株式会社Fast Fitness Japan（本社：東京都新宿区 代表取締役社長：山部清明）の中核事業であり、国内マスターフランチャイジーとして、全国直営店舗の運営及びフランチャイズ展開を行う24時間年中無休フィットネスジム「ANYTIME FITNESS（エニタイムフィットネス）」は、2026年3月26日（木）に第2回目となる公式ファンミーティング「Fan MEET-UP！」を開催いたしました。あわせて、4月1日（水）からは、近年の会員増加に繋がっている全国プロモーションを、春のシーズンとしては初めて展開いたします。新生活に向けてさらなるブランド浸透と会員増を目指し、「始まる春を、変われる春に。」をキャッチコピーとして新たに掲げ、TVCM放送やWEB広告などを実施いたします。

素敵でかっこいい、憧れの存在。「“粋”なトレーニー」を熱く語り合った第2回ファンミーティング

3月26日（木）に開催した第2回公式ファンミーティング「Fan MEET-UP！」では、「“粋”なトレーニーとは」をメインテーマに、参加者同士で白熱したディスカッションが交わされました。ただ単に体を鍛えるだけでなく、マナーを守り周囲への配慮ができる「素敵・かっこいい・憧れる」存在について意見を出し合った後、参加者全員の採点によって「粋なトレーニー像」をランキング化いたしました。 今回選ばれたランキングのベスト5は、後日オリジナルのクリエイティブとして制作し、公式SNSにて順次公開していく予定です。イベントに参加できなかった全国の皆様にも、この「“粋”なフィットネスカルチャー」を発信してまいります。

＜「Fan MEET-UP！」概要＞

趣旨・背景：エニタイムフィットネスは、日本における24時間ジムのパイオニアとして、有人ジムならではの「安全・安心・清潔・快適」な運営を徹底し、会員の皆様にも高いリテラシーでご利用いただいております。しかし近年、24時間ジムが急速に普及する中で、業界全体として利用者のマナーについてご指摘をいただく声が増えつつあるのも現状です。当社は24時間ジムのトップブランドとして、このマナー啓発を牽引することは責務であると考えており、日本のフィットネス界のマナーを世界最高ランクまで引き上げていくことを目指しております。本イベントはこうした背景のもと、春の新生活でジムデビューする方の不安を払拭し、新たな挑戦を応援するため、既存ファンと初心者向けナビゲーションを共創することを目的としています。また、マナー向上という課題解決にファンと共に取り組むことで、既存会員様のエンゲージメント向上も図ってまいります。プログラム：・オープニング・ウォームアップ・ブリーフィング・グループワーク（“粋”なトレーニーに関するディスカッション）・“粋”なトレーニー ランキング発表参加者：エニタイムフィットネス会員様 約40名

会員数110万人を突破！さらなる飛躍に向け、春季初となる全国プロモーションを展開

エニタイムフィットネスは、2026年1月末時点で会員数が110万人を突破し、国内展開店舗数も1,242店舗に達しました。近年、この広範な店舗網という「規模の経済」を活かした全国プロモーションを展開しており、認知拡大と新規入会を促進する会員増加の好循環を構築しています。 近年の成長を牽引している本プロモーションですが、春のシーズンに実施するのは今回が初の試みとなります。4月から、「始まる春を、変われる春に。」を新たなキャッチコピーに掲げ、TVCM、Web広告などを連動させた全国プロモーションを展開いたします。

エニタイムフィットネスは、今後もフィットネスジムのリーディングブランドとして、皆様の自己実現をサポートする「ライフモチベートプレイス」であり続けるため、新生活で新たな挑戦を始める方々を全力で後押ししてまいります。全国プロモーション特設サイト：https://afjp.link/spring26

Fast Fitness Japan X公式アカウント

株式会社Fast Fitness Japan広報・IR公式アカウントです。最新ニュースやIR関連情報を中心に、企業情報全般をお届けします。

ANYTIME FITNESS（エニタイムフィットネス）とは

https://x.com/FastFitness_jp

エニタイムフィットネスは、米国発祥のフィットネスジム・フランチャイズであり、現在では世界5,000店舗以上を展開しています。日本では、2010年に東京都調布市に1号店をオープンして以来、多様な生活スタイルにフィットするジムとして、全国1,200店舗以上を展開し、会員数110万人を突破しました。

Fast Fitness Japanについて

https://www.anytimefitness.co.jp/

パーパスとして掲げる理念である「ヘルシアプレイスをすべての人々へ」のもと、誰もが健康的に暮らせる、心豊かな社会の実現を目指して、24時間年中無休フィットネスジム「エニタイムフィットネス」の運営及びフランチャイズ展開を中核とした事業を展開。社 名：株式会社Fast Fitness Japan（ファスト フィットネス ジャパン）代表者：代表取締役社長 山部 清明所在地：東京都新宿区西新宿6-3-1 新宿アイランドウィング10F設 立：2010年5月21日https://fastfitnessjapan.jp/

https://fastfitnessjapan.jp/