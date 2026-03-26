VERIGRAFT、CVIに対する初の根治的治療法となる可能性がある治療法を極めて重要な第II/III相試験に進める





2028年の欧米市場承認を目指し、極めて重要な第II/III相臨床試験が進行中

既存の根治的治療法がない数百万人の患者を対象とした「真に変革的な」再生医療

完全生物学的移植により免疫抑制が不要となり、自然な機能を回復

92件の認可済み特許により保護されたスケーラブルなプロセス

CVI市場は2034年までに59億5,100万米ドルに達すると予測*

既存投資家からの1,000万米ドルの資金調達により支援

ヨーテボリ、スウェーデン, 2026年3月26日 /PRNewswire/ -- パーソナライズされた完全生物学的療法を開拓するスウェーデンの臨床段階バイオテクノロジー企業であるVERIGRAFTは本日、既存投資家からの1,000万米ドルの支援を受け、慢性静脈不全（CVI）患者を対象としたP-TEV（パーソナライズ組織工学静脈）の極めて重要な第II/III相試験を開始したと発表しました。



Restorative effect of replacing diseased vein with fully biological P-TEV personalized tissue engineered vein



このマイルストーンは、再生医療とパーソナライズされたバイオ医薬品が世界の投資家や医療制度の間で大きな注目を集めている中で達成されました。

VERIGRAFTの完全生物学的アプローチは、免疫抑制療法を必要としないパーソナライズされた組織を用いることで、CVIの根治治療の可能性を切り拓きます。製造プロセスは10日以内に完了するため、VERIGRAFTの提供する製品はスケーラブルであり、かつ臨床的にも実現可能です。第II/III相試験の実施施設はスペイン、オランダ、およびポーランドにあります。

先進医療製品（ATMP）として、VERIGRAFTの臨床開発プログラムは、限られた患者集団で堅牢な臨床データを取得するように設計されています。当社は、2028年に欧州および米国での市場承認取得を目指しています。

慢性静脈不全（CVI）は、脚の静脈が血液を効率的に心臓に戻すことができず、脚の静脈圧が持続的に上昇する、進行性で認知度の低い血管疾患です。高齢化、肥満、および座りっぱなしのライフスタイルなどの要因により、CVIは世界的に増大する医療負担となっています。

VERIGRAFTのパーソナライズ組織工学静脈（P-TEV）は、弁が機能不全の弁を持つ病的な静脈区域を、正常に機能する弁を含む静脈区域と置換するように設計されています。このアプローチでは、ドナー由来の静脈材料を脱細胞化し、その後、患者自身の血液を用いてパーソナライズすることで、患者固有の移植片を作成します。準備されたP-TEVは、病的な静脈区域を置換するために外科的に移植され、静脈機能を回復させます。

VERIGRAFTのCEOであるPetter Björquist氏は次のように述べています。「今回の資金調達は、当社の臨床開発における重要な一歩を可能にするものであり、自然な生物学的機能を大規模に回復させることで血管疾患の治療法を再定義するという私たちの道のりにおける極めて重要な要素です。P-TEVにより、私たちは単に症状を管理するだけでなく、病気の根本原因に対処するように設計された治療法を用いて、十分な治療を受けていない多くの患者集団に対応しています。極めて重要な試験の開始により、私たちはこれを臨床の現実とすることに大きく近づきました。」

ペンシルベニア州アレンタウンにあるLehigh Valley Hospitalの介入循環器医、血管内治療医、および血管内科専門医であるBryan Kluck博士は次のようにコメントしています。「この技術に精通した介入循環器医として、これが新たな道を示すものと確信しています。これは既存の多くのツールとは異なり、真に機能回復をもたらすものです。機能的な静脈弁を伴う静脈系の開存性は、静脈治療に革命をもたらす可能性を秘めています。この技術は、これまでは想像もできなかった概念である、正常な静脈血行動態を回復させるものです。」

Virgen de Valme University Hospitalの脈管学・血管外科部長、セビリア大学准教授、および主任研究者（PI）であるAndrés García León博士は次のように付け加えています。「P-TEVの第II/III相試験を率いることができるのを大変嬉しく思います。臨床の現場では、進行したCVI患者に対する治療の選択肢は限られています。P-TEVは、生理的血流を回復させる可能性を秘めた、有望かつスケーラブルなアプローチです。」

*慢性静脈不全市場の洞察、疫学、市場予測 - 2034年

出典：DelveInsight

www.verigraft.comをご覧ください

写真：https://mma.prnasia.com/media2/2942028/VERIGRAFT_P_TEV.jpg?p=medium600

ロゴ：https://mma.prnasia.com/media2/2942027/VERIGRAFT_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





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