株式会社有馬ビューホテル（神戸市北区有馬町池の尻292番2号 代表取締役社長：松村 一平）の経営する「有馬温泉 太閤の湯」では3月27日（金）から4月19日（日）、カラーキネティクス・ジャパン株式会社（東京都中央区銀座1丁目2番4号 代表取締役社長：外川 真吾（そとかわ しんご））協力のもと、期間限定でフルカラーLED照明など最新の照明機器を使用し、「太閤の湯」正面に位置する「官兵衛古道」の桜や、隣接のホテル「有馬きらり」から「太閤の湯」へ向かう「湯の山坂」においてライトアップイベントを行います。

時間の流れとともに移ろう光が「太閤の湯」周辺の景観と調和し、昼間とは異なる魅力的な夜の空間を創出。「太閤の湯」全体が幻想的な夜景へと変わり、日本三名泉の有馬温泉を訪れる人々に特別な体験を提供します。

ライトアップ実施期間中は「太閤の湯」ご利用のお客様を対象に、次回以降使える「特別優待券」をもれなく進呈いたします。





■「太閤の湯」ライトアップイベント『有馬の光庭（こうてい）』 概要

・期間 2026年3月27日（金）～4月19日（日）18:00～22:00

※4月6日（月）・7日（火）は「太閤の湯」休館日のためライトアップイベントも休止

・内容 フルカラーLED照明を使ったデジタルカラーライティングによる、桜を中心とした「太閤の湯」と周辺エリアのライトアップ ※「太閤の湯」をご利用されない方もご覧いただけます





参考資料： https://www.atpress.ne.jp/releases/584104/att_584104_1.pdf









有馬温泉 太閤の湯 https://www.taikounoyu.com/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/03/86eb548ffae42ba5fd637150e01c97ba840ca15f.pdf





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