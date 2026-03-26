株式会社ユウクリ(本社東京都渋谷区、代表取締役 高橋直道)が運営する調査機関「クリエイターワークス研究所」は、2026年卒美大生・芸大生(以下美術系学生)を対象に就職活動の実態調査を実施し、3月26日に「2026年度版 美術系学生 就職活動 実態調査報告」をリリースしました。





2026年版 美術系学生 就職活動 実態調査報告





今回の2026年卒調査で、美術系学生の就職活動実態調査は10回目を迎えます。

この10年、就職を取り巻く環境は激変し、労働人口の減少や経済情勢の変化に加え、近年では技術革新によるクリエイティブの定義そのものの変容も進んでいます。





このような予測困難な状況において、本格的に就職活動を始める学生や、大学関係者、新卒採用担当者の皆様にとって、就活・採用攻略の一助となる資料が完成いたしました。









■調査結果サマリ

・「就職観」項目において、「収入重視」と回答した美術系学生は43.9％となり、前年比+22.8ポイント

・「就職活動において不足していた情報」項目において、「社内の人間関係」と回答した美術系学生は34.7％となり、前年比+13.6ポイント

・「インターンシップ参加割合」項目において、参加割合は25卒では28.6％だったのに対し、26卒では68.6％に増加。約7割の学生がインターンシップに参加する結果に





▼「26年卒美術系学生就活実態調査」全56ページのダウンロードはこちらから！

https://www.y-create.co.jp/CWL/?p=3330





本年は正式リリースまでの期間中、調査速報として2026年卒美術系学生の就職活動に関するリアルな状況の一部を3回に分けてご紹介しています。





▼美術系学生は「収入重視」で就職先を選ぶ！昨対比22.8ポイント増で1位に

https://www.atpress.ne.jp/news/576393





▼就活中に不足していた情報は「社内の人間関係」が1位！前年比13.6ポイント増で最多に

https://www.atpress.ne.jp/news/578195





▼7割の学生がインターンシップに参加 前年比40.0ポイントの増、参加期間は「長期化」の傾向に

https://www.atpress.ne.jp/news/579216









■本調査結果に含まれる内容(一部抜粋)

・内定取得を目的に行った勉強や取り組み

・ポートフォリオ準備開始時期

・個別企業説明会に行きはじめた時期

・プレエントリー社数

・個別説明会参加回数

・エントリーシート(書類)提出社数

・面接を受けた社数

・入社予定企業の就活開始当初の志望状況

・入社予定企業の満足度

・入社を決めた理由

・内定後、入社意欲が高まったもの

・就活中の相談相手

・就職活動で利用したサービス

・オンライン・オフライン選考 など









【調査概要】2026年卒美術系学生の就職活動振り返り調査

・調査期間：大学：2025年10月 / 学生：2025年12月～2026年1月

・調査対象：大学：美術系・芸術系・工業系・情報系大学・

一般大学美術系・芸術系学部/学科、大学 32校

学生：2026年4月入社を目指し就職活動を行った全国の

美術系・芸術系・工業系・情報系大学生 271名

※調査対象は26年卒業となる大学4年生・大学院2年生

・調査方法：郵送調査及びインターネット調査









▼「26年卒美術系学生就活実態調査」全56ページのダウンロードはこちらから

https://www.y-create.co.jp/CWL/?p=3330









【美大・芸大生の採用をお考えの企業さまへ】

・企業向けセミナー開催のお知らせ





セミナー名：【人事担当向け/クリエイティブ職新卒採用】

最新データから学ぶ！美大芸大生の採用攻略ウェビナー

開催日程：一回目 2026年 3月27日(金)14:00～14:30 ※オンライン開催・無料

二回目 2026年 4月17日(金)13:00～13:30 ※オンライン開催・無料

内容 ：「26年卒美術系学生就活実態調査」をもとに、26年卒採用の振り返りと、27年卒・28年卒採用に向けたポイントをお話いたします。





最新データから学ぶ！美大生芸大生の採用攻略セミナー





詳細・申込(3/27開催)： https://www.y-create.co.jp/seminar/detail/94

詳細・申込(4/17開催)： https://www.y-create.co.jp/seminar/detail/95









【美大・芸大の就職支援課の方へ】

・学校向けセミナー開催のお知らせ





セミナー名：【学校教員向け/クリエイティブ職就活】

26卒データから学ぶ！27卒以降の就活攻略ウェビナー

開催日程 ：2026年4月24日(金)13:00～13:30 ※オンライン開催・無料

内容 ：「26年卒美術系学生就活実態調査」をもとに、26年卒就活の振り返りと27年卒就活に向けたポイントをお話いたします。

※本セミナーは美大生芸大生の就活支援を行う教職員の方向けとなります





26卒データから学ぶ！27卒以降の就活攻略セミナー





詳細・申込： https://www.y-create.co.jp/seminar/detail/96









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■クリエイターワークス研究所について

クリエイターワークス研究所はクリエイターの「はたらく」の実態・課題をニュートラルに発信するメディアとして、2017年に開設。調査結果をインフォグラフィックでわかりやすく伝え、美大芸大就活実態調査・派遣クリエイター平均時給調査などを行ってきました。





▼これまでのクリエイターワークス研究所の実績

https://www.y-create.co.jp/corporate/creatorworks/





■株式会社ユウクリ 会社概要 ※クラウドワークスグループ

代表者： 代表取締役社長 高橋直道

所在地： 東京都渋谷区笹塚1-55-7 マルエスファーストビル 7F

設立 ： 1984年

事業 ： デザイナー・クリエイター専門の人材エージェンシー

採用支援(人材紹介・新卒紹介)

業務支援(人材派遣・業務委託)

スポット支援(1日単位のスポット派遣「クリプラス」、短期業務委託)

資本金： 50百万円

URL ： https://www.y-create.co.jp/





■株式会社クラウドワークス 会社概要

代表者： 代表取締役社長 兼 CEO 吉田浩一郎

所在地： 東京都港区麻布台一丁目3-1 麻布台ヒルズ 森JPタワー 28階

設立 ： 2011年11月11日

事業 ： インターネットサービスの運営

資本金： 28億316万円 ※2025年9月末現在

URL ： https://crowdworks.co.jp/





■お問い合わせ先

株式会社ユウクリ マーケティング部

mail：marketing@y-create.co.jp