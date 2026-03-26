100％有機野菜の会員制宅配事業「ビオ・マルシェの宅配」を展開する株式会社ビオ・マーケット（本社：大阪府豊中市、代表取締役社長：大浅田 𥶡）は、京阪モール本館2F「GO GREEN GALLERY」にて、「無理なく、あなたらしく。暮らしにちょっと、オーガニック」展を開催します。オーガニックという言葉は広く知られる一方で、その定義や背景について知る機会は多くありません。本展示では、オーガニックや有機農業、有機JAS制度についてパネルを用いて分かりやすく解説するとともに、手に取りやすいビオ・マルシェオリジナル商品の販売を通じて、無理なく日々の暮らしにオーガニックを取り入れるきっかけをご提供します。「暮らしの真ん中にオーガニックを。」を掲げるビオ・マルシェですが、本展示では、「まずはひとつから。」という視点で、一人ひとりに寄り添った「ちょっとオーガニック」なライフスタイルをご提案します。詳細は下記の通りです。

〈開催概要〉

展示名

「無理なく、あなたらしく。暮らしにちょっと、オーガニック」展

開催期間

2026年4月2日（木）～4月22日（水）

会場

GO GREEN GALLERY （京阪モール本館2F）〒534-0024大阪市都島区東野田町2丁目1番38号■アクセス京阪電車「京橋」駅 片町口改札前JR・Osaka Metro「京橋」駅から徒歩すぐ

開催時間

10:30～20:30※京阪モールの営業時間に準ずる

入場料

無料

〈店頭販売商品〉

ビオ・マルシェオリジナル定番3商品と、週替わり7商品を展示販売します。

■定番商品

有機醤油、有機甘口トマトケチャップ、オーガニックシュガー

■週替わり商品

第一週 4月2日（木）～8日（水）有機いちごジャム、有機甘夏マーマレード、有機アーモンド（生）、有機カシューナッツ（生）有機和紅茶ティーバッグ、有機珈琲ソフトブレンド・粉、有機みかんジュース★店頭で「有機いちごジャム」の試食を実施します。

第二週 4月9日（木）～15日（水）有機レーズン、有機干しいちじく、有機ドライデーツ、有機ドライクランベリー、有機干しあんず有機ひとくち焼きいも、有機ウォールナッツ（生）★店頭で「有機ひとくち焼きいも」の試食を実施します。

第三週 4月16日（木）～22日（水）梅びしお、白梅干、赤梅酢有機手延べそうめん、有機手延べうどん、有機だしつゆ、有機麦茶（ティーバッグ）★店頭で「梅びしお」の試食を実施します。

●GO GREEN GALLERYについて

「GO GREEN GALLERY（ゴー グリーン ギャラリー）」は、京阪園芸株式会社が運営する、「ちょっと良い自然とのかかわり方」をお客さまへシェアする場所です。グリーンショップにギャラリー機能を付加し、さらに隣接するタリーズコーヒーとコラボレーション。「GO GREEN」アクションへのヒントとなるようなモノ・コトの発信を行い、お客さまとともにエシカル消費やサステナビリティを意識したコンテンツについて考え続けています。なお、「ビオ・マルシェの宅配」は、京阪グループが推進する、“SDGsを実現するライフスタイル”を企画・提案する「BIOSTYLE PROJECT」の一環です。

SDGｓを実現するライフスタイルを提案する 京阪グループの「BIOSTYLE PROJECT」について

健康的で美しく、クオリティの高い生活を実現しながら、ＳＤＧｓの達成にも貢献していく。京阪グループでは、そんな循環型社会に寄与するライフスタイルを「BIOSTYLE(ビオスタイル)」として展開し、お客さまにご提案しています。規制や我慢だけから生まれる活動ではなく、“人にも地球にもいいものごとを、毎日の生活の中に、楽しく、無理なく、取り入れていくことができる明るい循環型社会の実現”に貢献するため、京阪グループにできうる様々な活動を推進していきます。▶ 本取り組みは、BIOSTYLEの概念を事業化する取り組みとしてBIOSTYLE事業認証を受けています。▶ 「BIOSTYLE PROJECT」について詳しくはこちらhttps://www.keihan.co.jp/corporate/sustainability/biostyle/

株式会社ビオ・マーケットは、有機農産物の小売・卸売事業で1983年の設立以来40年あまりの実績があり、有機農産物・有機加工食品の会員制宅配として国内最大規模の事業を展開し安心な食を提供するとともに、有機農業が持続発展する生産・流通システムの構築を推進しています。また、百貨店、量販店、専門店等への卸売販売を展開しています。

https://newscast.jp/attachments/jRiSFhWkWGjVPm29ND2D.pdf