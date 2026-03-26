都市化×安全需要で加速する地下鉄ホームドア市場：CAGR8.9%、IoT・AI融合が次世代競争軸に
地下鉄のホームドア（プラットフォームエッジドア）とは、地下鉄駅に設置され、乗客と線路を隔てるための安全柵である。これらのドアは車両のドアと位置を合わせて連動して開閉し、乗客に安全かつ秩序のある環境を提供する。
ホームドアの設計目的は、乗客の線路への誤落下を防いで安全性を高めること、無断での線路侵入リスクを低減すること、さらにホームと車両の間に遮蔽層を作ることで駅の空調効率を向上させることにある。現代の地下鉄システムへのホームドア導入は、乗客の誘導をスムーズにして乗降プロセスを合理化し、駅の運用効率向上を図ることをも目的としている。
安全と効率が最重要課題となる都市交通システムにおいて、ホームドアは特に重要な存在だ。安全機能に加え、駅内の温度を維持してエネルギー消費量を削減し、空気質を改善する効果もある。さらに、線路上の事故やトラブルによる運行障害を最小限に抑えることで、地下鉄サービスの全体的な信頼性と定時性を高める役割も担っている。都市が乗客の安全確保と駅の近代化を重視し続ける中、世界的にホームドアの導入が拡大しており、特に新設路線や改良路線での採用が進んでいる。
地下鉄駅ホームドア市場は、世界の都市化の加速と都市軌道交通網の拡充、さらには乗客安全への意識向上という三つの主要潮流に牽引されている。各国の都市部における地下鉄新設路線の増加、既存路線の安全設備近代化プロジェクトの推進、エネルギー節約と環境保護への政策的な要求強化が安定した需要を支えている。さらに、IoT技術やAIの融合により、ホームドアの故障予知、遠隔監視、運行データ分析などのスマート機能が普及し始め、メンテナンス効率の向上と運用コストの削減を実現している。ユーザー側の「安全性の最大化」「効率性の向上」「低コスト運用」の三重要求に応える形で、ホームドアの高信頼性化、スマート化、省エネ化が市場進化の中心となっている。
市場規模：CAGR8.9%、2032年に15.16億ドルへ成長
LP Informationの最新レポート「世界地下鉄駅ホームドア市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/683940/subway-platform-edge-doors）によれば、地下鉄駅ホームドアの世界市場は2026～2032年にCAGR8.9%で安定的に拡大し、2032年には15.16億米ドルに達すると見込まれている。この成長の背景には、アジア太平洋地域を中心とした新興都市の地下鉄網整備、欧米成熟市場における既設ホームドアの更新需要、さらには中東・アフリカ地域の都市化プロセスに伴う新規地下鉄プロジェクトの増加がある。特に中国、インド、東南アジア諸国における大規模な都市軌道交通投資が市場成長を後押しし、安全基準の国際化と省エネ政策の普及により、高機能ホームドアの需要が増加する傾向にあり、長期的には安定した成長トレンドが継続すると予想される。
図. 地下鉄駅ホームドア世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345213/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345213/images/bodyimage2】
図. 世界の地下鉄駅ホームドア市場におけるトップ16企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
企業動向：世界トップ10企業で売上シェア約68.0%-グローバル大手と地域勢が競合を展開
ホームドアの設計目的は、乗客の線路への誤落下を防いで安全性を高めること、無断での線路侵入リスクを低減すること、さらにホームと車両の間に遮蔽層を作ることで駅の空調効率を向上させることにある。現代の地下鉄システムへのホームドア導入は、乗客の誘導をスムーズにして乗降プロセスを合理化し、駅の運用効率向上を図ることをも目的としている。
安全と効率が最重要課題となる都市交通システムにおいて、ホームドアは特に重要な存在だ。安全機能に加え、駅内の温度を維持してエネルギー消費量を削減し、空気質を改善する効果もある。さらに、線路上の事故やトラブルによる運行障害を最小限に抑えることで、地下鉄サービスの全体的な信頼性と定時性を高める役割も担っている。都市が乗客の安全確保と駅の近代化を重視し続ける中、世界的にホームドアの導入が拡大しており、特に新設路線や改良路線での採用が進んでいる。
地下鉄駅ホームドア市場は、世界の都市化の加速と都市軌道交通網の拡充、さらには乗客安全への意識向上という三つの主要潮流に牽引されている。各国の都市部における地下鉄新設路線の増加、既存路線の安全設備近代化プロジェクトの推進、エネルギー節約と環境保護への政策的な要求強化が安定した需要を支えている。さらに、IoT技術やAIの融合により、ホームドアの故障予知、遠隔監視、運行データ分析などのスマート機能が普及し始め、メンテナンス効率の向上と運用コストの削減を実現している。ユーザー側の「安全性の最大化」「効率性の向上」「低コスト運用」の三重要求に応える形で、ホームドアの高信頼性化、スマート化、省エネ化が市場進化の中心となっている。
市場規模：CAGR8.9%、2032年に15.16億ドルへ成長
LP Informationの最新レポート「世界地下鉄駅ホームドア市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/683940/subway-platform-edge-doors）によれば、地下鉄駅ホームドアの世界市場は2026～2032年にCAGR8.9%で安定的に拡大し、2032年には15.16億米ドルに達すると見込まれている。この成長の背景には、アジア太平洋地域を中心とした新興都市の地下鉄網整備、欧米成熟市場における既設ホームドアの更新需要、さらには中東・アフリカ地域の都市化プロセスに伴う新規地下鉄プロジェクトの増加がある。特に中国、インド、東南アジア諸国における大規模な都市軌道交通投資が市場成長を後押しし、安全基準の国際化と省エネ政策の普及により、高機能ホームドアの需要が増加する傾向にあり、長期的には安定した成長トレンドが継続すると予想される。
図. 地下鉄駅ホームドア世界総市場規模
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図. 世界の地下鉄駅ホームドア市場におけるトップ16企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
企業動向：世界トップ10企業で売上シェア約68.0%-グローバル大手と地域勢が競合を展開