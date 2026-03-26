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琵琶湖マリオットホテル 滋賀県の抹茶・ほうじ茶・緑茶で華やぐ、初夏の三彩パフェ「茶の三彩パフェ」を発売
期間：2026年5月1日(金)〜6月30日(火)
琵琶湖マリオットホテル（所在地：滋賀県守山市今浜町、総支配人：荒木 義雄）は、2026年5月1日（金）から6月30日（火）まで、ホテル12階のレストラン「Grill & Dining G」にて、滋賀県の抹茶・ほうじ茶・緑茶を使用した初夏向けのデザートパフェ「茶の三彩パフェ」を発売いたします。
本商品は、お茶の発祥の地として知られる滋賀県の個性豊かな3種の茶に着目し、季節の移ろいを軽やかに表現したパフェ。抹茶はアイスクリームとクリームで奥行きのある味わいに仕立て、ほうじ茶は香ばしさを生かしたメレンゲで軽やかに添え、緑茶は透明感のあるゼリーとして爽やかな余韻を残す構成です。グラスの中で重なる層が、味覚だけでなく視覚にも心地よいリズムを生み出し、一口ごとに異なる香りと味わいがゆるやかに広がります。全体を通して甘さを抑え、初夏の午後にも心地よくお召し上がりいただける仕立てとしました。
また、同期間で販売しているアフタヌーンティー「Afternoon Tea of Historical Flavors」をご利用のお客様は、本パフェを2,000円で追加いただけます。
新緑の季節にふさわしい一杯として、滋賀の茶が重なり合う味わいをご堪能ください。
■「茶の三彩パフェ」について
日本茶発祥の地、滋賀県のお茶3種を楽しむパフェをご用意いたします。抹茶の奥深い旨み、ほうじ茶の芳ばしさ、緑茶の清涼感を、それぞれ異なる味わいでお楽しみいただけます。アイスクリームやクリーム・メレンゲ・ゼリーを重ね、グラスの中で移ろう色合いと層が、初夏のひとときを視覚的にも引き立てます。滋賀ならではの素材とホテルならではの技を融合させた、季節限定のパフェです。
「茶の三彩パフェ」概要
期間：2026年5月1日(金)〜6月30日(火)
時間：11:30〜17:00（L.O.）
場所：ホテル12階レストラン「Grill & Dining G」
料金：2,800円
※記載のメニュー内容は変更になる場合がございます。
※上記の料金はサービス料・消費税込の料金です。
■同期間で販売中のアフタヌーンティーについて
当ホテルでは、2026年5月1日（金）から6月30日（火）まで、館内レストラン「Grill & Dining G」にて、地域の歴史と日本茶を重ねた季節のアフタヌーンティー「Afternoon Tea of Historical Flavors」を発売しています。詳しくは公式WEBサイトをご確認ください。
URL：https://www.biwakomarriott.com/restaurant/afternoon.html
＜ご予約・お問い合わせ先＞
琵琶湖マリオットホテル Grill & Dining G
TEL：077-584-2150 URL：https://www.biwako-marriott.com/restaurant/
本件に関するお問合わせ先
077-585-6100
関連リンク
琵琶湖マリオットホテル
https://biwako-marriott.com/restaurant/lunch.html
琵琶湖マリオットホテル（所在地：滋賀県守山市今浜町、総支配人：荒木 義雄）は、2026年5月1日（金）から6月30日（火）まで、ホテル12階のレストラン「Grill & Dining G」にて、滋賀県の抹茶・ほうじ茶・緑茶を使用した初夏向けのデザートパフェ「茶の三彩パフェ」を発売いたします。
本商品は、お茶の発祥の地として知られる滋賀県の個性豊かな3種の茶に着目し、季節の移ろいを軽やかに表現したパフェ。抹茶はアイスクリームとクリームで奥行きのある味わいに仕立て、ほうじ茶は香ばしさを生かしたメレンゲで軽やかに添え、緑茶は透明感のあるゼリーとして爽やかな余韻を残す構成です。グラスの中で重なる層が、味覚だけでなく視覚にも心地よいリズムを生み出し、一口ごとに異なる香りと味わいがゆるやかに広がります。全体を通して甘さを抑え、初夏の午後にも心地よくお召し上がりいただける仕立てとしました。
新緑の季節にふさわしい一杯として、滋賀の茶が重なり合う味わいをご堪能ください。
■「茶の三彩パフェ」について
日本茶発祥の地、滋賀県のお茶3種を楽しむパフェをご用意いたします。抹茶の奥深い旨み、ほうじ茶の芳ばしさ、緑茶の清涼感を、それぞれ異なる味わいでお楽しみいただけます。アイスクリームやクリーム・メレンゲ・ゼリーを重ね、グラスの中で移ろう色合いと層が、初夏のひとときを視覚的にも引き立てます。滋賀ならではの素材とホテルならではの技を融合させた、季節限定のパフェです。
「茶の三彩パフェ」概要
期間：2026年5月1日(金)〜6月30日(火)
時間：11:30〜17:00（L.O.）
場所：ホテル12階レストラン「Grill & Dining G」
料金：2,800円
※記載のメニュー内容は変更になる場合がございます。
※上記の料金はサービス料・消費税込の料金です。
■同期間で販売中のアフタヌーンティーについて
当ホテルでは、2026年5月1日（金）から6月30日（火）まで、館内レストラン「Grill & Dining G」にて、地域の歴史と日本茶を重ねた季節のアフタヌーンティー「Afternoon Tea of Historical Flavors」を発売しています。詳しくは公式WEBサイトをご確認ください。
URL：https://www.biwakomarriott.com/restaurant/afternoon.html
＜ご予約・お問い合わせ先＞
琵琶湖マリオットホテル Grill & Dining G
TEL：077-584-2150 URL：https://www.biwako-marriott.com/restaurant/
本件に関するお問合わせ先
077-585-6100
関連リンク
琵琶湖マリオットホテル
https://biwako-marriott.com/restaurant/lunch.html