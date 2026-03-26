ペットの抜け毛問題を解決する空気清浄機「Dreame FP10」がGREEN FUNDINGに登場
鑫三海株式会社（SINSANKAI CO., LTD.）が運営する “驚きと感動のある世界水準の良品で、みなさまに豊かな暮らしをお届けする” AFU（アフー）ストアは、ペット用空気清浄機Dreame Furcatch(ドリーミー ファーキャッチ)空気清浄機 FP10の先行予約販売をクラウドファンディングサイトGREEN FUNDINGで2026年3月26日に開始しました。
本製品は360°フィルターでペットの毛やホコリを捕集し、世界初(※)のローラーブラシ自動クリーニング構造でフィルターを定期的に自動清掃します。
フィルターの目詰まりを防ぎつつ、空気清浄の性能を低下することができます。
抜け毛やほこりだけじゃなく、ペット特有のニオイもしっかり除去するFP10。ペットとともに暮らすご家庭のための新しい選択肢となります。
※Frost & Sullivan調査（2025年12月）
Dreame Furcatch 空気清浄機 FP10
クラウドファンディングサイト GREEN FUNDING
商品販売ページ＞＞https://greenfunding.jp/afustore/projects/9286
世界初(※)ローラーブラシ自動クリーニング構造
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345226/images/bodyimage1】
FP10は世界初のローラーブラシによる自動クリーニング構造を実現。360°で回転するフィルターが空気中の毛やほこりを捕集。そして本体に搭載されているローラーブラシがフィルターに付着した毛やほこりを定期的に回収します。
これにより、フィルターの目詰まりを起こりにくくさせ、常に空気が通りやすい状態をキープします。
毛だけじゃなくニオイも除去
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345226/images/bodyimage2】
FP10はペットの毛やほこりだけじゃなく、ペット由来のニオイを徹底除去。本体内の活性炭層と金属触媒層がニオイを化学的に吸着・分解し、お部屋の空間環境を改善します。
ペットの日々の体重を管理。スマートペットトレー＆FP10専用アプリ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345226/images/bodyimage3】
ペットの体重を計測できるFP10専用のトレー「スマートペットトレー」のリターンもご用意しています。計測した体重データはDreameの公式アプリ「Dreamehome」とデータが管理されます。
またDreamehomeアプリからFP10の電源ON/OFFや風量設定など、遠隔での操作も可能です。
FP10本体仕様
製品名：Dreame Furcatch 空気清浄機 FP10
適用床面積：最大約30m2(約18畳)
空気清浄能力PCADR：350m3/h
脱臭性能PCCM：40,000mg以上
運転音約：32dB(スリープモード時)
消費電力最大：45W(100V / 50-60Hz)
電気代目安：約1.4円 / 時間?
本体サイズ：約370×370×620mm
本体重量：約9kg
上部ユニット重量：約2.5kg以下(取り外し可能)
ダストボックス：容量460ml
梱包サイズ：696×444×448mm
HEPAフィルター：HEPA13フィルター(H14グレードろ材)
フィルター寿命：約2年
脱臭フィルター：活性炭
プレフィルター：ローラー式集毛構造
アプリ操作：対応
操作方法：タッチボタン
音声操作：あり
スマートペットトレー仕様
製品名FP10専用：スマートペットトレー
本体重量約：2.5kg
本体サイズ：370×370×81.5mm
表示サイズ：105×20mm
表示内容：体重
OTAアップデート：今後OTAアップデートにより季節イベント演出を追加予定
本製品は360°フィルターでペットの毛やホコリを捕集し、世界初(※)のローラーブラシ自動クリーニング構造でフィルターを定期的に自動清掃します。
フィルターの目詰まりを防ぎつつ、空気清浄の性能を低下することができます。
抜け毛やほこりだけじゃなく、ペット特有のニオイもしっかり除去するFP10。ペットとともに暮らすご家庭のための新しい選択肢となります。
※Frost & Sullivan調査（2025年12月）
Dreame Furcatch 空気清浄機 FP10
クラウドファンディングサイト GREEN FUNDING
商品販売ページ＞＞https://greenfunding.jp/afustore/projects/9286
世界初(※)ローラーブラシ自動クリーニング構造
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345226/images/bodyimage1】
FP10は世界初のローラーブラシによる自動クリーニング構造を実現。360°で回転するフィルターが空気中の毛やほこりを捕集。そして本体に搭載されているローラーブラシがフィルターに付着した毛やほこりを定期的に回収します。
これにより、フィルターの目詰まりを起こりにくくさせ、常に空気が通りやすい状態をキープします。
毛だけじゃなくニオイも除去
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345226/images/bodyimage2】
FP10はペットの毛やほこりだけじゃなく、ペット由来のニオイを徹底除去。本体内の活性炭層と金属触媒層がニオイを化学的に吸着・分解し、お部屋の空間環境を改善します。
ペットの日々の体重を管理。スマートペットトレー＆FP10専用アプリ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345226/images/bodyimage3】
ペットの体重を計測できるFP10専用のトレー「スマートペットトレー」のリターンもご用意しています。計測した体重データはDreameの公式アプリ「Dreamehome」とデータが管理されます。
またDreamehomeアプリからFP10の電源ON/OFFや風量設定など、遠隔での操作も可能です。
FP10本体仕様
製品名：Dreame Furcatch 空気清浄機 FP10
適用床面積：最大約30m2(約18畳)
空気清浄能力PCADR：350m3/h
脱臭性能PCCM：40,000mg以上
運転音約：32dB(スリープモード時)
消費電力最大：45W(100V / 50-60Hz)
電気代目安：約1.4円 / 時間?
本体サイズ：約370×370×620mm
本体重量：約9kg
上部ユニット重量：約2.5kg以下(取り外し可能)
ダストボックス：容量460ml
梱包サイズ：696×444×448mm
HEPAフィルター：HEPA13フィルター(H14グレードろ材)
フィルター寿命：約2年
脱臭フィルター：活性炭
プレフィルター：ローラー式集毛構造
アプリ操作：対応
操作方法：タッチボタン
音声操作：あり
スマートペットトレー仕様
製品名FP10専用：スマートペットトレー
本体重量約：2.5kg
本体サイズ：370×370×81.5mm
表示サイズ：105×20mm
表示内容：体重
OTAアップデート：今後OTAアップデートにより季節イベント演出を追加予定