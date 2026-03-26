コマニーがウェルビーイング経営実現に向け、子育て世代の支援を充実 ～「出産祝い金」制度を新設し、最高で100万円を支給 ～
間仕切りで新たな価値を創造する間づくりカンパニーのコマニー株式会社（本社：石川県小松市、代表取締役社長執行役員：塚本健太）は、2026年4月1日より従業員の子どもの出生に際して一時金を支給する「出産祝い金」制度を新設することをお知らせします。
■子育て世代の安心と働きやすさを支援するため、「出産祝い金」制度を新設
当社は「従業員が愛着を持ち、希望を感じ、安心して将来を託せるウェルビーイングな会社」を目指し、ウェルビーイング経営の推進に取り組んでいます。子育て支援策としては2022年4月から男性社員の積極的な育休活動への参画を促すために1カ月間（4週間）は賃金を支給する育休取得を導入しており、現在は100%達成しています。
このたび新設する「出産祝い金」は、これまで以上に社員のライフステージの変化に寄り添い、将来への不安を軽減することで、一人ひとりがより自分らしく、安心してキャリア形成に取り組めるよう支援することを目的としています。
■制度概要（2026年4月1日開始）
本制度は2026年4月1日から運用を開始し、2026年1月1日以降に出生した子どもを対象として、一時金を支給します。
支給額は下記のとおりとなっており、子どもの人数に応じて増額します。
第一子誕生： 100,000円
第二子誕生： 200,000円
第三子誕生： 500,000円
第四子以降：1,000,000円
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345148/images/bodyimage1】
子どもの誕生は、従業員にとって大きなライフイベントであり、生活や働き方が大きく変化する節目でもあります。コマニーは、従業員一人ひとりが安心して働き続けられる環境づくりに引き続き取り組み、ウェルビーイング経営の一層の推進を図ってまいります。
配信元企業：コマニー株式会社
■子育て世代の安心と働きやすさを支援するため、「出産祝い金」制度を新設
当社は「従業員が愛着を持ち、希望を感じ、安心して将来を託せるウェルビーイングな会社」を目指し、ウェルビーイング経営の推進に取り組んでいます。子育て支援策としては2022年4月から男性社員の積極的な育休活動への参画を促すために1カ月間（4週間）は賃金を支給する育休取得を導入しており、現在は100%達成しています。
このたび新設する「出産祝い金」は、これまで以上に社員のライフステージの変化に寄り添い、将来への不安を軽減することで、一人ひとりがより自分らしく、安心してキャリア形成に取り組めるよう支援することを目的としています。
■制度概要（2026年4月1日開始）
本制度は2026年4月1日から運用を開始し、2026年1月1日以降に出生した子どもを対象として、一時金を支給します。
支給額は下記のとおりとなっており、子どもの人数に応じて増額します。
第一子誕生： 100,000円
第二子誕生： 200,000円
第三子誕生： 500,000円
第四子以降：1,000,000円
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345148/images/bodyimage1】
子どもの誕生は、従業員にとって大きなライフイベントであり、生活や働き方が大きく変化する節目でもあります。コマニーは、従業員一人ひとりが安心して働き続けられる環境づくりに引き続き取り組み、ウェルビーイング経営の一層の推進を図ってまいります。
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