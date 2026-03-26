ブルボン、「バームロールムース」を4月6日(月)に新発売！
株式会社ブルボン(本社：新潟県柏崎市、代表取締役社長：吉田 匡慶)は、なめらかな食感を持ち、ワンハンドで食べられるパウチアイス「バームロールムース」を2026年4月6日(月)に新発売いたします。
バームロールムース
“ムース”は、株式会社セリア・ロイル(本社：福岡県朝倉市)が製造するミルク風味でやさしい味わいの商品で、九州では給食などでお馴染みの冷菓です。
「バームロールムース」は、当社のロングセラー商品「バームロール」の味わいをイメージしたフローズンデザートです。ひんやりとした口当たりとなめらかな食感、やさしい味わいをお楽しみいただけます。
【商品概要】
商品名 ：バームロールムース
内容量 ：85ml
発売日 ：2026年4月6日(月) 全国発売
販売チャネル(予定)：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など
価格 ：オープンプライス
【シリーズ商品】
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ルマンドムース
【この件に関するお客様のお問い合わせ先】
株式会社ブルボン お客様相談センター
Tel：0120-28-5605