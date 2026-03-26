１ 開催日時

2026年４月５日（日曜日）14時30分から15時40分まで

（開場：13時30分）

２ 会場

東京国際フォーラム ホールＡ

（東京都千代田区丸の内３－５－１）

３ 参加人数（予定）

約4,700人

（学部生・大学院生2,400人、プレミアム・カレッジ生100人、保護者2,200人）

４ 来賓（予定）

東京都知事、東京都議会議長 他

５ 次第

開式の辞

国歌演奏

学長式辞

東京都知事祝辞

東京都議会議長祝辞

来賓紹介

理事長挨拶

教職員紹介

管弦楽団演奏

校歌演奏

応援団エール

閉式の辞

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当日ご参加いただけない方のため、式典をライブ配信します。

4月上旬に東京都立大学HPでご案内を予定しています。

https://www.tmu.ac.jp/

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会場（東京国際フォーラム）への交通案内





【問合せ先】

東京都立大学管理部学長室

℡ 042-677-2011（直）