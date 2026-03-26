アイスマイリー、4/22（水）から3日間「第26回 マーケティングWeek -春 2026-」にブース出展
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344836/images/bodyimage1】
国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営するアイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、2026年4月22日（水）～4月24日（金）に東京ビッグサイトにて開催の「第26回 マーケティングWeek -春 2026-」にブースを出展します。
会場では、最新のAIソリューションやニュース等を集めるAIポータルメディア「AIsmiley」活用方法のご案内と、AI導入のご相談を受け付けております。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。
詳細・無料お申込みはこちら
＝＝＝〉https://www.marketing-week.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1617591149989300-QX0
AIエージェント・生成AIなど、業務効率化に繋がる最新のAIソリューションをご紹介！
AIsmileyでは、AIエージェントや生成AIソリューションといった最新のAIソリューションをご紹介しております。ブースでは、実際の業務上の課題や活用イメージをお聞かせいただきながら、課題解決につながるAIソリューション探しをサポートいたします。
AI導入について、様々な業種・業態、規模感の企業様へご紹介可能ですので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344836/images/bodyimage2】
出展予定内容
・AIエージェント、生成AI、画像認識AI、予測AI、AI受託開発など、幅広いAIソリューションのご紹介
・AI導入・DX推進に関する相談
・AIポータルメディア「AIsmiley」活用方法のご案内
・AIポータルメディア「AIsmiley」への広告出稿、プロモーション提案
マーケティング支援AIサービスカオスマップを無償提供
生成AIの進化やAIエージェントの登場により、マーケティングの現場におけるAI活用が急速に広がっています。従来のデータ分析や広告最適化にとどまらず、コンテンツ生成、顧客対応やキャンペーン設計、需要の先読みなど、マーケティング活動全体にわたる支援が可能となっています。
近年では、マルチモーダルな感情認識や、AIエージェントを活用した業務支援も一般化しつつあります。マーケティング支援AIサービスカオスマップは、これら急速に進化するAIソリューションを7カテゴリーで整理したカオスマップとなっております。
カオスマップに載っているサービスURLやサービス提供企業一覧（Excel）は、カオスマップ資料請求後に、AIエージェントサービスの導入を検討している企業ご担当者様に無償でご案内いたします。
その他、「AIエージェント」や「生成AI」「チャットボット」「バックオフィス向け」など様々なカオスマップもご案内できますので、詳しくは当社ブース「小間番号：S17-38」へお立ち寄りください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344836/images/bodyimage3】
展示会概要
マーケティングWeek -春 2026-は、マーケティング戦略、デジタルマーケティング、SNS、広告・販促、ブランディング、CX／CRM、EC、営業支援など、マーケティングに関わる幅広い領域を網羅する9つの専門展示会で構成されています。各分野の最新サービス・事例・ノウハウが一堂に集まり、市場の動向把握から具体的な商談までが同時に行われる場として、多くの企業に活用されるイベントです。
国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営するアイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、2026年4月22日（水）～4月24日（金）に東京ビッグサイトにて開催の「第26回 マーケティングWeek -春 2026-」にブースを出展します。
会場では、最新のAIソリューションやニュース等を集めるAIポータルメディア「AIsmiley」活用方法のご案内と、AI導入のご相談を受け付けております。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。
詳細・無料お申込みはこちら
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AIエージェント・生成AIなど、業務効率化に繋がる最新のAIソリューションをご紹介！
AIsmileyでは、AIエージェントや生成AIソリューションといった最新のAIソリューションをご紹介しております。ブースでは、実際の業務上の課題や活用イメージをお聞かせいただきながら、課題解決につながるAIソリューション探しをサポートいたします。
AI導入について、様々な業種・業態、規模感の企業様へご紹介可能ですので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。
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出展予定内容
・AIエージェント、生成AI、画像認識AI、予測AI、AI受託開発など、幅広いAIソリューションのご紹介
・AI導入・DX推進に関する相談
・AIポータルメディア「AIsmiley」活用方法のご案内
・AIポータルメディア「AIsmiley」への広告出稿、プロモーション提案
マーケティング支援AIサービスカオスマップを無償提供
生成AIの進化やAIエージェントの登場により、マーケティングの現場におけるAI活用が急速に広がっています。従来のデータ分析や広告最適化にとどまらず、コンテンツ生成、顧客対応やキャンペーン設計、需要の先読みなど、マーケティング活動全体にわたる支援が可能となっています。
近年では、マルチモーダルな感情認識や、AIエージェントを活用した業務支援も一般化しつつあります。マーケティング支援AIサービスカオスマップは、これら急速に進化するAIソリューションを7カテゴリーで整理したカオスマップとなっております。
カオスマップに載っているサービスURLやサービス提供企業一覧（Excel）は、カオスマップ資料請求後に、AIエージェントサービスの導入を検討している企業ご担当者様に無償でご案内いたします。
その他、「AIエージェント」や「生成AI」「チャットボット」「バックオフィス向け」など様々なカオスマップもご案内できますので、詳しくは当社ブース「小間番号：S17-38」へお立ち寄りください。
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マーケティングWeek -春 2026-は、マーケティング戦略、デジタルマーケティング、SNS、広告・販促、ブランディング、CX／CRM、EC、営業支援など、マーケティングに関わる幅広い領域を網羅する9つの専門展示会で構成されています。各分野の最新サービス・事例・ノウハウが一堂に集まり、市場の動向把握から具体的な商談までが同時に行われる場として、多くの企業に活用されるイベントです。