Windowsサーバー専門のホスティングサービス「Winserver」が”専用サーバープラン”をリニューアル！
Winserver（ウィンサーバー／運営会社：アシストアップ株式会社、所在地：大阪府大阪市、代表取締役：青木 勝彦）は、専用サーバーのプランリニューアルを実施し、2026年3月24日（火）より新プランの提供を開始いたしました。
なお、今回のプランリニューアルでのスペックの変更はございません。
ご検討中の方は是非この機会にお申込みいただければと存じます。
※旧プランの新規お申込みは2026年3月23日（月）にて申込受付を終了いたしました。
※現在ご契約中のお客様は、引き続きご利用いただけます。
各サイトは下記URLからご確認ください。
▼プランリニューアルの詳細を見る
https://www.winserver.ne.jp/notice/archive/20260324_new_private_plan?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=202604_new-private
▼専用サーバーサービスページを見る
https://www.winserver.ne.jp/service/private/private_s/?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=202604_new-private
【Winserverについて】
「Winserver（ウィンサーバー）」は、Microsoft製品を取り扱う販売店 "アシストアップ株式会社" が国内で20年以上提供しているWindows専門のホスティングサービスです。VPS・仮想デスクトップ・共用サーバー・専用サーバー・FX専用VPSと5種類のホスティングサービスを提供しており、OSは最新のWindows Server 2025から2016までお客様の環境に合ったOSを選択していただけます。豊富なオプションの中から、本当に必要なオプションだけを選択することによって、イニシャルコストだけでなく、ランニングコストも抑えることが可能です。
お客様から、「Windowsだから使いやすい」や「電話サポートがしっかりしていて安心して利用できる」「障害がなく信頼性が高い」という声が多数寄せられており、確かな技術を元に信頼されるサービスを提供しております。
【会社概要】
会社名：アシストアップ株式会社
代表者：代表取締役 青木勝彦
所在地：大阪市中央区久太郎町3-6-8 御堂筋ダイワビル8F
Tel：06-6121-7523
URL：https://www.assistup.co.jp
E-Mail：info@assistup.co.jp
事業内容：
・ホスティング及びハウジングサービス
・サーバー環境の構築
・サーバー保守運営代行
・ネットワーク・セキュリティ機器販売
・セキュリティ対策コンサルティング
・各種ネットワーク構築
配信元企業：アシストアップ株式会社
なお、今回のプランリニューアルでのスペックの変更はございません。
ご検討中の方は是非この機会にお申込みいただければと存じます。
※旧プランの新規お申込みは2026年3月23日（月）にて申込受付を終了いたしました。
※現在ご契約中のお客様は、引き続きご利用いただけます。
各サイトは下記URLからご確認ください。
▼プランリニューアルの詳細を見る
https://www.winserver.ne.jp/notice/archive/20260324_new_private_plan?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=202604_new-private
▼専用サーバーサービスページを見る
https://www.winserver.ne.jp/service/private/private_s/?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=202604_new-private
【Winserverについて】
「Winserver（ウィンサーバー）」は、Microsoft製品を取り扱う販売店 "アシストアップ株式会社" が国内で20年以上提供しているWindows専門のホスティングサービスです。VPS・仮想デスクトップ・共用サーバー・専用サーバー・FX専用VPSと5種類のホスティングサービスを提供しており、OSは最新のWindows Server 2025から2016までお客様の環境に合ったOSを選択していただけます。豊富なオプションの中から、本当に必要なオプションだけを選択することによって、イニシャルコストだけでなく、ランニングコストも抑えることが可能です。
お客様から、「Windowsだから使いやすい」や「電話サポートがしっかりしていて安心して利用できる」「障害がなく信頼性が高い」という声が多数寄せられており、確かな技術を元に信頼されるサービスを提供しております。
【会社概要】
会社名：アシストアップ株式会社
代表者：代表取締役 青木勝彦
所在地：大阪市中央区久太郎町3-6-8 御堂筋ダイワビル8F
Tel：06-6121-7523
URL：https://www.assistup.co.jp
E-Mail：info@assistup.co.jp
事業内容：
・ホスティング及びハウジングサービス
・サーバー環境の構築
・サーバー保守運営代行
・ネットワーク・セキュリティ機器販売
・セキュリティ対策コンサルティング
・各種ネットワーク構築
配信元企業：アシストアップ株式会社
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