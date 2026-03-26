脱炭素ソリューション「脱炭素トータルパッケージ」を提供開始　(株)脱炭素計画







株式会社脱炭素計画（代表取締役社長：渡部 貴志）は、製造業を中心とした中小企業が抱える脱炭素経営の課題を包括的に解決する新サービス「脱炭素トータルパッケージ」の提供を開始いたします。本パッケージは、当社が展開する4つの事業をロードマップに沿って段階的に導入するワンストップ型のソリューションです。

サービス提供の背景

近年、GX推進法や温対法の改正に伴い、中小企業にもCO2排出量の算定・報告が求められる動きが加速しています。また、大手取引先からのサプライチェーン排出量（Scope3）開示要請や、エネルギー価格の高騰など、製造業を中心とした中小企業を取り巻く環境は大きく変化しています。

一方で、多くの中小企業が「何から始めればいいかわからない」「個別に対応するとコストも手間もかかる」といった課題を抱えています。こうした声に応えるべく、当社の4つの事業を一括で提供する本パッケージを開発いたしました。

「脱炭素トータルパッケージ」サービス概要

本パッケージは、以下の4つの事業を段階的なロードマップに沿って導入するサービスです。

Phase 1（1～3ヶ月目）：CO2排出量の算定・可視化

脱炭素経営の第一歩として、Scope1（直接排出）、Scope2（電力等による間接排出）、Scope3（サプライチェーン排出）の算定を行い、排出量ダッシュボードによる可視化を実現します。これにより、削減目標の設定や取引先への報告体制を構築します。

Phase 2（4～8ヶ月目）：再生可能エネルギー導入支援

自家消費型太陽光発電や蓄電池システムの設計・導入を支援します。PPA・リースモデルのご提案に加え、環境省・経済産業省の各種補助金・助成金の申請代行も行い、初期投資の大幅な軽減を図ります。電力コスト最大30%削減を目指します。







Phase 3（9～12ヶ月目）：シンクピア生ゴミ処理機の導入

社員食堂や工場から排出される食品残渣に対し、シンクピア生ゴミ処理機を導入します。24時間以内に生ゴミを90%以上減容し、悪臭・害虫問題を根本から解決。廃棄物処理コストを最大50%削減します。設置工事からメンテナンスまで一貫して対応いたします。







Phase 4（13ヶ月目～）：廃棄物コンサルティング

産業廃棄物・一般廃棄物の現状分析をもとに、廃棄物処理フローの最適化、リサイクル率の向上、処理業者の選定・コスト交渉を代行します。PDCAサイクルによる継続的な改善を伴走支援し、法令遵守（コンプライアンス）チェックも含めた包括的なコンサルティングを提供します。







パッケージ導入のメリット

ワンストップ対応：4つの事業を一社で完結し、窓口一本化で管理負担を軽減

段階的な導入：ロードマップに沿った無理のないスケジュールで確実に成果を実現

コスト最適化：補助金活用とパッケージ割引で、個別導入より大幅にコスト削減

法令対応：GX推進法・温対法・廃掃法まで一貫したコンプライアンス支援

企業価値向上：脱炭素経営の実績が取引先・金融機関からの評価向上につながる

継続サポート：導入後もPDCAサイクルで持続的な改善を伴走支援

代表取締役社長 渡部 貴志 コメント

「脱炭素経営は、もはや大企業だけの課題ではありません。しかし、中小企業の皆様にとっては、何から着手すべきか分からない、社内にノウハウがない、コストが心配といった声が多く聞かれます。当社の『脱炭素トータルパッケージ』は、CO2の見える化から再エネ導入、廃棄物の削減まで、段階的に無理なく進められるロードマップをご用意しました。一社でも多くの製造業を中心とした中小企業様が、脱炭素経営を実現できるよう全力でサポートしてまいります。」

今後の展望

当社は今後、本パッケージの提供を通じて製造業を中心とした中小企業の脱炭素経営を推進し、サービス対象業種の拡大や、カーボンクレジット取引への対応など、さらなるサービスの拡充を予定しております。

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