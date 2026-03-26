愛知道路コンセッション株式会社は、2026年2月28日より開通した武豊北ICの入口か出口を3月末までに10回(往復5回)利用され、所定の方法でご応募いただいた方の中から100名様に抽選で3,000円分のクオカードをプレゼントする企画を実施しております。

企画詳細： https://arc-taketoyokita.jp/





すでに多くのお客様に通勤や通学で武豊北ICをご利用いただいておりますが、往復で5回利用していただけるとご応募可能な企画になっております。ETCで10回、現金で10回どちらでもご応募可能となっております。

まだこの企画をご存知ないかたでも、3月までに10回走行していただいていれば、4月いっぱいまで応募を受け付けております。どうぞご応募くださいませ。





武豊北IC出口

武豊北IC入口





■当社概要

愛知道路コンセッション株式会社は『地域と未来をつなぐ、新たな「みち」』を企業コンセプトとし、民間企業によるコンセッション方式での日本初の有料道路運営会社です。

民間企業による柔軟な道路運営により、有料道路事業の新たな可能性の創出と地域経済の発展を目標としております。





会社名： 愛知道路コンセッション株式会社

代表者： 代表取締役社長 柘植 浩史

設立日： 平成28年8月3日

WEB ： https://www.arcc.jp/ (企業HP)