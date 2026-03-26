アートホテル鹿島セントラル 全長10mの鯉のぼりが舞う屋内展示イベントを開催

アートホテル鹿島セントラル（所在地：茨城県神栖市、総支配人：野水崇司、以下当ホテル）は、施設の特徴である高さ約20ｍの吹き抜けモール広場を活用し、2026年4月5日（日）から5月10日（日）まで「鯉のぼり展示2026」を開催します。

本イベントでは、地域の皆様から寄贈された最大全長10mの鯉のぼりを屋内に立体的に展示し、天候に左右されずに楽しめる“初夏の風物詩”として展開します。また、当ホテル1階レストラン「KASHIMA BOLD KITCHEN」では、期間限定ランチビュッフェも実施します。ゴールデンウィークのお出かけスポットとして、ご家族で春の思い出づくりを楽しめるひとときを提供します。

※掲載写真は過去開催時の様子です。

■屋内だからこそ実現する“間近で体感する鯉のぼり”

屋外で空を泳ぐ姿が一般的な鯉のぼりを、屋内の巨大空間で体感できる点が本展示の特徴です。高さ約20mの吹き抜け空間を活用し、最大全長10mの鯉のぼり内部に空気を入れ、天井から1流ずつ吊り下げて設置します。一つひとつ高さや角度を調整することで、館内を泳ぐような景観を演出。普段は空に掲げられる鯉のぼりを、間近で見上げたり横から眺めたりできる、屋内展示ならではの体験をお楽しみいただけます。

■家族で楽しめる体験型フォトスポット「鯉のぼりトンネル」

北モールステージには、当ホテルのオリジナル企画として、地元で活動するバルーンアーティスト吉井小也香（よしい・さやか）さんによる作品「鯉のぼりトンネル」を設置します。バルーンコンベンション「JBAN2023」フォトスポット部門で優勝した実績を持つ同氏が手がける本作品は、写真映えと体験性を兼ね備えた空間演出が特徴です。大人もくぐることができるサイズと就学前のお子さま向けサイズの2種類を並べて展示し、ご家族で一緒に楽しめる体験型フォトスポットとして展開します。

■ゴールデンウィークにあわせて楽しむ春のランチビュッフェ

館内レストラン「KASHIMA BOLD KITCHEN」では、ゴールデンウィーク期間の2026年5月2日（土）から5月6日（水）まで、春限定ランチビュッフェを開催します。洋食を中心に和食や中華も取り入れたバラエティ豊かな料理（全25品）を用意し、世代を問わず楽しめる内容で提供します。春の食材を取り入れた彩り豊かな料理に加え、ハンバーグや唐揚げなどお子さま向けメニューを集めた「お子さまプレートコーナー」も設置し、ご家族でのご利用に最適です。

【「アートホテル鹿島セントラル 鯉のぼり 2026」概要】

名称：アートホテル鹿島セントラル「鯉のぼり展示 2026」

場所：アートホテル鹿島セントラル 1階

展示期間：2026年4月5日（日）～5月10日（日）まで ※見学無料、ご自由にご覧いただけます。









体験型フォトスポット「鯉のぼりトンネル」





南モールにはのぼり流を展示

【ゴールデンウィーク期間限定「春のランチビュッフェ」概要】

名称：春のランチビュッフェ

場所：KASHIMA BOLD KITCHEN

提供期間：2026年5月2日（土）～5月6日（水）

時間：OPEN／11:30（最終入店13:30） CLOSE／15:00

※90分制

料金：大人3,500円 小学生1,500円 幼児500円（税込）

※3歳以下無料

予約TEL：0299-95-5522（予約センター 10:00～18:00）

詳細ページ：https://art-kashima-central.com/news/129/





お子さまプレートイメージ

お問い合わせ：TEL：0299-95-5520

公式ウェブサイト：https://art-kashima-central.com/news/131/

■「アートホテル鹿島セントラル」 概要





【名称】 アートホテル鹿島セントラル

【所在地】 〒314-0144 茨城県神栖市大野原4-7-11

【アクセス】

東京駅（八重洲南口）より鹿島神宮・カシマサッカースタジアム行き 高速バス 「アートホテル鹿島セントラル」内バス停まで1時間30分

JR鹿島線「潮来」駅または「鹿島神宮」駅より車で15分、JR成田線「小見川」駅より車で13分

東関東自動車道「潮来」ICより車で10分

【階数】 地上16階建

【客室】 176室／全9タイプ

【レストラン・カフェ】 レストラン4店舗、カフェ1店舗

15階 鉄板焼 楓／1階 日本料理 槙／1階 中国料理 桃鹿楼／1階 KASHIMA BOLD KITCHEN

1階 SONIA COFFEE

【館内施設・設備】 宴会場／チャペル／神殿／温泉／フロント／ロビー／売店／高速バス待合室／無料Wi-Fi完備

【お問い合わせ】 TEL: 0299-95-5511（代表） 公式ウェブサイト：https://art-kashima-central.com/

【アートホテル】

ビジネスや観光の拠点として、国内の主要都市でさまざまなライフスタイルイベントに対応するフルサービスホテル。結婚式・謝恩会・歓送迎会などの各種パーティーやコンベンションなど、宴会・バンケットホールのほか、オールデイダイニングやレストランなどを備え、幅広いお客様にご利用いただいております。

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【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。





公式ウェブサイト：https://gotopass.jp