com





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■マイナー・ホテルズ(Minor Hotels)について

マイナー・ホテルズは、世界59カ国で640軒以上*のホテル、リゾート、ブランド・レジデンスを運営するホスピタリティ業界のグローバル・リーダーです。アナンタラ(Anantara)、エレワナ・コレクション(Elewana Collection)、The Wolseley Hotels、チボリ(Tivoli)、Minor Reserve Collection、NH コレクション(NH Collection)、nhow、アヴァニ(Avani)、Colbert Collection、NH、オークス(Oaks)、iStay Hotelsのホテルブランドと、多彩なレストラン＆バー、旅行体験、スパ＆ウェルネスブランドの多様なポートフォリオを通じて、革新的で洞察に満ちた体験を創造しています。40年以上にわたる実績を誇るマイナー・ホテルズは、ゲスト、チームメンバー、パートナーにとって最も重要なことに常にフォーカスすることで、より強力なブランドを築き、持続的なパートナーシップを育み、ビジネスを推進しています。

マイナー・ホテルズは、グローバル・ホテル・アライアンス(Global Hotel Alliance/GHA)のメンバーです。GHA DISCOVERYの一部である統合ロイヤルティプログラム、マイナー・ディスカバリー(Minor DISCOVERY)を通じて、ゲストの皆さまをお迎えしています。マイナー・ホテルズの詳細は以下をご覧ください。









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