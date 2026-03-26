淀川ゆお先生のBL作品「ゾンセク」シリーズ初となるLINEスタンプとLINE着せかえがインクルーズより2点同時に配信開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、LINEヤフー株式会社が運営するコミュニケーションアプリ「LINE」内のスタンプショップと着せかえショップにて、「淀川ゆお先生 Vol.1」のLINEスタンプとLINE着せかえを2026年3月26日（木）に一斉に配信開始致しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345047/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345047/images/bodyimage2】
淀川ゆお先生のBL作品「ゾンセク」シリーズ初となるLINEスタンプとLINE着せかえがインクルーズより一斉に配信開始！是非、LINEスタンプとLINE着せかえで淀川ゆお先生の世界観をお楽しみください。
■商品概要
＜LINEスタンプ＞
【タイトル】淀川ゆお先生 Vol.1
【販売URL】https://line.me/S/sticker/33127327
【利用料金】250円(税込)または、100LINEコイン
＜LINE着せかえ＞
【タイトル】淀川ゆお先生 Vol.1
【販売URL】https://line.me/S/shop/theme/detail?id=3cf118af-2511-4e0c-903c-4d104c7d8db4
【利用料金】370円(税込)または、150LINEコイン
■淀川ゆお先生
【OFFICIAL X】https://x.com/yuo_zero
(C)YUO YODOGAWA/HOUBUNSHA
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
http://line.me/S/shop/sticker/author/14474
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 河野 文香
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345047/images/bodyimage2】
淀川ゆお先生のBL作品「ゾンセク」シリーズ初となるLINEスタンプとLINE着せかえがインクルーズより一斉に配信開始！是非、LINEスタンプとLINE着せかえで淀川ゆお先生の世界観をお楽しみください。
■商品概要
＜LINEスタンプ＞
【タイトル】淀川ゆお先生 Vol.1
【販売URL】https://line.me/S/sticker/33127327
【利用料金】250円(税込)または、100LINEコイン
＜LINE着せかえ＞
【タイトル】淀川ゆお先生 Vol.1
【販売URL】https://line.me/S/shop/theme/detail?id=3cf118af-2511-4e0c-903c-4d104c7d8db4
【利用料金】370円(税込)または、150LINEコイン
■淀川ゆお先生
【OFFICIAL X】https://x.com/yuo_zero
(C)YUO YODOGAWA/HOUBUNSHA
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
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■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 河野 文香
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
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