国際フォーラムアクセス 2026-03-03

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１　開催日時

 　　　　2026年４月５日（日曜日）14時30分から15時40分まで

　　　　（開場：13時30分）

 

２　会場

　　　　東京国際フォーラム　ホールＡ

　　　　（東京都千代田区丸の内３－５－１）

 

３　参加人数（予定）

　　　　約4,700人

　　　　（学部生・大学院生2,400人、プレミアム・カレッジ生100人、保護者2,200人）

 

４　来賓（予定）　

　　　　東京都知事、東京都議会議長　他

 

５　次第

　　　　開式の辞

　　　　国歌演奏

　　　　学長式辞

　　　　東京都知事祝辞

　　　　東京都議会議長祝辞

　　　　来賓紹介

　　　　理事長挨拶

　　　　教職員紹介

　　　　管弦楽団演奏

　　　　校歌演奏

　　　　応援団エール

　　　　閉式の辞

 

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　　当日ご参加いただけない方のため、式典をライブ配信します。 

　　4月上旬に東京都立大学HPでご案内を予定しています。

　　https://www.tmu.ac.jp/

 

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会場（東京国際フォーラム）への交通案内

 


 

【問合せ先】

　東京都立大学管理部学長室　

　℡　042-677-2011（直）