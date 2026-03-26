株式会社リイド社(所在地：東京都杉並区、代表取締役社長：齊藤哲人)は2026年3月30日(月曜日)に、『We are connected』(菜緒都)を刊行いたします。

社会運動研究者・富永京子氏が絶賛！「誰も味方がいないと思っていた十代のあの夜に、この四人の声を聴けていたなら、もっと"女どうし"を信じられただろうか」新鋭・菜緒都がポッドキャストを題材に、全編ワンルームで挑む1巻完結の会話劇。

就活を控える大学生の恵理・ゆう・春・葵。12月26日、4人はポッドキャスト番組の収録のため、恵理の部屋に集まった。性格は違っても、いつものように笑い合って収録ができる--はずだった。恵理の元に一通のメールが届くまでは。聞こえないふりなんて、もうできない。新鋭・菜緒都がポッドキャストを起点に分断へと進む”いま”を鮮やかに〈更新〉する！ワンルームの対話から見えてくる”繋がる”ことの大切さ。令和の最先端シスターフッド・コミック！

試し読み

連載：トーチweb

著者：菜緒都（なおと）

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漫画家。小学4年生で自由帳に漫画を描き始めるが、小学校卒業とともに絶筆。2024年、路草（トゥーヴァージンズ）上に読切『We are connected』を掲載し、再始動。

概要

書名：We are connected著者：菜緒都装丁：chichols仕様：A5判／並製／192ページ発行日：2025年3月30日（月曜日）ISBN：978-4-8458-6995-4価格：1210円（本体：1100円）

社名 ： 株式会社リイド社所在地 ： 〒166-8560 東京都杉並区高円寺北2-3-2代表 ： 代表取締役社長 齊藤哲人創業 ： 1960年4月設立 ： 1974年11月事業内容： 出版事業URL ： http://www.leed.co.jp/