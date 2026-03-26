株式会社MGCマネイジメント(栃木県さくら市／代表取締役 長谷川 孝之)が運営する「紫塚ゴルフ倶楽部」(栃木県さくら市)は、国内最大級のゴルフ場予約サイト「楽天GORA」が発表した「楽天GORAアワード2025」において、「全国食事が美味しいゴルフ場ランキング」で第1位を受賞しました。





楽天GORAは全国1,900コース以上のゴルフ場が掲載される国内最大級のゴルフ場予約サイトで、多くのゴルファーが予約や口コミ投稿に利用しています。





その中で紫塚ゴルフ倶楽部は、食事部門において全国トップの評価を獲得しました。多くの受賞コースが日帰り型ゴルフ場である中、ホテルを併設した宿泊型ゴルフ場としての受賞は、ゴルフ・宿泊・食事を一体として楽しめる“滞在型ゴルフ体験”が支持された結果といえます。





▼Rakuten GORA AWARD2025

https://gora.golf.rakuten.co.jp/doc/special/award/2025/





楽天GORAアワード2025受賞

授賞式の様子





■ゴルフ場の食事の枠を超えるレストラン

紫塚ゴルフ倶楽部では、ゴルフ場の食事という枠を超えた本格的な料理を提供しています。宿泊施設を併設する強みを活かし、朝食・昼食・夕食それぞれの時間帯に合わせた料理を提供しています。

楽天GORAの口コミでも、食事評価は★4.8 / 5.0と非常に高い評価を獲得しており、多くのゴルファーから支持されています。





・朝食：朝採れ野菜とライブキッチンのビュッフェ

宿泊者向けの朝食は、豊富なメニューを取り揃えたビュッフェスタイル。フレッシュな朝採れ野菜や、目の前で仕上げるオムレツなど、ライブ感のある料理を楽しむことができます。

ゴルフ前の体を整える朝食として、満足度の高い内容となっています。





朝食ビュッフェ





・昼食：全国でも数少ない“そばの匠”が打つ三たて蕎麦

ランチでは、「そばの匠」による本格的な手打ち蕎麦を提供しています。

使用するそばは、栃木県益子町の生産者「鈴木そば」から仕入れています。同社は「全国そば優良生産表彰 農林水産大臣賞」や「農林水産祭 内閣総理大臣賞」など、国の表彰を受けた実績を持つ生産者です。

高品質なそば粉をクラブハウス内の石臼で丁寧に挽き、挽きたて・打ちたて・茹でたての“三たて蕎麦”として提供しています。香り高く、のど越しの良い味わいが特徴です。

また、レストラン内では職人が蕎麦を打つ様子を目の前で見ることができるのも魅力の一つです。

素材から製法までこだわり抜いた蕎麦は、お替りも可能で、「この蕎麦を食べるために来場する」という声が寄せられる人気メニューとなっています。





かき揚げとそば





・夕食：旬の食材を味わう和懐石と鉄板焼き

夕食は、紫塚ゴルフ倶楽部で特に高い評価を得ているポイントの一つです。





御花見御膳(春季限定メニュー)

鉄板焼きステーキコース





朝食・昼食と夕食でレストランを分け、それぞれの時間帯に適した料理と空間を提供しています。シェフの専門性を活かした料理と、異なる雰囲気を楽しめる点も特徴です。

厳選した旬の食材を使用した和懐石膳は、宿泊者から高い評価を得ています。

また、鉄板焼きステーキコースでは、シェフが目の前で焼き上げるライブ感ある食体験を楽しむことができます。









■楽天GORAの口コミでも食事が高評価

楽天GORAの口コミでも、朝食・昼食・夕食を通じた満足度の高さが評価されています。

・「昼食のお蕎麦、夕食、朝食とすべて美味しく、食事の満足度が非常に高かった」

・「朝食から夕食まで料理が充実していて、滞在を通して楽しめた」

・「食事がどのタイミングでも美味しく、また来たいと思えるゴルフ場」

・「ゴルフだけでなく、食事も含めて満足度の高い滞在になった」

・「夕食のクオリティが高く、宿泊して良かったと感じた」

こうした評価が積み重なり、今回の受賞につながりました。





【料理長コメント】

「紫塚ゴルフ倶楽部では、すべてのレストランにおいて、食材へのこだわりを何よりも大切にしています。

その時期に最も適した旬の素材を見極め、厳選した食材のみを使用することを徹底しています。

肉は栃木和牛の中でも特に状態の良い部位を選び、魚は東京・豊洲市場から直接仕入れるルートを確保しています。さらに、あんこう鍋には北海道・余市の契約先から直送される食材を使用するなど、仕入れの段階から品質にこだわっています。

また、ステーキコーナーでは和牛だけでなく野菜にも力を入れており、鮮度はもちろん、見た目の美しさや地域ならではの食材を取り入れることで、料理としての完成度を高めています。

ゴルフ場のレストランとして、ここまで食材にこだわっているところは多くないと自負しておりますが、今回このような評価をいただけたことは、お客様にその想いが伝わった結果だと感じており、大変嬉しく思っております。料理人として大きな励みになります。

今後も、食材と真摯に向き合いながら、訪れるたびに楽しんでいただける料理を提供してまいります。」









■ゴルフ・美食・景観を楽しむ“ゴルフ旅行”

紫塚ゴルフ倶楽部は、ホテルを併設した宿泊型ゴルフ場として、ゴルフ・食事・宿泊を一体として楽しむ“ゴルフ旅行”を提供しています。

プレー後に食事を楽しみ、ホテルでゆっくりと過ごす滞在型のゴルフ体験は、日帰り型では味わえない魅力として支持されています。





四季の景観を楽しむ“旅するゴルフコース”

春には桜や白木蓮、藤が咲き誇り、秋には真っ赤に染まるメタセコイヤがコースを彩ります。

四季折々の自然を感じながらラウンドできる環境は、“旅するゴルフコース”として訪れるたびに異なる魅力を楽しめます。





満開の桜(早乙女2番ホール)

秋のメタセコイヤ(葛城9番ホール)





■今後の展望

今後も、変わらぬ笑顔と温もりを大切にしながら、ホスピタリティの向上に取り組んでまいります。

また、自動精算機やセルフオーダリングシステムの導入により利便性を高め、より快適なゴルフ体験を提供してまいります。

来年は「接客部門」での全国1位を目指し、さらなるサービス向上に努めてまいります。









■施設概要

施設名 ： 紫塚ゴルフ倶楽部

所在地 ： 栃木県さくら市早乙女2068

施設内容 ： ゴルフ場、宿泊施設(ホテル)

公式サイト： https://www.murasakigc.com