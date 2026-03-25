CS放送「衛星劇場」では、毎日平日午後4時から歌舞伎を放送中。4月は2024年の「四国こんぴら歌舞伎大芝居」を一挙放送します。注目はテレビ初放送となる『伊賀越道中双六 沼津』と『羽衣』。『伊賀越道中双六 沼津』は武士の仇討ちに巻き込まれた、庶民の悲劇と人情が時代を越えて胸を打つ義太夫狂言の名作。前半のおかしみのある旅の雰囲気が一変、後半は親子の悲しい運命が明らかに。仇同士となった親子が義理と人情との狭間で葛藤しながらも、互いを思いやる家族の情愛が滲み出る物語です。『羽衣』は「羽衣伝説」を題材とした優雅で美しい長唄の舞踊。金丸座ならではの「かけすじ」を使った江戸時代の宙乗りの機構を生かし、花道の上を天女が古風な宙乗りで引っ込みます。この他、『松竹梅湯島掛額』『教草吉原雀』『ようこそ金丸座へ』の3作品も放送します。ぜひご覧ください！

伊賀越道中双六 沼津

放送日：4月2日(木)午後4:00～／28日(火)午後4:00～https://www.eigeki.com/series/S798532024年/令和6年4月・金丸座[出演]中村鴈治郎、中村壱太郎、市川染五郎、中村亀鶴、松本幸四郎東海道を旅する呉服屋十兵衛(幸四郎)は、沼津の街道で出会った雲助の平作(鴈治郎)から頼み込まれ、荷物を預けます。しかし、年老いた平作の足取りはおぼつかず、木の根につまづき足の爪を剥がしてしまい、十兵衛は印籠の薬で手当てをします。先を急ぐ十兵衛でしたが、平作の娘お米(壱太郎)に見惚れて平作の家に立ち寄ることに。その夜、皆が寝静まった頃、お米が印籠を盗もうとしたことから、十兵衛は驚くべき真実を知り…。

羽衣

放送日：4月6日(月)午後4:00～／15日(水)午後5:30～ 他https://www.eigeki.com/series/S798542024年/令和6年4月・金丸座[出演]中村雀右衛門、市川染五郎駿河の国、三保の松原。松の木にかかった美しい羽衣を見つけた漁師の伯竜(染五郎)は我が家へ持ち帰ろうと手に取ります。そこへ美しい天女(雀右衛門)が呼び止め、羽衣を返して欲しいと頼むのでした。伯竜は衣を返し、その代わりに天女の舞を望みます。優雅な舞を見せた天女は、やがて天へと昇って行くのでした。

松竹梅湯島掛額

放送日：4月1日(水)午後4:00～／16日(木)午後4:15～[出演]松本幸四郎、中村壱太郎、市川染五郎、中村吉之丞、大谷廣太郎、松本錦吾、中村亀鶴、中村鴈治郎、中村雀右衛門「吉祥院お土砂の場」から「四ツ木戸火の見櫓の場」まで、趣向に富んだひと幕。

教草吉原雀

放送日：4月9日(木)午後5:30～／15日(水)午後5:00～ 他[出演]中村雀右衛門、松本幸四郎、中村鴈治郎江戸吉原の風情を描いた長唄舞踊。ぶっ返りや立廻りなど華やかな演出が見どころ。

ようこそ金丸座へ

放送日：4月6日(月)午後4:30～／21日(火)午後4:00～ 他[出演]松本幸四郎 ほか「第三十七回四国こんぴら歌舞伎大芝居」の舞台裏や、松本幸四郎ほか出演俳優のインタビュー、稽古映像を収めたドキュメンタリー。

★4月歌舞伎 詳細はこちら

https://www.eigeki.com/special/kabukilineup

★4月歌舞伎 予告動画はこちら

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=9mmQdVERTtI

★CS衛星劇場ご視聴はこちらから

https://www.eigeki.com/page/howto

★ご視聴に関するお問い合わせはこちら衛星劇場カスタマーセンター：0570-001-444※受付時間10:00～20:00(年中無休)IP電話のお客様は 03-6741-7535