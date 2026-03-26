株式会社ブルボン(本社：新潟県柏崎市、代表取締役社長：吉田 匡慶)は、なめらかな食感を持ち、ワンハンドで食べられるパウチアイス「バームロールムース」を2026年4月6日(月)に新発売いたします。





バームロールムース





“ムース”は、株式会社セリア・ロイル(本社：福岡県朝倉市)が製造するミルク風味でやさしい味わいの商品で、九州では給食などでお馴染みの冷菓です。

「バームロールムース」は、当社のロングセラー商品「バームロール」の味わいをイメージしたフローズンデザートです。ひんやりとした口当たりとなめらかな食感、やさしい味わいをお楽しみいただけます。









【商品概要】

商品名 ：バームロールムース

内容量 ：85ml

発売日 ：2026年4月6日(月) 全国発売

販売チャネル(予定)：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格 ：オープンプライス









【シリーズ商品】

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ルマンドムース









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株式会社ブルボン お客様相談センター

Tel：0120-28-5605