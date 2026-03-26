CS放送「衛星劇場」では、中国ドラマ「運命の恋人～ワケあり彼氏は期限付き!?～」を、4月5日(日)午後10時より日本初放送します。フィギュアデザイナーの女性が、 “フィギュア彼氏”との交際を通じて成長していく姿を描く新感覚のファンタジー・ラブコメディ。主人公を演じるのは、オーディション番組(中国版PRODUCE 101)を経て歌手として活躍し、「唐王朝の幸せレシピ」など数々のドラマに出演するリー・ズーシュエン。幅広い年齢・職業の“フィギュア彼氏”役には、アイドルグループ「UNINE」出身のホー・チャンシーら、イケメン俳優7人が登場。フィギュアが彼氏になるという異色の設定と、辛い社会人生活のリアルな描写がマッチした唯一無二のラブコメを、ぜひご覧ください！

運命の恋人～ワケあり彼氏は期限付き!?～

★CS衛星劇場にて、4月5日(日)日本初放送スタート！毎週(日)午後10:00～／毎週(土)午前6:00～ ※3話連続放送

2024年[監督]ワン・カイ[脚本]マー・ティン[出演]リー・ズーシュエン(李子璇)、チェン・シャン(程相)、ホー・チャンシー(何昶希)

リー・ズーシュエン×チェン・シャン主演！中国の大手プラットフォーム騰訊視頻(Tencent Video)で「設定が斬新すぎる！」と若者を中心に話題を独占したファンタジー・ラブコメディ！

ヒロインを演じるのは、「唐王朝の幸せレシピ」「オレ様陛下と溺愛未満」で、圧倒的な愛らしさと確かな演技力を披露したリー・ズーシュエン(李子璇)。本作では、失恋のどん底で“フィギュア彼氏”を手に入れるフィギュアデザイナー、蘇暖暖(スー・ヌワンヌワン)を等身大で演じています。そして、彼女を翻弄するミステリアスな存在として注目を集めるのが、恋愛ドラマ「私の半熟恋人(我的半熟恋人)」で話題を呼んだ期待の新星、チェン・シャン(程相)！クールなビジュアルと時折見せる甘い仕草のギャップに、胸キュン必至！

【キャスト】蘇暖暖(スー・ヌワンヌワン)役：リー・ズーシュエン(李子璇)徐燦(シュー・ツァン)役：チェン・シャン(程相)姜昊(ジャン・ハオ) 役：ホー・チャンシー(何昶希)

【あらすじ】フィギュアデザイナーの蘇暖暖は、誕生日に恋人の徐燦から一方的に別れを告げられる。失意の中、７割引で売られているフィギュアを見つけ、自分の境遇と重ね合わせるようにしてささやかなプレゼントとして購入する。ため息交じりに箱を開けると、中には少年の姿をしたフィギュアが入っていた。平凡な見た目に親近感を覚えながら棚に飾り、そのまま就寝する。ところが翌朝、突然超人気アイドルの姜昊が家を訪ねてくる。驚く蘇暖暖を前に彼はまるで恋人のような振る舞いを見せるが、その正体はなんとフィギュアが姿を変えた“フィギュア彼氏”だった…。

★「運命の恋人～ワケあり彼氏は期限付き!?～」詳細はこちら

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YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=BfwpR5bPi9A

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