株式会社ハイパーブレイン(本社：愛知県名古屋市、代表取締役会長：馬渕 雅宣)は、文部科学省が示す「N-E.X.T.ハイスクール構想」の方向性を踏まえ、高校における探究的・実践的な学びを支援するプログラムの提供を開始しました。導入に関する相談を受け付けています。









【背景】

文部科学省は2026年、「N-E.X.T.ハイスクール構想」を公表し、2040年に向けた高校教育の在り方として、「生徒を主語にした学び」への転換や、文理横断的な学び(STEAM教育)の推進を示しました。AIの普及が進む社会においては、知識の習得に加え、「自ら問いを立てる力」や「他者と協働しながら価値を創出する力」の育成が求められています。

また、地域や個々の状況にかかわらず、多様で質の高い学びへの機会を確保することも重要な観点とされています。さらに、地域や産業、大学等と連携した実社会につながる学びの推進も求められています。









【提供プログラムの概要】

当社はこれまでの教育ICT支援の知見をもとに、デジタル技術を活用した実践的な学びを提供し、N-E.X.T.ハイスクール構想における“学びの転換”を、現場レベルで具体化します。

プログラムは、単発の講習としても、複数の講習を組み合わせた体系的な学習としても実施可能であり、学校の教育方針や目的に応じて柔軟に設計します。

主なプログラムは以下の通りです。





1. ドローンパイロット養成プログラム

無人航空機操縦士(国家資格)を保有するパイロットが指導する、ドローンの安全運用と操縦技術を学ぶプログラムです。実社会での活用や将来の職業選択を意識した内容で、必要に応じて二等無人航空機操縦士資格の取得も目指せます。





ドローン安全講習のようす

設備点検を想定したドローン講習の様子





2. ドローン×3Dモデリング

ドローンによる空撮データなどを活用し、校舎や地形等の対象物を3Dモデルとして再現します。Blenderを用いたモデリング技術の習得に加え、3Dプリンターによる出力までを体験することができます。ドローンによるデータ取得から可視化・出力までの一連の工程を学ぶことが可能です。





ドローンによる3Dマッピング

空撮データから再現した地層の3Dモデル





3. ドローン×AI・プログラミング

ドローンの自動飛行制御を行うプログラムを作成します。離陸や前進といった基本動作から段階的に学習を進め、災害時の危険区域調査や農薬散布といった具体的なシチュエーションを想定したプログラムを作成します。これにより、プログラミングの基礎に加え、実社会での活用を意識した課題解決力の育成を図ります。





Pythonによるドローン制御プログラム





※これらのプログラムは、個別に実施するほか、学校の目的に応じて組み合わせて提供することが可能です。









【プログラムの特長】

本プログラムは、デジタル技術の活用にとどまらず、生徒が主体的に課題に向き合い、探究的・実践的に学ぶ機会の創出を目的としています。文部科学省が示す「生徒を主語にした学び」や文理横断的な学びの方向性に沿った内容となっています。









【当社の強み】

当社は25年以上にわたり「教育の情報化」を支援してきた実績を有しており、教育現場の実態に即したプログラム設計を行っています。

また、教育情報化コーディネータ(ITCE)の資格取得者が多数在籍しており、学校ごとの教育方針や課題に応じた最適な提案が可能です。単発的な講習にとどまらず、継続的な学びの設計にも対応しています。









【募集概要】

本プログラムの導入に関するご相談を随時受け付けています。内容や実施形式は各校のニーズに応じて柔軟に調整可能で、ドローンの所有有無にかかわらず講習を実施できます。









【今後の展開】

今後は、各校の実践事例をもとにプログラムの充実を図るとともに、探究的・実践的な学びを支援し、DX人材育成に貢献してまいります。









【会社概要】

株式会社ハイパーブレイン

● 所在地 ： 愛知県名古屋市中区新栄2-16-25

● 代表者 ： 馬渕 雅宣

● 事業内容 ： 教育の情報化に関わる全てのご支援

● 公式サイト： https://www.h-b.co.jp/