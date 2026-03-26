チャットマーケツール「lsite」公式YouTubeで配信開始
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345167/images/bodyimage1】
株式会社ミショナ（本社：福岡県福岡市、代表：鈴木隆宏）は、2026年3月2日（月）に「エルサイト」の公式YouTubeチャンネルにて動画コンテンツの配信を開始しました。
本チャンネルでは、「エルサイト」をより効果的に活用いただくため、基本的な操作方法から実践的な活用ノウハウまで、動画で分かりやすく解説してまいります。
■動画で学べるエルサイト活用
『エルサイト』公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/watch?v=mLf4xoPUPN0
本チャンネルでは、「エルサイト」の使い方や活用方法を、動画で分かりやすく解説しています。
「設定方法が分からない」「どう活用すればいいのか知りたい」といった声に応え、初心者の方でもすぐに実践できる内容を順次配信していく予定です。
管理画面の実際の操作をそのまま確認できるため、設定手順や機能の使い方を“見ながらそのまま再現できる”点が特長です。
テキストマニュアルでは分かりにくい細かな操作や全体の流れも把握しやすく、理解から実践までをスムーズに行うことができます。
■コンテンツ内容
・初期設定や基本操作の解説
・各機能の使い方や活用方法
・成果につながる活用ノウハウ
・機能解説・アップデート情報
・マーケティング改善のヒント
■エルサイトについて
「エルサイト」は、SNSに頼らずWebサイト単体で見込み客の獲得・対応・フォローアップを完結できるチャットマーケティングツールです。チャット機能・自動応答・フォーム作成などの多彩な機能によって、顧客との接点を広げ、継続的な関係構築を支援します。
▼「エルサイト」の主な特長
● 顧客対応をWebサイトで完結
チャット機能によって、訪問者とのコミュニケーションを即時に開始できます。問い合わせ・相談・申し込み対応を自動化し、24時間リアルタイムでの接客を実現します。
● 自動応答・フォーム設置で顧客情報を蓄積
自動応答シナリオや顧客情報フォームにより、見込み客の情報を効率的に収集。マーケティング精度を高める基盤として活用できます。
● 自社資産としてのデータ活用
SNSや外部チャネルに依存せず、自社サイト自体がマーケティングプラットフォームに進化。顧客データを自社で管理・活用できる環境を構築します。
■お問い合わせ方法
システムの詳細や導入方法については「エルサイト マニュアルサイト」にてご案内しております。
お手数をおかけしますが、以下のリンク内の各種窓口よりお問い合せいただけますと幸いです。
https://lsite.jp/manual/contact/
■エルサイト 公式HP
エルサイトは、以下のリンクからご利用いただけます。
https://lsite.jp/?dreamnews
配信元企業：株式会社ミショナ
株式会社ミショナ（本社：福岡県福岡市、代表：鈴木隆宏）は、2026年3月2日（月）に「エルサイト」の公式YouTubeチャンネルにて動画コンテンツの配信を開始しました。
本チャンネルでは、「エルサイト」をより効果的に活用いただくため、基本的な操作方法から実践的な活用ノウハウまで、動画で分かりやすく解説してまいります。
■動画で学べるエルサイト活用
『エルサイト』公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/watch?v=mLf4xoPUPN0
本チャンネルでは、「エルサイト」の使い方や活用方法を、動画で分かりやすく解説しています。
「設定方法が分からない」「どう活用すればいいのか知りたい」といった声に応え、初心者の方でもすぐに実践できる内容を順次配信していく予定です。
管理画面の実際の操作をそのまま確認できるため、設定手順や機能の使い方を“見ながらそのまま再現できる”点が特長です。
テキストマニュアルでは分かりにくい細かな操作や全体の流れも把握しやすく、理解から実践までをスムーズに行うことができます。
■コンテンツ内容
・初期設定や基本操作の解説
・各機能の使い方や活用方法
・成果につながる活用ノウハウ
・機能解説・アップデート情報
・マーケティング改善のヒント
■エルサイトについて
「エルサイト」は、SNSに頼らずWebサイト単体で見込み客の獲得・対応・フォローアップを完結できるチャットマーケティングツールです。チャット機能・自動応答・フォーム作成などの多彩な機能によって、顧客との接点を広げ、継続的な関係構築を支援します。
▼「エルサイト」の主な特長
● 顧客対応をWebサイトで完結
チャット機能によって、訪問者とのコミュニケーションを即時に開始できます。問い合わせ・相談・申し込み対応を自動化し、24時間リアルタイムでの接客を実現します。
● 自動応答・フォーム設置で顧客情報を蓄積
自動応答シナリオや顧客情報フォームにより、見込み客の情報を効率的に収集。マーケティング精度を高める基盤として活用できます。
● 自社資産としてのデータ活用
SNSや外部チャネルに依存せず、自社サイト自体がマーケティングプラットフォームに進化。顧客データを自社で管理・活用できる環境を構築します。
■お問い合わせ方法
システムの詳細や導入方法については「エルサイト マニュアルサイト」にてご案内しております。
お手数をおかけしますが、以下のリンク内の各種窓口よりお問い合せいただけますと幸いです。
https://lsite.jp/manual/contact/
■エルサイト 公式HP
エルサイトは、以下のリンクからご利用いただけます。
https://lsite.jp/?dreamnews
配信元企業：株式会社ミショナ
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