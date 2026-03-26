全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、日曜よる7時から放送中の「日曜アニメ劇場」にて、 4月26日（日）に劇場版「SHIROBAKO」を放送します。

１．劇場版「SHIROBAKO」あらすじ

制作進行の宮森あおいはムサニ5年目を迎え、日々の仕事に葛藤しながら過ごしていた。あおいは朝礼後、渡辺に呼ばれ新企画の劇場用アニメーションを任されることになる。しかし、この企画には思わぬ落とし穴があった。今の会社の状況で劇場用アニメーションを進行できるのか？不安がよぎるあおい・・・果たして、劇場版の納品は間に合うのか――！？

【キャスト】宮森あおい:木村珠莉安原絵麻:佳村はるか坂木しずか:千菅春香藤堂美沙:髙（ハシゴダカ）野麻美今井みどり:大和田仁美宮井 楓:佐倉綾音矢野エリカ:山岡ゆり安藤つばき:葉山いくみ佐藤沙羅:米澤 円久乃木 愛:井澤詩織高橋球児:田丸篤志渡辺 隼:松風雅也興津由佳:中原麻衣高梨太郎:吉野裕行平岡大輔:小林裕介木下誠一:檜山修之葛城剛太郎:こぶしのぶゆき

【スタッフ】原作:武蔵野アニメーション監督:水島 努シリーズ構成:横手美智子キャラクター原案:ぽんかん⑧キャラクターデザイン・総作画監督:関口可奈味美術監督:竹田悠介・垣堺司音楽制作:イマジン主題歌：fhána「星をあつめて」（ランティス）プロデュース:インフィニットアニメーション制作:P.A.WORKS配給:ショウゲート製作:劇場版「SHIROBAKO」製作委員会

2．放送スケジュール

■「日曜アニメ劇場」毎週日曜よる7時～4月26日 劇場版「SHIROBAKO」【無料初放送】★放送予定はホームページもあわせてご確認ください。■番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/anime/sunday-animation/

3．「日曜アニメ劇場」とは

新作、旧作、隠れた名作まで毎週日曜よる7時は『日曜アニメ劇場』！劇場版アニメや長編アニメを中心に、OVA（オリジナル・ビデオ・アニメーション）やTV用に編集されたスペシャル版、さらには「特別編」として実写版など、無料放送ではなかなか出会えない貴重なラインナップでお届けします。■『日曜アニメ劇場』ホームページ https://www.twellv.co.jp/program/anime/sunday-animation/

4．掲載時のお願い

＜コピーライト＞劇場版「SHIROBAKO」 ©2020 劇場版「SHIROBAKO」製作委員会

※作品紹介画像のSNSへの直接投稿は固くお断りいたします。■作品紹介画像のトリミングは不可とします。■その他注意事項：宣伝について、視聴者向け作品紹介であれば凡そ問題ありませんが、例えばプラットフォーム／チャンネルが新規顧客獲得・契約を目的として実施する広告／営業ツール等内での当該作品の映像画像の使用は一切不可となっております。

■BS12 トゥエルビについて■ 三井物産（株）100％出資の24時間全国無料のBS放送局です。スポーツ中継や大人の趣味教養など、上質なエンタテインメント番組を総合編成でお送りしています。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。