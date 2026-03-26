国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営するアイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、2026年4月22日（水）～4月24日（金）に東京ビッグサイトにて開催の「第26回 マーケティングWeek -春 2026-」にブースを出展します。会場では、最新のAIソリューションやニュース等を集めるAIポータルメディア「AIsmiley」活用方法のご案内と、AI導入のご相談を受け付けております。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

AIエージェント・生成AIなど、業務効率化に繋がる最新のAIソリューションをご紹介！

https://www.marketing-week.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1617591149989300-QX0

AIsmileyでは、AIエージェントや生成AIソリューションといった最新のAIソリューションをご紹介しております。ブースでは、実際の業務上の課題や活用イメージをお聞かせいただきながら、課題解決につながるAIソリューション探しをサポートいたします。AI導入について、様々な業種・業態、規模感の企業様へご紹介可能ですので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

出展予定内容

・AIエージェント、生成AI、画像認識AI、予測AI、AI受託開発など、幅広いAIソリューションのご紹介・AI導入・DX推進に関する相談・AIポータルメディア「AIsmiley」活用方法のご案内・AIポータルメディア「AIsmiley」への広告出稿、プロモーション提案

マーケティング支援AIサービスカオスマップを無償提供

生成AIの進化やAIエージェントの登場により、マーケティングの現場におけるAI活用が急速に広がっています。従来のデータ分析や広告最適化にとどまらず、コンテンツ生成、顧客対応やキャンペーン設計、需要の先読みなど、マーケティング活動全体にわたる支援が可能となっています。近年では、マルチモーダルな感情認識や、AIエージェントを活用した業務支援も一般化しつつあります。マーケティング支援AIサービスカオスマップは、これら急速に進化するAIソリューションを7カテゴリーで整理したカオスマップとなっております。カオスマップに載っているサービスURLやサービス提供企業一覧（Excel）は、カオスマップ資料請求後に、AIエージェントサービスの導入を検討している企業ご担当者様に無償でご案内いたします。その他、「AIエージェント」や「生成AI」「チャットボット」「バックオフィス向け」など様々なカオスマップもご案内できますので、詳しくは当社ブース「小間番号：S17-38」へお立ち寄りください。

展示会概要

マーケティングWeek -春 2026-は、マーケティング戦略、デジタルマーケティング、SNS、広告・販促、ブランディング、CX／CRM、EC、営業支援など、マーケティングに関わる幅広い領域を網羅する9つの専門展示会で構成されています。各分野の最新サービス・事例・ノウハウが一堂に集まり、市場の動向把握から具体的な商談までが同時に行われる場として、多くの企業に活用されるイベントです。・名称：第26回 マーケティングWeek -春 2026-・会期：2026年4月22日（水）～4月24日（金） 各日10:00 ～ 17:00・会場：東京ビッグサイト 南展示棟・主催：RX Japan 合同会社・公式サイト：https://www.marketing-week.jp/spring/ja-jp.html・AIポータルメディア「AIsmiley」小間番号：「S17-38」

入場方法

入場方法下記「詳細、無料お申し込みはこちら」より、来場者登録いただけましたら、ご登録完了後展示会場への入場用バッジが発行されます。手順に従ってご登録をお願いいたします。

AIポータルメディア「AIsmiley」の概要

https://www.marketing-week.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1617591149989300-QX0

AIsmileyは、月間300万PV・掲載製品数500以上を誇る国内最大級のAIポータルメディアです。 Webサイト上で気になる技術や業種・業態の事例からAIソリューションを選び、まとめて無料で資料請求できます。 企業のAI導入を加速させるプラットフォームとして、国内のDX推進を支援します。

URL：https://aismiley.co.jp/・AIとは？https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-ai/・AIエージェントとは？https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-ai-agent-introduction/・RAG（検索拡張生成）とは？https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-rag/・生成AIとは？https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-generative-ai/

アイスマイリーの会社概要

会社名：株式会社アイスマイリー所在地：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-20-2 西武信用金庫恵比寿ビル 9F設立年月日：2018年3月9日代表者：代表取締役 板羽 晃司資本金：14,990千円URL：https://aismiley.co.jp/company/

本リリースに関するお問い合わせ

株式会社アイスマイリー担当：AIsmiley編集部TEL：03-6452-4750Email：media@aismiley.co.jp