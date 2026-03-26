日本BDと神戸大学、臨床検体を用いた研究および先端医療技術の臨床応用と研究者育成に向けた基本合意書（MOU）を締結

■主な取り組み1. 小児遺伝性疾患をはじめとする臨床検体研究の推進神戸大学が保有する臨床検体を活用し、疾患解明や診断・治療法の高度化に資する知見の創出を目指します。2. 先端医療技術の臨床実装に向けた連携共同研究の成果をもとに、臨床応用・技術移転に向けた取り組みを検討し、必要に応じて相互に支援します。3. 研究成果の社会実装・事業化の検討研究成果の製品化や技術移転を視野に、事業化の可能性を相互に検討・支援します。産学連携の相乗効果により、基礎から実装までの一気通貫を目指します。4. 研究者への高度な測定・解析技術支援日本BDは、最新のフローサイトメーターを用いた測定・解析に関する技術支援やアドバイスを神戸大学研究者に提供し、研究の質の向上を後押しします。5. BDバイオサイエンスR&Dとの知見連携BDグローバルR&Dの知見共有や学術交流を実施します。Shared Resource Laboratory（SRL）に準じた運用・教育の考え方も参照し、研究環境の質向上を検討します。▼プレスリリースのPDFはこちらよりダウンロードいただけます。※ダウンロード期日：2026-5-26BDBD（Becton, Dickinson and Company）は、医療分野での新たな知見を求め、診断や治療の質を向上させることで、「明日の医療を、あらゆる人々に™」というパーパスの実現を目指す、世界有数の医療機器・メドテック企業です。患者さんの治療や医療プロセスに関する革新的な技術やサービスを開発することによって、医療の最前線で活躍する人々を支えています。世界で60,000人におよぶBD社員は、次世代の診断・治療法の研究開発の現場で研究者をサポートし、臨床現場における医療従事者の安全性や医療効率を向上するため日々努力をしています。世界のあらゆる国の医療機関とパートナーシップを組み、世界規模の最重要課題に取り組むとともに、顧客である医療機関と緊密に連携することで、医療効果の改善やコスト削減、効率化、安全性の向上、医療アクセスの促進に寄与しています。神戸大学大学院医学研究科・医学部附属病院神戸大学は、先端医療に関する研究・教育・医療を推進する総合大学です。大学院医学研究科および医学部附属病院は、先端的な基礎・臨床医学研究の推進、豊かな人間性・倫理観と高度な専門知識・技能を兼ね備えた優れた医師・医療人・医学研究者の養成、ならびに兵庫県の地域医療の充実に取り組んでいます。BD, the BD Logo and all other trademarks are trademarks of Becton, Dickinson and Company or its affiliates. ⓒ2026 BD. All rights reserved.