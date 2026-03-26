三井物産セキュアディレクション株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：鈴木大山、以下 MBSD）は、生成AIを活用して企業内に散在するデータの棚卸・可視化・分類を実現する「データセキュリティ（DSPM）導入支援サービス」の提供を4月1日より開始します。本サービスでは、生成AIを活用したデータ分類技術を持つOhalo Ltd.（本社：イギリス ロンドン、代表取締役社長：Kyle DuPont、以下Ohalo）のDSPMソリューション 「Data X-Ray」 を活用し、お客様の現状分析・規程策定支援から、お客様が保有するデータの棚卸・可視化・分類までのプロセスを包括的に支援します。さらに、本サービスで特定した機密データの分類結果を、Microsoft Purviewと自動連携させることで、MBSDが別途提供する「Microsoft Purview Utilization Service（Microsoft Purview活用サービス）」と組み合わせ、機密データに対するアラート監視やインシデント対応といった「データを起点とした検知から対処までのシームレスな連携」へとスムーズにつなげることが可能です。Ohaloの国内総代理店である株式会社マクニカ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：原 一将、以下マクニカ）は、「Data X-Ray」の導入設計および導入後の技術サポートを担い、Microsoft Purviewとの連携設計・設定まで含め、MBSDと連携した一気通貫の導入・運用支援を提供していきます。________________________________________【背景】DX・クラウドシフトで高まるデータ管理リスククラウドストレージをはじめとするSaaSの利用拡大により、企業の機密データはオンプレミスのファイルサーバーからクラウドまで、あらゆる場所に分散しています。特に、企業データの約90%を占めると言われる非構造化データ（Officeファイルやテキスト情報など）は、作成や複製が容易である一方、「社内のどこに、どのような機密情報があるか」を正確に把握できない課題を生んでいます。こうした状況を背景に、データそのものに着目してリスク評価を行うDSPM（Data Security Posture Management）の考え方が注目されていますが、その実現には膨大なデータを正確に識別するData Classification（データ分類とラベリング）が最大のボトルネックとなっていました。________________________________________【サービス概要】機密データの棚卸・可視化・自動分類に特化したDSPM導入支援サービスMBSDが提供する本サービスは、効果的なDSPMの導入・運用において中核となるData Classificationに焦点を当て、文書管理規程の策定およびデータ分類区分の整理・設計から機密データの可視化・自動分類までを重点的に支援します。1. 現状分析・規程策定支援●DSPMの導入を検討しているものの、情報の取り扱いに関する規程が未整備のお客様に対し、お客様のデータ利用状況や現在の運用実態をヒアリングしたうえで、DSPM導入の前提となる文書管理規程などの社内規程策定を支援します。2. 分類カテゴリ・ルール作成支援●整備済みの文書管理規程などの社内規程をもとに、Data X-Ray を活用したData Classificationを前提に、具体的な分類カテゴリ・ルールの作成を支援します。3. データ可視化・分類・ラベル連携●オンプレミス環境からクラウドまで、社内に散在するデータを自動探索（スキャン）し、機密情報を含む全データを棚卸・可視化します。●棚卸・可視化されたデータに対し、作成した分類カテゴリ・ルールに基づいたData Classification（データ分類とラベリング）を自動で行うことで、機密情報を自動分類します。●さらに、得られた分類結果をMicrosoft Purviewの秘密度ラベルと連携させるための設計・設定までを支援します。※ラベル連携後の監視・運用設計および実際の監視運用は、MBSDが提供する「Microsoft Purview Utilization Service」にて支援可能です。________________________________________【サービスの特長】Data X-RayとMBSD・マクニカによる包括的なDSPM導入支援1. MBSDとマクニカによる包括支援DSPMの効果的な導入を成功させるには、「何を機密・重要情報と定めるか」を整理したうえで、「どこにどのようなデータが存在しているか」を把握することが不可欠です。MBSDが持つセキュリティコンサルティングの知見とマクニカのData X-Rayに関する知見・技術サポート力を融合し、お客様の現状に合わせた文書管理規程や分類カテゴリの設計・策定から、機密データの棚卸・可視化・自動分類の実装までをワンストップで支援します。2. 生成AIを活用した高精度なデータ発見・分類Data X-Rayは、オンプレミスのファイルサーバーやクラウドストレージ（SharePoint, OneDrive等）など、マルチプラットフォーム環境を横断的にスキャンし、分散した非構造化データを可視化します。その上で、従来の正規表現や辞書マッチングに加え、生成AIによる高度な文脈解析やOCR（光学文字認識）を活用することで、これまで識別が困難だった情報の高精度な自動分類を実現します。3. Microsoft Purviewとの連携支援本サービスで得られた高精度な分類結果を、Microsoft Purviewの秘密度ラベルへ自動連携するための設計・設定までを支援します。これにより、お客様は自動分類された機密情報に対し、次の運用・監視フェーズへの移行をシームレスに行うことが可能になります。