“おいしい” “ワクワク” “ハッピー” をお届けするライフコーポレーションは、地域社会貢献活動の一環として、パッケージの破損等で販売できなくなったものの、賞味期限内でお召し上がりいただける食品や生活用品を子ども食堂等に寄贈する活動に取り組んでまいりました。京都府においては、2024年2月より京都府社会福祉協議会（きょうとフードセンター）と連携し、セントラルスクエア西大路花屋町店・太秦店・二条駅前店から商品寄贈を行ってまいりましたが、さらに支援の輪を広げるべく、2026年2月より順次16店舗での寄贈を開始し、今後は京都府内全19店舗で子ども食堂支援に取り組んでまいります。

当社では、地域の子ども食堂等への商品寄贈に関して、対象となる商品の基準やオペレーションなど、活動を行うための仕組みを構築しております。今後も同様の仕組みに則って地域社会への貢献活動を拡大し、持続可能で豊かな社会の実現に貢献してまいります。

【取り組み概要】

■実施店舗 京都府内全19店舗太秦店・梅津店・男山店・川端東一条店・北白川店・四条大宮店・四条烏丸店・セントラルスクエア西大路花屋町店・宝ヶ池店・智恵光院店・寺田店・西京極店・西七条店・西陣店・二条駅前店・伏見深草店・堀川北山店・松ヶ崎店・壬生店■提供商品パッケージの破損等で販売できなくなったものの、賞味期限内で十分にお召し上がりいただける食品や生活用品等■提供先京都府内の子ども食堂等

ライフらしさ宣言

株式会社ライフコーポレーションは、当社が目指す姿を『ライフらしさ』宣言！と明文化いたしました。お客様にとっても従業員にとっても『私の生活に欠かせない存在』『私のお店』になりたいという想いと意志が込められています。