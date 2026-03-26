欧州発の高性能潤滑油ブランド Wolf Lubricants(ウォルフ・ルブリカンツ)は、乗用車向けエンジンオイルおよび各種フルードを、2026年3月より日本市場で初めて発売します。

本製品は、カー用品販売・車両整備を展開するNorauto ONLINE SHOP(本社：岐阜県大垣市)にて新たに取り扱いがスタートします。





wolf





■製品特徴

ウルフの独自製品技術「マルチファクターオイルセラム」は、潤滑油の寿命を延ばし、エンジンをフレッシュな状態に保つために開発された先進技術です。

この技術は、FIA 世界ラリー選手権(WRC)のような、高温・高負荷・長時間走行といった極めて過酷な環境で求められる性能を想定して磨き上げられてきました。

洗練された化粧品に例えられるその配合は、抗酸化剤、分散剤、粘度調整剤を複合的に組み合わせたマルチファクターオイルセラム複合体を形成しています。

これらの有効成分は、時間の経過とともに高度なバランスと相乗作用を発揮し、オイルに持続的な活性化効果をもたらします。

その結果、Wolf潤滑油は性能特性をより長く維持し、オイル交換までの期間が長くなる現代の車両環境においても、エンジンは安定した性能を発揮し続けることが可能となります。

またこうした性能は、Jaguar Land Rover、Volkswagen、Mercedes-Benz などの自動車メーカーが定める厳格な基準に基づくアプルーバル(承認)の取得によって認められています。

※アプルーバルの取得状況は、製品・品番によって異なります。









■ラインナップ

・WOLF OFFICIALTECH 0W20 C6 F

最新のエンジンに必須の完全合成潤滑油であり、ACEA C6規格を満たします。排気システムの寿命延長と効率維持のために開発されました。また、卓越したエンジン清浄性、摩耗防止性能、高い耐久性を提供し、エンジンを新品同様の状態に保つよう設計されています。





WOLF OFFICIALTECH 0W20 C6 F





・WOLF OFFICIALTECH 0W-40 C3 SP

最新世代の厳選された高品質基油をベースとした完全合成潤滑油であり、幅広い用途に対応します。





WOLF OFFICIALTECH 0W-40 C3 SP





・ WOLF ECOTECH 0W30 C3 FE

ガソリンエンジンおよびディーゼルエンジンの潤滑用に設計された、完全合成「低SAP」かつ低粘度のエンジンオイルです。

標準的なモーターオイルと比較して、大幅な燃費向上が期待できます。

WOLF ECOTECH 0W30 C3 FE









・WOLF OFFICIALTECH 5W30 C2/C3

この合成エンジンオイルの配合は、オイル交換間隔を短縮することなく、よりクリーンで高性能なエンジンを保証し、様々なブランドの多様な車両に最適なメンテナンスを提供します。





WOLF OFFICIALTECH 5W30 C2/C3





■商品詳細一覧





wolf商品一覧





■各商品詳細

https://www.norauto.jp/c/oil/wolf-oil









■世界最高峰ラリー競技「WRC」について

FIA 世界ラリー選手権(WRC)は、世界各地の一般道を舞台に開催される世界最高峰のラリー競技です。

Wolf Lubricants(ウォルフ・ルブリカンツ)は、公式テクニカル・潤滑油パートナーとして、長年にわたり大会をサポートしています。

舗装路、未舗装路、雪道など多様な路面条件の「スペシャルステージ」を市販車ベースのマシンで1台ずつ走行し、複数日にわたる合計タイムで順位を競います。高温・低温の急激な変化や長時間の連続走行といった極めて過酷な環境が、エンジンと潤滑油に本物の耐久性を求めます。





世界最高峰ラリー競技 WRC





■MORIZO Challenge Cupに向けたテスト走行を実施

MORIZO Challenge Cupに向け、Wolf Lubricants製品を使用した車両によるテスト走行を実施しました。本テストでは、日本の走行環境を想定し、エンジン保護性能、油温安定性、レスポンス特性などを総合的に検証しました。





MORIZO Challenge Cup テスト走行1

MORIZO Challenge Cup テスト走行2





■RALLY三河湾2026に参戦

Wolf Lubricants製品を使用した車両が、2026年シーズン全日本ラリー選手権(JRC)第1戦「RALLY 三河湾 2026 Supported by AICELLO」に参戦しました。

JN-3クラス内で実施されるMORIZO Challenge Cup(MCC)は、若手ドライバーの育成とラリー競技の活性化を目的に2024年からスタートしたカテゴリーで、GRヤリス／GRヤリスDATを用いた環境で競技が行われます。

本大会で山口航平様(MATEX-AQTEC RALLY TEAM)はAQTEC-Wolf DL GR Yaris(型式：4BA-GXPA16)で出走し、MORIZO Challenge Cupにおいて7位でデビューを果たしました。





RALLY三河湾2026





■Wolf Lubricants について

Wolf Lubricants はブレンド技術のプロフェッショナルとして、エンジンをより良く、より速く、より環境に優しく、よりクリーンにする技術強化型潤滑油技術を追求してきた欧州ブランドです。

技術主導型の自動車アフターマーケットにおいて、最高品質の製品とサービスとの連携は、根本的な価値と重要性を持ちます。

Wolf Lubricants は最新世代の高性能エンジンから高走行距離車、さらにはハイブリッド・EV向けフルードまで、多様化する車両ニーズに対応する幅広い製品ラインアップを展開しています。

中核技術であるマルチファクター・オイルセラム テクノロジーにより、オイルの劣化を抑えながらエンジン内部を清潔に保ち、長期間にわたって安定した潤滑性能を維持します。





wolfロゴ





■Norautoについて

Norauto(ノルオート)は、ヨーロッパでカー用品販売および車両整備を展開するMobiviaグループのカーライフブランドです。

日本では、AMR Japanと連携し、MobiviaグループおよびNorautoブランド商品の普及・販売に取り組んでいます。





Norautoロゴ





■BtoBパートナー募集

Norautoのブランドサイト(norauto.jp)では、一般会員に加え、バッテリーやワイパーなどを業販価格で購入できる法人・事業者様向けの「業販会員」を募集しております。

また、Wolf Lubricants製品のBtoB販売強化に伴い、お取り扱いいただける企業様、整備工場様、販売店様、カーショップ様を広く募集しております。

詳しくはお問い合わせください。









■会社概要

会社名 ： 株式会社AMR Japan

所在地 ： 〒503-0807 岐阜県大垣市今宿6-52-16 DreamCore 401

URL ： https://www.norauto.jp/

お問合せ： shop@amrjapan.com

代表者 ： 代表取締役 渡邊秀雄

設立 ： 2017年11月1日