________________________________________【主な利用シーン】本サービスは、以下のような課題・ニーズを持つ企業様を主な対象としています。• クラウド・SaaS 利用が急速に拡大し、「社内のどこに、どのような機密ファイルがあるか分からない」状況を解消したい• Microsoft 365 や Microsoft Purviewを導入済みだが、ファイルの分類やラベル付けが追いついておらず、効果的な運用ができていない• DSPM やデータセキュリティ強化の必要性は認識しているものの、どこから手を付けるべきか整理できていない• 生成AIを導入したが、生成AIが参照するデータに機密情報が含まれている可能性があり、不安を感じている________________________________________MBSD、Ohalo、マクニカは、今後連携を強化し、お客様に合わせたデータ活用支援を推進してまいります。________________________________________詳細はサービス紹介ページをご覧くださいhttps://www.mbsd.jp/solutions/product/dspm/________________________________________【エンドースメント】■三井物産セキュアディレクション株式会社 アドバンスドサービス事業本部 本部長稲垣 武志DXや生成AIの活用が加速する現在、企業にとってデータは競争力の源泉であると同時に、守るべき最大の資産です。しかし、日々増大する非構造化データをビジネスに有効活用する動きが加速する中で、その管理の必要性もかつてないほど高まっており、多くの企業にとって大きな経営課題となっています。この度、国内における強力なパートナーであるマクニカ、および革新的なデータ可視化技術を持つOhaloとの連携により、この課題解決を支援する新たなサービスを提供できることを大変嬉しく思います。本サービスを通じて、お客様がセキュリティリスクを懸念することなく、データの真価を引き出し、ビジネスを変革できる環境づくりに貢献してまいります。■Ohalo Ltd. CEO カイル・デュポンマクニカおよびMBSDと提携できることを大変光栄に思います。本連携により、非構造化データの可視化をセキュリティ運用に直接組み込むことが可能となります。本パートナーシップは、非構造化データに潜むリスクが深刻化する前に、企業が先手を打って課題解決に取り組もうとしている姿勢を体現するものです。■株式会社マクニカ ネットワークス カンパニー プレジデント 小林 雄祐このたび、MBSDおよびOhaloとの協業により、MBSDが提供する「データセキュリティ（DSPM）導入支援サービス」に関する本取り組みを発表できることを大変嬉しく思います。多くの企業では、ファイルサーバーやクラウドストレージなどに蓄積された膨大な非構造化データの所在や機密性を正確に把握することが難しく、情報漏洩対策やAI利活用を進める上での大きな障壁となっています。マクニカは、「Data X-Ray」の国内総代理店として、導入設計から導入後のサポートまでを含めた技術支援を提供し、日本企業におけるデータセキュリティ基盤の構築と、安全なデータ利活用の実現を支援してまいります。________________________________________【お問い合わせ先】■三井物産セキュアディレクション株式会社 アドバンスドサービス事業本部E-mail: as-sales@mbsd.jp■Ohalo Ltd. E-mail: hello@ohalo.co■株式会社マクニカ Ohalo 担当 E-mail: ohalo-info@macnica.co.jp________________________________________【三井物産セキュアディレクション株式会社について】2001年にサイバーセキュリティの専門会社として設立、ペネトレーションテスト/TLPT/レッドチーム、Webアプリケーション/ネットワーク脆弱性診断などの各種診断サービス、マルウェア解析、統合ログ監視/Managed XDRサービスなどの高度なセキュリティ技術サービス、コンサルティングサービス、そして、AIセキュリティに関するサービス（AIシステムに対する脆弱性診断、アドバイザリ、研究開発）などを提供し、日本有数の高度セキュリティ技術人材が多数在籍する企業です。詳細は、ウェブサイト（https://www.mbsd.jp/）をご覧ください。【Ohalo Ltd.について】Ohaloは、データおよびAIのリーダーが、従来のツールではカバーしきれない非構造化データにガバナンスを効かせ、活用できるよう支援します。企業データの80%は、ファイル、共有ドライブ、電子メール、アーカイブに存在していますが、ほとんどのガバナンス・プラットフォームはこれらを処理するようには設計されていません。そのため、AIの取り組みは停滞し、ガバナンスはその価値を証明できず、組織のナレッジは活用されないまま活用が制限されています。「Data X-Ray」は、クラウド、オンプレミス、およびエアギャップ環境全体にわたり、エンタープライズ規模でこうしたデータを発見、分類、およびエンリッチ化します。また、既存のデータカタログ、DLP（情報漏洩対策）、AIパイプラインに対して、必要となるメタデータを提供します。お客様ご自身の環境内に完全に導入されるため、データが外部に移動することはなく、既存のインフラストラクチャもそのまま維持されます。米国および欧州の金融機関、政府機関、重要インフラ組織から厚い信頼を得ています。【株式会社マクニカについて】マクニカは、半導体、サイバーセキュリティをコアとして、最新のテクノロジーをトータルに取り扱う、サービス・ソリューションカンパニーです。世界28か国/地域91拠点で事業を展開、50年以上の歴史の中で培った技術力とグローバルネットワークを活かし、AIやIoT、自動運転など最先端技術の発掘・提案・実装を手掛けています。マクニカについて：www.macnica.co.jp