「密室エレベーターからの脱出」Nintendo Switch DL版の発売を発表! 発売日は4月2日（木） 発売記念のセール価格にて予約販売中。 通常価格:990円(税込)→セール価格:490円(税込)

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