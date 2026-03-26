「密室エレベーターからの脱出」Nintendo Switch DL版の発売を発表! 発売日は4月2日（木） 発売記念のセール価格にて予約販売中。 通常価格:990円(税込)→セール価格:490円(税込)
有限会社レジスタは3月26日（木）
「密室エレベーターからの脱出」Nintendo Switch DL版の発売を発表!
発売日は4月2日（木）
発売記念のセール価格にて予約販売を行なっております。
通常価格:990円(税込)→セール価格:490円(税込)
Nintendo store URL
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000119409
YouTube
https://youtu.be/40o9P12edM8
閉じ込められたエレベーター内が舞台の脱出ゲーム！
仕掛けられた謎を解き、密室エレベーターからの脱出を目指そう。
Regista×なんかいいねの脱出ゲーム第48弾！！
■ゲームシステム
脱出ゲーム(謎解きアドベンチャーゲーム)です。
※画面をカーソルで選び、様々な仕掛けを解くことでゲームが進行していきます。
■物語
夢を見ていたのだろうか
エレベーターに乗って
上の階へと急いでいたような気がする
突然、激しい振動と共に
エレベーターが止まり
目の前が真っ暗になり意識を失う
どのくらいたったのだろうか
ゆっくり眼を開けてみると…
タイトル ：密室エレベーターからの脱出
ジャンル ：パズル（脱出ゲーム）
プレイ人数 ：1人
発売日 ：2026年4月2日（木）
通常価格 ：990円(税込)
セール価格 ：490円(税込)
ＣＥＲＯ ：「A」全年齢対象
対応機種 ：Nintendo Switch / Nintendo Switch Lite
対応言語 ：日本語
コピーライト ：(C)なんかいいね/Regista
公式HP ：https://regista.co.jp/products/elevator/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345224/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345224/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345224/images/bodyimage3】
配信元企業：有限会社レジスタ
「密室エレベーターからの脱出」Nintendo Switch DL版の発売を発表!
発売日は4月2日（木）
発売記念のセール価格にて予約販売を行なっております。
通常価格:990円(税込)→セール価格:490円(税込)
Nintendo store URL
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000119409
YouTube
https://youtu.be/40o9P12edM8
閉じ込められたエレベーター内が舞台の脱出ゲーム！
仕掛けられた謎を解き、密室エレベーターからの脱出を目指そう。
Regista×なんかいいねの脱出ゲーム第48弾！！
■ゲームシステム
脱出ゲーム(謎解きアドベンチャーゲーム)です。
※画面をカーソルで選び、様々な仕掛けを解くことでゲームが進行していきます。
■物語
夢を見ていたのだろうか
エレベーターに乗って
上の階へと急いでいたような気がする
突然、激しい振動と共に
エレベーターが止まり
目の前が真っ暗になり意識を失う
どのくらいたったのだろうか
ゆっくり眼を開けてみると…
タイトル ：密室エレベーターからの脱出
ジャンル ：パズル（脱出ゲーム）
プレイ人数 ：1人
発売日 ：2026年4月2日（木）
通常価格 ：990円(税込)
セール価格 ：490円(税込)
ＣＥＲＯ ：「A」全年齢対象
対応機種 ：Nintendo Switch / Nintendo Switch Lite
対応言語 ：日本語
コピーライト ：(C)なんかいいね/Regista
公式HP ：https://regista.co.jp/products/elevator/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345224/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345224/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345224/images/bodyimage3】
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